Sesc Guarulhos é inaugurado no fim de semana com programação gratuita

+ Mais uma unidade do Sesc será inaugurada em São Paulo – desta vez, no município de Guarulhos. A partir de sábado (11), às 10h, o público poderá conhecer o novo centro de cultura, esporte e lazer. São mais de 34 mil m2, divididos em três pavimentos. Ali, há sala para exposições, teatro, restaurante, biblioteca, conjunto aquático com raias semiolímpicas e piscinas ao ar livre. O local também conta com um espaço dedicado à música e outro voltado à educação ambiental.

A seguir, confira curiosidades sobre a nova unidade e também destaques de sua programação de abertura, com várias atrações gratuitas. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jd. Flor do Campo, Guarulhos, 2475-5550. Inauguração: sáb. (11), 10h/18h30; dom. (11), 10h/17h. Horário de funcionamento da unidade: 9h/21h30 (sáb., 9h/20h; dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Inf.: bit.ly/sescgru

NÚMEROS:

4 mil pessoas devem ser atendidas diariamente na nova unidade.

349 lugares é a capacidade do teatro, que receberá peças, shows e filmes.

44 é o número de unidades paulistas do Sesc, já incluindo a de Guarulhos.

ESTÁ NO PAPO

DANILO SANTOS DE MIRANDA

O diretor regional do Sesc conversou com o Divirta-se sobre a presença da instituição em Guarulhos.

Qual a importância dessa inauguração? Guarulhos é o segundo município do Estado; tem uma população de mais de um milhão e 300 mil habitantes. Portanto, justifica-se pelo volume (de pessoas) e pelo que significa em termos de comércio e economia local. Nós estamos preenchendo uma lacuna, cumprindo a missão da instituição. Faltava estar presente em Guarulhos.

Quais são os destaques da nova unidade? Além daquilo tudo que o Sesc oferece nas unidades típicas, esta tem aspectos mais característicos. Sobretudo dois: o primeiro é um belíssimo centro de música, de ensino e de formação para a apreciação musical; o segundo é o centro de educação ambiental, com todo um programa ligado a escolas e oficinas voltadas à questão ambiental, ao uso adequado dos materiais.

Como pretendem incentivar que pessoas da capital frequentem o Sesc Guarulhos? Sempre oferecemos uma programação que atrai gente local e de outras regiões. Esperamos que muitas pessoas de São Paulo, especialmente de bairros da zona norte e da zona leste, possam frequentar. A unidade tem um valor arquitetônico importante, com bastante espaço e uma concepção acolhedora.

TRABALHO ABERTO

Confira os destaques do fim de semana de inauguração

+ Ligado às tradições africanas, o bloco Filhos de Gandhy fará dois desfiles. O grupo ainda promove uma vivência no Estúdio 2 (dom., 12/5, 10h). Praça de Convivência. Sáb. (11), 18h; dom. (12), 16h30.

+ Projeto performático criado pelo Funk Como Le Gusta (foto acima), o Z4 apresenta repertório instrumental com foco no balanço, em plena calçada. O grupo também interage com o público na vivência marcada para sábado (11), às 15h, no Estúdio 2. Calçada. Sáb. (11), 9h30 e 12h30; dom. (12), 11h.

+ A montagem Festa – Palavra Ocupação, da Cia. do Tijolo, reúne textos, poemas e canções de Patativa do Assaré, Eduardo Galeano, entre outros. Teatro. Dom. (12), 14h (retirar ingresso 1h antes).

+ Uma demonstração de basquete feminino celebra os 25 anos do título mundial da seleção brasileira do esporte, contando com a presença de Hortência, Paula, Janeth e outras atletas. Elas jogam com o elenco sub-19 da associação Apagebask. Ginásio. Sáb. (11), 10h/13h.

+ Ícone do manguebeat, a banda Nação Zumbi faz show inédito e recebe no palco Pitty e Marcelo D2. Ginásio. Dom. (12), 18h (retirar ingresso a partir das 14h, na Central de Atendimento).

+ Parceiro de Chico Buarque, o violonista Guinga faz show que tem Zélia Duncan, Zé Renato e o bandolinista Hamilton de Holanda como convidados, além de Nailor Proveta e Edu Neves (sopros). Teatro. Sáb. (11), 20h (retirar ingresso a partir das 15h, na Central de Atendimento).

+ A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (foto acima) e a Orquestra Sinfônica Heliópolis promovem vivências em que apresentam aos participantes os instrumentos de uma orquestra, como violino e viola. Estúdios 3, 4, 6, 8 e 11. Sáb. (11), 10h/18h30; dom. (12), 10h/17h.

+ Conhecido por seu trabalho nas escolas de samba do carnaval carioca, o coreógrafo Carlinhos de Jesus (foto acima) faz uma aula aberta, dedicada a ritmos tradicionais da cultura popular brasileira – entre eles, o samba de gafieira. Sala 4. Sáb. (11), 16h.