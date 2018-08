Sesc dá início a novo projeto de jazz, com artistas nacionais e estrangeiros

Novo projeto de jazz do Sesc, o Sesc Jazz tem como base, na capital, a unidade Pompeia (onde, desde 2011, ocorria o Jazz na Fábrica), mas, agora, os shows também circulam por cidades como Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Abrindo a programação, o guitarrista americano James ‘Blood’ Ulmer se apresenta na Comedoria nesta 3ª (14) e 4ª (15), às 21h. Referência no funk e no rock, ele estará ao lado da Memphis Blood Blues Band. Os shows contam com a participação do guitarrista Vernon Reid, da banda Living Colour.

Na 5ª (16), também na Comedoria, o premiado pianista paraibano Salomão Soares mostra seu trabalho com diferentes linguagens da música popular a partir das 21h30. Ao lado do grupo Zooid, o saxofonista americano Henry Threadgill é atração no Teatro, tanto na 5ª (16) quanto no dia 17/8, às 21h. O evento, que vai até 2/9, conta ainda com nomes como a cantora espanhola Buika (cujas apresentações já estão com ingressos esgotados) e o pianista brasileiro Dom Salvador, que faz show nos dias 25/8, às 21h, e 26/8, às 18h. Radicado nos Estados Unidos há 45 anos, ele é um dos ícones do samba jazz e também do soul nacional. “Estou completando 80 anos (em setembro) e vejo muita gente ainda interessada no samba jazz”, disse ao Divirta-se.

ONDE: Sesc Pompeia. Teatro e Comedoria. R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 3ª (14) a 2/9, 16h, 18h, 21h ou 21h30. QUANTO: R$ 12/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/sescjazz2018

OUTROS DESTAQUES

18 e 19/8 – Itiberê Zwarg e Grupo

19/8 – Lourenço Rebetez (grátis)

23/8 – Isfar Sarabski Trio & Shahriyar Imanov

26/8 – Jupiter & Okwess (grátis)

30 e 31/8 – Fred Frith Trio com Susana Santos Silva

2/9 – Iconili (grátis)