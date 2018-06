‘Senhora dos Afogados’ está entre as peças que estreiam esta semana

Confira dicas de peças para ver em São Paulo nesta semana

Senhora dos Afogados

O texto escrito em 1947 por Nelson Rodrigues ganha montagem dirigida por Jorge Farjalla. No elenco, Alexia Dechamps, João Vitti, Karen Junqueira e outros. 90 min. 16 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70/R$ 90. Até 29/4.

É Como Diz o Ditado…

Na peça dirigida por Samuel Carrasco, um casal de artistas circenses acorda e não encontra mais o seu circo. Abandonados, eles têm de buscar jeitos de viver com muita criatividade. 50 min. Livre. Inbox Cultural (50 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, Pinheiros, 96195-9989. Estreia sáb. (24). Sáb., 16h. R$ 40. Até 17/3.

Experimento Espelho

Luiz Fernando Marques orienta o Núcleo Instável (André Zurawski, Marcelo Moraes e Thomas Huszar), que parte de conto de Machado de Assis para abordar a alma humana. 90 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (1º). 4ª, 5ª e 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 30/3.

Rebelião – O Coro de Todos os Santos

Com texto e direção de Marcelo Marcus Fonseca, a peça mostra três personagens que saem do interior do país para “salvar” o Brasil, devolvendo para Portugal símbolos da colonização. 90 min. 16 anos. Teatro do Incêndio (95 lug.). R. 13 de Maio, 48, Bela Vista, 2609-8561. Estreia sáb. (24). Sáb., 20h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 24/6.

Relaxa que É Sexo

Com texto e direção de Wolf Maya, o musical traz 12 atores que abordam, com humor, diferentes experiências sexuais. 80 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 1º/4.