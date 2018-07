Semana tem shows de Alcione, Silva e gravação de DVD de Roberta Campos

6ª (29)

Arrigo Barnabé, Denise Assunção e Paulo Barnabé

No projeto Banda Navalha, Um Espanto!, o trio relembra o grupo formado em meados dos anos 1970 por Arrigo, Paulo, Itamar Assumpção e Antonio Carlos Tonelli. Eles interpretam músicas nunca apresentadas em shows. Neuza Pinheiro participa. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Javier Ruibal

Tendo como convidados Chico César e Tó Brandileone, o cantor e compositor espanhol se apresenta pela primeira vez em São Paulo. Com trabalho influenciado pelo flamenco, ele já lançou 12 álbuns. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (29), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Kassin

Renomado produtor de artistas como Los Hermanos e Vanessa da Mata, ele apresenta as faixas do álbum ‘Relax’, com influências de pop, rock e bossa nova. O cantor e compositor Hyldon participa do show. Sesc Avenida Paulista. Arte II (30 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lupe de Lupe

Completando dez anos de carreira em 2019, a banda de Belo Horizonte tem influências de punk e música experimental. O novo álbum do grupo, ‘Vocação’, tem previsão de lançamento para setembro. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina de La Riva e Daniel Oliva

No show ‘Viva La Cancion’, a cantora e o violonista e guitarrista interpretam clássicos de várias nacionalidades, entre eles, ‘Contigo Aprendi’ e ‘Pedacito de Cielo’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (29), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osmar Milito

Pianista que já trabalhou com Maria Bethânia e Jorge Ben Jor, ele se apresenta ao lado de Sidiel Vieira (contrabaixo) e Bob Wyatt (bateria). Em seu repertório, há espaço para bossa nova e jazz. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (29), 22h. R$ 35/R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Padilha

Gravado por nomes como Simone e Marcos Sacramento, o artista apresenta o projeto Baile do Padilha. Além de repertório autoral, ele interpreta canções de Luiz Gonzaga, Prince, entre outros nomes. Bambu Brasil. R. Purpurina, 272, V. Madalena, 3031-2331. 6ª (29), 21h. R$ 25.

Silva

Ao lado de Lucas Arruda (baixo, synth e piano) e Hugo Coutinho (bateria e programações), o cantor e compositor lança ‘Brasileiro’. No álbum, ele deixa de lado o tecnopop que marcou seus trabalhos anteriores para apostar em ritmos como samba e bossa nova. A faixa ‘Fica Tudo Bem’ foi gravada com Anitta. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (29) e sáb. (30), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sossega Leão

Liderado por Skowa (baixo e vocais), o grupo foi criado em 1983 para animar uma Noite do Caribe promovida pelo Sesc Pompeia. Depois de 35 anos, a banda retorna ao espaço para mostrar repertório autoral e músicas de Rubén Blades e Tito Puente. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trio Juazeiro

Com participações de Anastácia e Osvaldinho do Acordeon, o trio apresenta músicas que marcaram quase meio século de estrada. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

O coletivo, que tem mais de dez anos de carreira, apresenta as músicas de seu quarto álbum, ‘Verso’. Composições de Alzira E, André Abujamra e Tatá Aeroplano foram escolhidas para integrar o trabalho. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (29) e sáb. (30), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sábado (30)

Alcione

Comemorando 45 anos de carreira, Alcione relembra sucessos marcantes como ‘Estranha Loucura’ e ‘Meu Ébano’ no show ‘Eu Sou a Marrom’. A apresentação conta com participação da bateria da Mocidade Alegre. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (30), 22h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Amora Pêra

Filha de Gonzaguinha e da atriz Sandra Pêra, a cantora lança o primeiro disco solo, ‘Adúpé – Nós Agradecemos em Iorubá’, marcado por timbres de atabaques, guitarras e violinos. Ava Rocha e Nanan Gonzaga, irmã de Amora, participam da apresentação. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (30), 21h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Mantiqueira e Romero Lubambo

A big band liderada pelo músico Nailor Proveta recebe o violonista para interpretar temas autorais e grandes clássicos da música brasileira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bia Goes

No show ‘Brasil em Canções’, a cantora interpreta músicas de Renato Teixeira, Noel Rosa e outros compositores. Gabriel Sater participa da apresentação. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Castello Branco

Quatro anos após seu disco de estreia, ‘Serviço’, o carioca radicado em São Paulo lançou, em 2017, ‘Sintoma’. A sonoridade tem influências do folk e da MPB. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (30), 19h (abertura, 17h30). R$ 60/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Casuarina

Representante do samba contemporâneo, o grupo interpreta as músicas do álbum ‘+100’ (2018), o primeiro sem João Cavalcanti, que saiu em 2017. O trabalho mescla compositores novos e consagrados. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (30), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Damassaclan

Formado por integrantes de grupos como Haikaiss, Costa Gold e Família Madá, o coletivo é composto por expoentes do hip hop contemporâneo, que destacam suas produções autorais. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (30), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ekó Afrobeat

Formada por dez músicos, a banda funde o afrobeat com ritmos brasileiros. Neste show, o grupo interpreta composições de Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros grandes nomes. A cantora Izzy Gordon participa da apresentação. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (30), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marco Pereira e Mônica Salmaso

O violonista e a cantora apresentam o show ‘Elas’, somente com músicas que tem nomes de mulher. Entre elas, ‘A Rita’, de Chico Buarque e ‘Iracema’, de Adoniran Barbosa. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (30), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariene de Castro e Marcos Bezerra

Ao lado do violonista, a cantora faz show em homenagem ao compositor Roque Ferreira pelo projeto Samba Imenso. Ele é autor de sucessos como ‘Água da Minha Sede’, música gravada por Zeca Pagodinho. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (30), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marisa Orth

No espetáculo ‘Romance Volume III – Agora Vai!’, a cantora e atriz canta as dores e alegrias do amor ao lado da banda Romance, lembrando sucessos de Donna Summer, Roberto Carlos e outros. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (30), 20h. Grátis.

Sambaranda

‘Delírios Vol. 1’ é o primeiro álbum do sexteto vocal, lançado no ano passado. Canções de Djavan, Tom Jobim e outros compositores ganham releituras com arranjos jazzísticos. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (30), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Trupe Chá de Boldo

Domingo (1º)

Abacaxepa

Influenciada por rock e samba, a banda faz show do EP de estreia. O show tem participação de Juliana Strassacapa e Mateo Piracés-Ugarte (do grupo Francisco, El Hombre) e de Lucas Coimbra (do Samuca e a Selva). Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (1º), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bella e Thomas Rohrer

No projeto In/on, a brasileira e o suíço partem do silêncio para construir uma sonoridade experimental, utilizando rabeca, saxofone e pequenos motores. Sesc Avenida Paulista. Arte II (30 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (1º), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gueto

Formada nos anos 1980, a banda retomou atividades há quatro anos, com sua formação original. O quarteto relembra músicas de forte contexto social, caso de ‘A Mesma Dor’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (1º), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro e Marcos Bezerra

Ná Ozzetti

A cantora está à frente de show que celebra os 60 anos do álbum ‘Canção do Amor Demais’, no qual Elizeth Cardoso deu voz a músicas de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. ‘Chega de Saudade’ e ‘Estrada Branca’ são algumas delas. A direção musical é de Dante Ozzetti. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vox Sambou

Fundindo reggae, hip hop e ritmos do Haiti, país onde nasceu, o artista faz performances em várias línguas. Neste show, ele apresenta o repertório do seu disco mais recente, ‘The Brasil Session’ (2015). Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (1º), 18h. Grátis.

Silva

Yassir Chediak

O músico é uma das principais referências da viola de dez cordas. Nesta apresentação, ele mostra novas perspectivas para o instrumento, aproximando-se do jazz. Sesc Interlagos. Recanto do Lago. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (1º), 16h. Grátis.

2ª (2)

Nomade Orquestra

Com influências de funk e jazz, a banda apresenta o repertório do segundo álbum, ‘EntreMundos’, lançado no ano passado. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (2) e 3ª (3), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (3)

Nomade Orquestra

Roberta Campos

Comemorando dez anos de carreira, a cantora grava DVD baseado no repertório do disco ‘Todo Caminho É Sorte’ (2015). Há também duas canções inéditas, ‘Dois Flamingos’ e ‘Todo Dia’, e releitura de ‘My Love’, de Paul McCartney. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (3), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thalma de Freitas

Radicada em Los Angeles há seis anos, a cantora antecipa as músicas do próximo álbum, ‘Songbook Vol. 1’, trabalho que terá composições próprias. Em 2015, ‘Ecstasy’, parceria com João Donato, foi gravada por Gal Costa no álbum ‘Estratosférica’. Laércio de Freitas, pianista e pai de Thalma, e Mateus Aleluia participam do show. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 3ª (3), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (4)

Maglore

Recém-lançado em vinil, o álbum ‘Todas as Bandeiras’ (2017) é o quarto da banda e o primeiro em formação de quarteto. ‘Jogue Tudo Fora’ e ‘Aquela Força’ são algumas das boas faixas do álbum. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (4), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Turma do Pagode

O grupo faz temporada de shows de lançamento do álbum ‘Misturadin’, o décimo da carreira. O trabalho tem nove músicas inéditas. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. 4ª (4), 23h (abertura, 21h). R$ 30/R$ 200. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Viola Perfumosa

Ceumar (voz, violão e tambor), Lui Coimbra (voz, violoncelo, violão e rabeca) e Paulo Freire (voz e viola caipira) formam o trio, que lança o primeiro álbum. É uma homenagem a Inezita Barroso e à música do interior do Brasil, com temas compostos por Catulo da Paixão Cearense, Waldemar Henrique e outros autores. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (4), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (5)

Cida Moreira

Cantora, atriz e pianista, ela faz o show ‘Na Trilha do Cinema’, criado em 1995 para celebrar os cem anos do cinema nacional. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (5), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Francisco, El Hombre

Preparando o segundo álbum, a banda interpreta as músicas do álbum ‘Soltasbruxa’ (2016), produzido por Zé Nigro. A faixa ‘Triste, Louca ou Má’ fez parte da trilha da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (5) e 6/7, 12h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Gui Amabis

O músico apresenta as músicas de ‘Miopia’ (2018), seu quarto álbum, gravado com adesões de Tulipa Ruiz, Juçara Marçal e outros artistas. Das nove músicas, sete são inéditas – entre elas, ‘Quase um Vinho Bom’. Rodrigo Campos e Laura Lavieri participam da apresentação. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (5), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Isabella Taviani

Acompanhada por quatro músicos, a cantora faz o show ‘IT – 15 Anos, Eu e Você’, que celebra seus 15 anos de carreira. Ela interpreta músicas como ‘Diga Sim’ e também apresenta ‘A Vida Vive Sem Você’, single lançado em março. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcia Castro

Calcado em batidas eletrônicas, ‘Treta’ (2017) é o quarto disco da cantora. Ao lado de Enio (guitarra e samples) e Ícaro Sá (percussão e samples), ela apresenta as músicas do álbum. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (5), 20h (abertura). R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Especial

Candeia – Festival de Música Brasileira

O evento da produtora Candeia Cultura e Educação tem shows das bandas Acabocaria (18h), Leandro Medina & Banda Le Noir (19h15) e Ribeira (20h30). Há também feiras de gastronomia, artesanato e oficinas sobre danças brasileiras. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (30), 14h. Grátis.

Centro do Rock 2018

Em julho, mês do rock, o evento celebra o estilo com shows de bandas de todas as regiões brasileiras. A programação é aberta na 4ª (4) por Far From Alaska e Deb and The Mentals. Na 5ª (5), há show de Giallos e Kalouv. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 4ª (4) e 5ª (5), 21h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Torcida Brasil

No embalo da Copa do Mundo, o projeto tem início na 2ª (2), em meio às oitavas de final da competição. Além de exibição da partida entre Brasil e México, a partir das 10h30, há apresentação do bloco Casa Comigo (9h30), show da dupla Zé Neto e Cristiano (14h30) e roda de samba com o grupo Samba do Sol (16h30). Há também discotecagem com o DJ João Rodrigo. Expo Barra Funda. R. Tagipuru, 1.001, Barra Funda, 3864-5566. R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Música Clássica

Alcina

A obra de Händel é o segundo título lírico da temporada 2018 do Teatro São Pedro. A soprano Marília Vargas (foto) interpreta a protagonista, uma feiticeira que teve muitos amantes e domina uma ilha. A direção musical é de Luis Otavio Santos e a cênica, de William Pereira. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (29), 20h; dom. (1º), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão

O evento chega à 49ª edição e tem cerca de 90 concertos, 68 deles gratuitos. A abertura oficial é no sábado (30), às 20h30, com a Osesp (foto) interpretando obras de Strauss, Debussy e Ravel, sob regência de Marin Alsop, no Auditório Cláudio Santoro, com ingressos esgotados. O mesmo espaço recebe no domingo (1º), às 16h30, concerto gratuito da Orquestra Jovem do Estado interpretando a ‘Sinfonia nº 5 em Dó Sustenido Menor’, de Mahler. Cláudio Cruz rege. Os ingressos devem ser retirados 2h antes. O evento vai até 29/7, ocupando também espaços como a Praça do Capivari. Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Sáb. (30), 20h30. R$ 100 (esgotado). Dom. (1º), 16h30. Grátis. Inf.: www.

festivalcamposdojordao.org.br

Jazz Sinfônica

A orquestra faz o concerto beneficente ‘Música que Aquece’, em prol da Campanha do Agasalho 2018. Sucessos compostos por Chico Buarque, Gilberto Gil, João Bosco e outros compositores brasileiros estão no programa. Fábio Prado é o regente. Na parte externa do auditório do Memorial da América Latina, será montado um lounge com opções pagas de sopas, caldos e vinhos. Memorial da América Latina. Auditório Simón Bolívar (1.009 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4644. 6ª (29), 21h. Grátis (mediante doação de uma peça de cobertor ou manta, entre 9h e 18h).

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra interpreta obras de Béla Bartók, Leonard Bernstein e Samuel Barber. Alexandre Dossin (piano) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (1º), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Roberto Minczuk, a orquestra interpreta obras de Nino Rota que estão em trilhas sonoras de filmes dirigidos por Federico Fellini. A direção artística do concerto é de André Sturm, secretário municipal de Cultura. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (29), 20h; sáb. (30), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Alsop rege Almeida Prado

Marin Alsop é a regente do concerto, que faz parte da programação do 49º Festival de Inverno de Campos do Jordão, com a participação de músicos bolsistas do evento. Obras de José Antonio Almeida Prado e Richard Strauss estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (5) e 6/7, 20h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (5), 10h. R$ 12.

Osesp: Alsop, Antonacci e Coro da Osesp

O Coro da Osesp e a soprano italiana Anna Caterina Antonacci participam deste concerto, cujo programa tem obras compostas por Debussy, Strauss, Ravel e Hector Berlioz. Marin Alsop rege a orquestra. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (29), 20h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osusp

A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo apresenta a ‘Sinfonia n. 5 em Dó Menor, Op. 67’ e a abertura do balé ‘As Criaturas de Prometeu’, ambas compostas por Beethoven. A mediação do concerto é da violinista Mayra Moraes, contando o processo de criação do autor. O maestro Roberto Tibiriçá rege. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (29), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.