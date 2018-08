Semana conta com shows de IZA, Beto Guedes e tributo a David Bowie

6ª (10)

Alaíde Costa e Toninho Horta

Com músicas de compositores do Clube da Esquina, o álbum ‘Alegria É Guardada em Cofres, Catedrais’ reúne a cantora e o guitarrista. Há temas como ‘Sol de Primavera’, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (10), sáb. (11) e dom. (12), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

Ana Deriggi e Mário Manga

A dupla volta a fazer o show ‘O Bom e Velho’, com clássicos da música mundial lançados entre os anos de 1963 e 1977. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (10), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Angela Ro Ro

Autora de ‘Amor, Meu Grande Amor’, ela destaca as músicas do álbum ‘Selvagem’, que saiu no ano passado. A artista apresenta novidades como ‘Sai de Mim’, e grandes sucessos da carreira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (10), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bell Marques

No ano que vem, o cantor comemora 40 anos de trio elétrico. Neste show, ele relembra sucessos da carreira, especialmente os lançados ao lado do grupo Chiclete com Banana. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (10), 23h59 (abertura, 21h). R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cristóvão Bastos

Parceiro de Chico Buarque em ‘Todo o Sentimento’ e ‘Tua Cantiga’, o pianista e arranjador faz show com composições do amigo ao lado de Sidiel Vieira (baixo), Sidmar Viera (trompete), Nailor Proveta (sax/clarinete), Marcus Teixeira (guitarra) e Luiz Guello (percussão). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (10) e sáb. (11), 18h e 21h; dom. (12), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Dado Villa-Lobos

Depois da turnê ‘Legião Urbana 30 Anos’, Dado Villa-Lobos sobe ao palco para lançar seu quarto álbum solo, ‘Exit’. Entre a pressão do rock e dos sons eletrônicos, o trabalho é repleto de parcerias do músico com Nenung, que encabeça os grupos Os The Dharma Lóvers e Projeto Dragão. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (10), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Don L

O rapper faz show do projeto Conexão Dragão do Mar de Música Cearense. Carlos Gallo, parceiro do primeiro grupo de Don L, e dois nomes da nova safra da cena rap do Ceará, Coro MC e Doiston, participam. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Espetacular Charanga do França

Uma das sensações da folia paulistana, o grupo que tem à frente o saxofonista Thiago França faz seu carnaval repleto de influências da música brasileira e também do jazz. No domingo (12), às 16h, o grupo faz apresentação gratuita no Sesc Bom Retiro. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (10), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

Com influências de funk e soul, a banda comemora 20 anos de carreira. ‘A Nega e o Rebolado’ e ‘Vem’ são algumas das músicas incluídas no show. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (10), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

IZA

Em show com participações especiais de Marcelo Falcão, Rincon Sapiência e Gloria Groove, IZA faz o lançamento de seu álbum de estreia, ‘Dona de Mim’. Entre as 14 faixas incluídas no trabalho, estão ‘Pesadão’, ‘Ginga’ e ‘Rebola’. A direção geral da apresentação é de Raoni Carneiro. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (10), 23h30 (abertura, 21h). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Influenciado pelo tecnobrega, o paraense prepara o segundo disco da carreira. Neste show, ele apresenta canções incluídas no álbum de estreia, ‘#1’ (2015), caso de ‘Insight’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (10) e sáb. (11), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mundo Livre S/A

Depois de sete anos sem um álbum de inéditas, a banda pernambucana lança o álbum ‘Dança dos Não Famosos’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandália de Prata

Formada há 15 anos, a banda de samba-rock apresenta as músicas do álbum ‘Maloqueiro e Elegante’ (2016). Gêneros como samba de gafieira, soul e funk estão em faixas como ‘Ego Ferido’. Edi Rock e Wilson Simoninha participam da apresentação. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (10), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silibrina

Ritmos da cultura popular e do jazz fazem parte do som da banda, que apresenta músicas do primeiro álbum da carreira, ‘O Raio’. O show tem a participação de Antonio Nóbrega, pai de Gabriel Nóbrega, integrante do grupo. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. 6ª (10), 22h (abertura, 20h). R$ 25/R$ 35. Vendas pelo site: www.sympla.com.br



Toquinho, Ivan Lins e MPB4

Anfitrião do show, Toquinho convida os amigos para celebrar 50 anos de carreira. ‘Aquarela’ e ‘Começar de Novo’ não ficam de fora. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (10), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tributo a David Bowie

Blubell, Miranda Kassin e Hélio Flanders participam desta homenagem a David Bowie, com releituras de ‘Changes’, ‘Rebel Rebel’, entre outras músicas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (10), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (11)

Alaíde Costa e Toninho Horta

Leia mais acima

Arlindinho

Filho de Arlindo Cruz, ele faz show em homenagem ao pai. No sábado (11), Sombrinha é o convidado da apresentação; Leci Brandão participa do show de domingo (12). Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Beto Guedes

Com mais de 45 anos de carreira, um dos expoentes do Clube da Esquina relembra sucessos como ‘Sol de Primavera’, ‘O Sal da Terra’ e ‘Feira Moderna’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (11), 21h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Marín

Integrante do grupo Il Divo, o barítono faz espetáculo solo ao lado de 20 músicos e 12 bailarinos, interpretando sucessos de Elvis Presley, Frank Sinatra e outros grandes nomes. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (11), 22h. R$ 200/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clube do Choro SP

Com cinco bandolinistas de gerações distintas, o grupo homenageia o centenário de Jacob do Bandolim, interpretando ‘Noites Cariocas’ e outros temas do músico. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (11), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cristóvão Bastos

Leia mais acima

Diogo Nogueira

Com dez anos de estrada, o cantor faz show do álbum ‘Munduê’, totalmente autoral. Dedicado ao samba de raiz, o disco tem parcerias com Dona Ivone Lara e Hamilton de Holanda. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (11), 22h. R$ 80/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Leia mais acima

João Donato e Fabiana Cozza

O renomado pianista e a cantora interpretam músicas da caixa ‘A Mad Donato’, lançada este ano. O repertório é composto por faixas inéditas gravadas entre os anos 1970 e 1980. Espaço Cultural Itaim. Teatro Décio de Almeida Prado. R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lei Di Dai

Tida como a rainha do ‘dancehall’ nacional, ela apresenta músicas de seu próximo álbum, ‘Crazy Bass’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (11), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozzetti, Patrícia Bastos e Dante Ozzetti

As cantoras têm Dante Ozzetti como parceiro em trabalhos individuais. Neste show em trio, há canções do violonista gravadas por elas e outros intérpretes. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (11), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Paula e Jaques Morelenbaum

Em show do projeto ‘A Bossa Nova É…’, a cantora e o violoncelista interpretam músicas de dois mestres da bossa nova, Carlos Lyra, que participa da apresentação, e Tom Jobim. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

Nome forte do rap contemporâneo, ele já tem quatro álbuns gravados. Drik Barbosa, revelação do rap feminino, também se apresenta. Nos Trilhos (1.800 lug.). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca, 99203-2803. Sáb. (11), 23h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Os Replicantes

Ícone do punk rock gaúcho, a banda lança o álbum ‘Libertà’, com oito faixas inéditas e três regravações. Uma delas é ‘Síndrome de Pânico’, de Júpiter Maçã. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (11), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberta Campos

A cantora e compositora apresenta músicas do álbum ‘Todo Caminho É Sorte’ (2015), indicado ao Grammy Latino. Ela interpreta ‘De Janeiro a Janeiro’, ‘Minha Felicidade’ e outras canções marcantes de sua trajetória. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (11), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (12)

Alaíde Costa e Toninho Horta

Leia mais acima

Alessandra Leão

Mesclando sons regionais a guitarras e teclados, a cantora, compositora e percussionista apresenta músicas da trilogia de EPs ‘Língua’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (12), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Arlindinho

Leia mais acima

Ayrton Montarroyos

Vice-campeão do The Voice em 2015, o cantor apresenta músicas de seu primeiro álbum, que agora é relançado com uma faixa extra, ‘Veio D’água’. O trabalho também tem canções de Cartola e Zeca Baleiro. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (12), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cristóvão Bastos

Leia mais acima

Monsta X

Com sete integrantes, a boy band é um dos principais nomes do pop sul-coreano. Neste ano, eles lançaram a música ‘Spotlight’, grande sucesso no Japão. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (12), 19h (abertura, 17h). R$ 350/R$ 650. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula e Jaques Morelenbaum

Leia mais acima

Sebastião Tapajós

Em show com participação de Jane Duboc, o violonista e compositor paraense celebra seus 75 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (12), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (13)

Duda Brack e Ian Ramil

Os amigos, que dividem afinidades estéticas, apresentam canções de seus repertórios em novos arranjos. Juliana Strassacapa, da banda Francisco, el Hombre, e Juliana Cortes participam da apresentação. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 2ª (13), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (14)

Alceu Valença

No espetáculo ‘Valencianas’, criado em 2012, o cantor se junta a uma orquestra para interpretar clássicos de seu repertório com tratamento sinfônico. Rodrigo Toffolo é o regente. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (14), 20h30. R$ 20/R$ 100. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Campbell Diamond

O australiano faz show da série de violão da Cultura Artística. Obras de Bach, Tom Jobim e outros compositores estão no programa. Auditório do MuBE (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 3256-0223. 3ª (14), 21h. R$ 75. Vendas pelo site: www.culturaartistica.com.br

João Bosco

Em show de voz e violão, o artista relembra clássicos como ‘O Bêbado e a Equilibrista’. Canções do recente álbum ‘Mano Que Zuera’ (2017) também estão presentes. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (14), 21h. R$ 150/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Stefano Bollani

O pianista italiano vem ao Brasil para lançar o álbum ‘Que Bom’, gravado com participações de Caetano Veloso e João Bosco. O trabalho incorpora elementos da música brasileira ao jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (14), 21h30 (abertura, 20h). R$ 95/R$ 150. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (15)

Claudio Lins

Filho de Ivan e Lucinha Lins, o cantor apresenta o show ‘Expresso Brasileiro’, com músicas de Djavan, Gilberto Gil e outros compositores. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (15), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marco Pereira e Paulo Bellinati

Os violonistas lançam o álbum ‘Xodós’. Músicas de Dominguinhos, Dilermando Reis e composições próprias fazem parte do trabalho. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (15), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (16)

Catavento

‘Ansiedade na Cidade’ é o terceiro disco da banda gaúcha, que aposta na psicodelia. ‘Alergia Alergia’ e ‘Leve Agora Mesmo!’ são algumas das faixas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (16), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Mateus Aleluia

Integrante do lendário grupo Os Tincoãs, o músico apresenta as músicas do segundo álbum solo, ‘Fogueira Doce’. O conceito do repertório aproxima os sons de Brasil e África. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (16) e 17/8, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mônica Salmaso

Ao lado de Paulo Aragão (violão), Teco Cardoso (sax e flautas) e Luca Raele, a cantora faz show dedicado a Wilson Batista. ‘Acertei no Milhar’ é uma das músicas compostas por ele. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (16) e 17/8, 21h30. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sleeping With Sirens

De volta ao Brasil, a banda americana de rock passa pelo País um ano após o lançamento do quinto álbum, ‘Gossip’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 5ª (16), 21h30 (abertura, 20h). R$ 140/R$ 460. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br.

Especial

Passarim30

Tika, Kika, João Leão e Igor Caracas se reúnem para interpretar o álbum ‘Passarim’, de Tom Jobim, que completou 30 anos em 2017. Junio Barreto participa do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (10), 22h. R$ 44. Cc. e Cd.: M e V.

Sonora Soma

Chegando à terceira edição paulista, o festival incentiva o protagonismo feminino na música. Na 5ª (16), dia da abertura, há exibição de curtas-metragens, discotecagem do grupo Garotas no Poder e apresentações musicais de Alfonsina e Érica Alves. O evento, que vai até 19/8, passa por diversos espaços de São Paulo. VOID General Store. R. Martim Carrasco, 56, Pinheiros. 5ª (16), 19h. Grátis.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

O ‘Concerto para Piano e Orquestra nº 26, em Ré Maior (Coroação)’, de Mozart, e a ‘Suíte Star Wars’, de John Williams, são interpretadas pela orquestra, regida por João Carlos Martins. João Pedro Germanos (piano) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 4ª (15), 20h. R$ 25/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Bernstein 100

A Orquestra Jazz Sinfônica, regida por João Maurício Galindo, e a São Paulo Companhia de Dança, com direção artística de Inês Bogéa, homenageiam os 100 anos do compositor Leonard Bernstein. A encenação é de Ulysses Cruz e a direção geral de Samuel Mac Dowell de Figueiredo. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (15) e 5ª (16), 21h. R$ 12/R$ 40.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carmen

A Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral da Cidade de São Paulo apresentam a ópera de Bizet. Rodolfo García Vázquez, do grupo Os Satyros, assina a direção cênica. Denise de Freitas e Karina Demurova, em dias alternados, assumem o papel-título. A estreia, na 5ª (16), é com Denise. Luciano Camargo rege a orquestra. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (16), 17, 18, 20 e 21/8, 20h30; 19/8, 19h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz, Stefanovich e Aimard

Markus Stenz rege a orquestra, em apresentação com os pianistas Pierre-Laurent Aimard e Tamara Stefanovich. Obras compostas por Wagner e Béla Bartók também estão no programa. Os percussionistas Ricardo Bologna e Rubén Zuñiga também participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (10), 20h30; sáb. (11), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz, Stefanovich e Coro da Osesp

Sob regência de Markus Stenz, a orquestra se apresenta com o Coro da Osesp, o Coro Acadêmico da Osesp e a pianista Tamara Stefanovich. Obras de Debussy, Charles Ives, Luciano Berio e Karol Szymanowski estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (16) e 17/8, 20h30; 18/7, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (16), 10h. R$ 12.