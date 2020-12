Serei eu a tia chata?

RÊ PROVA

Jovens, simplesmente parem! Vocês não podem continuar vivendo como se nada acontecesse, ou como se você já tivesse feito a sua parte ficando em casa nos últimos meses e agora merecessem se divertir. Não é assim que funciona, não são férias escolares: batalharam o ano todo e agora podem fazer o que bem entenderem. A bronca vale também para você aí que está saindo, festejando, badalando, como se nada houvesse (também queria, mas não é o que acontece).

No último sábado, meu apartamento foi tomado por uma barulheira sem-fim. Era assim no passado, o bar bem embaixo da minha varanda ficava lotado todo fim de semana, já havia me acostumado. Mas, com a quarentena, o barulho do bairro foi embora. Por alguns meses, a paz reinou em Pinheiros.

Fiquei observando o quão real aquilo era. Pessoas bebendo sem máscara, aglomeradas na calçada. A minha vontade era gritar: “vão pra casa, está rolando uma pandemia!”. E gritamos. Minha amiga sugeriu tacar um balde d’água, eu já estava preparada para abrir mão da tortilla do jantar e jogar ovos.

Nada contra o barulho (gostoso não é, mas escolha minha morar aqui). Já passei por muitos carnavais nessa varanda – muitos deles de plantão, e via todos alegres e felizes enquanto eu tentava dormir para trabalhar no dia seguinte – e aguentei silenciosamente o barulho. Não tinha por que estragar a festa dos outros, afinal, não estavam prejudicando ninguém de fato. Mas é tão claro o quão errado é fazer isso neste momento!

Pelo amor, fique em casa, abra um vinho, coloque uma música (não vou reclamar do som do vizinho), ligue para um amigo e troque uma ideia longa e prazerosa. Não me façam virar a tia chata que tem de ligar para a polícia para reclamar. Ops, acho que já virei… mas não estou nem aí. Bom Natal!