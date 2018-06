Sesc Inspira e Dia Mundial da Criatividade estão entre as dicas de passeios para o fim de semana

Sesc Inspira

A 1ª edição do evento tem programação de palestras, oficinas, vivências e encontros com propostas para uma vida mais saudável, incluindo práticas de ioga e técnicas de relaxamento. Para a última semana, o Sesc Parque Dom Pedro II (Pça. São Vito s/nº) recebe hoje (20) o bate-papo ‘Explorando Nossos 5 Sentidos’ (15h/17h) com o professor e fisioterapeuta Jaques André de Assis, que discute como a compreensão da realidade é mediada pelo cérebro, olhos, ouvidos, boca, nariz e pele. E o Sesc Pompeia (R. Clélia, 93) oferece, neste domingo (22), a atividade ‘Figuras Coreográficas’ (16h/17h; a partir de 12 anos), uma ginástica que trabalha a coletividade por meio de movimentos coreográficos. Hoje (20) a dom. (22). Grátis. Programação: bit.ly/InspiraSesc

Dia Mundial da Criatividade

Palestras sobre design, empreendedorismo e tecnologia ocupam centros culturais na região da Avenida Paulista. A programação tem nomes como o designer Lucas Melara, que apresenta ‘Como o Design Muda o Mundo?’, às 16h40, na Livework (R. Haddock Lobo, 585, 5º andar), sobre novos olhares para o desenvolvimento de projetos; no bate-papo ‘2018: Um Ano Feminista’, a artista e performer Fernanda Guedes explica por que decidiu trabalhar exclusivamente com (e para) mulheres, contando suas experiências em uma roda de conversa ao ar livre, no Parque Trianon (R. Peixoto Gomide, 949), às 11h. Para participar de qualquer atividade, é necessário se inscrever pelo site. Sáb. (21), 10h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/DiaC18

Escape Hotel

O espaço de jogos de fuga simula um hotel, com salas que comportam de três a oito jogadores. O público deve resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. Novidade na casa, a sala ‘O Zoológico do Dr. Moreau’ é inspirada no livro ‘A Ilha do Dr. Moreau’, clássico de H.G. Wells publicado originalmente no século 19. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 79.

Feira Shop Oscar

A 7ª edição conta com 60 expositores de moda, design, produtos de bem-estar e itens gastronômicos feitos artesanalmente. O evento também reúne oficinas e palestras: hoje (20), o fotógrafo Neto Fernandez conduz a palestra ‘Como o feed do Instagram pode impactar em suas vendas?’ (15h); no sábado (21), a jornalista Helô Gomes participa de bate-papo sobre história da moda (16h); e no domingo (22), Diego Alcenso Lemos ensina técnicas de customização de roupas e objetos (12h/16h). É necessário comprar ingresso para participar das atividades pelo site do evento. R. Oscar Freire, 702, Jd. Paulista, 3871-3030. Hoje (20), sáb. (21) e dom. (22), 12h/20h. Grátis. Inf.: feirashoposcar.com.br

Casa das Rosas

Com arquitetura em art décor e eventos dedicados à poesia, o espaço recebe na 3ª (24), às 19h, o tradutor Nelson Ascher, que fala sobre Paulo Rónai, tradutor e crítico húngaro naturalizado brasileiro – inscrições pelo site ou na recepção. Av. Paulista, 97, metrô Paraíso, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Inf.: bit.ly/CasaRosas

Mercado das Madalenas

Mais de 100 expositores se reúnem no evento especial para o Dia das Mães, com itens de moda, acessórios e design, além de praça de alimentação com opções como Cervejaria Colorado, restaurante Mocotó e Pedala Café & Bistrô. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (21) e dom. (22), 10h/18h. Grátis.

