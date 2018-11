Semana conta com festivais que têm participação de Noel Gallagher, Emicida e outros artistas

6ª (2)

Betina

Em show com participação de Tatá Aeroplano, a cantora curitibana lança o segundo álbum da carreira, ‘Hotel Vülcania’, calcado na psicodelia. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (2), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Blubell

Ao lado de um trio de instrumentistas, a cantora faz show que celebra os 50 anos do ‘Álbum Branco’ dos Beatles. ‘Revolution’, ‘While My Guitar Gently Weeps’ e ‘Blackbird’ são algumas das músicas que ela interpreta. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (2), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Em show que comemora seus 40 anos de carreira, a cantora apresenta sucessos como ‘Bilhete’ e ‘Abandonada’. Ao lado dos músicos Manoel e Felipe Cordeiro, ela também interpreta músicas do álbum ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’ (2015). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (2), 18h; sáb. (3), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jesuton

Em ‘Home’ (2017), seu terceiro álbum, a artista britânica radicada no Brasil apresenta novidades como ‘In Between the Lines’ e ‘Don’t Think So’. O grupo Afrojazz participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Ayres Big Band

O grupo do pianista e regente vai do jazz à MPB, em show com participação da cantora Livia Nestrovski. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (2), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Renata Jambeiro

Exaltando a força da mulher, a cantora faz show que será gravado em CD e DVD. Músicas de João Bosco e Zélia Duncan estão no repertório. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (2), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubi

Com mais de 20 anos de carreira, o cantor vem trabalhando com Elza Soares em projetos recentes. Enquanto prepara o álbum ‘Avir’, ele apresenta o show ‘Por Enquanto’, com canções inéditas e outras que nunca gravou. A música que dá nome ao espetáculo é de Renato Russo. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (2), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sábado (3)

Aline Frazão

Em show com participação de Luedji Luna, a angolana mostra, em formato intimista, as músicas de seu novo álbum, ‘Dentro da Chuva’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (3), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Bruna Caram

Em clima intimista, a cantora faz o show ‘Palavras do Coração’, em que revisita todas as fases da carreira. Renato Braz participa da apresentação. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (3), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cacá Machado

O cantor e compositor apresenta seu segundo álbum, ‘Sibilina’, em que gravou parcerias com Clima, Romulo Fróes e Guilherme Wisnik. Alessandra Leão participa do show. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Egberto Gismonti

Um dos mais celebrados músicos brasileiros, ele apresenta show com formação inédita, de quarteto. Temas instrumentais já gravados e outros nunca mostrados em público estão no repertório. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Leia mais acima

Filarmônica de Pasárgada

Funk, forró e rock estão presentes em ‘Algorritmos’ (2016), terceiro CD da banda, cujas letras retratam a relação entre o homem e a máquina. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (3), 20h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leonardo

Depois de rodar o Brasil com a turnê ‘Cabaré’, ao lado de Eduardo Costa, o cantor apresenta show baseado no DVD ‘ Canto, Bebo e Choro’. O repertório é formado por sucessos das duplas Chitãozinho & Xororó, João Mineiro & Marciano e outros nomes representativos do sertanejo. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (3), 22h. R$ 80/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lia Sophia

Radicada em São Paulo, a cantora e compositora mantém suas raízes fincadas no Pará e em seus ritmos locais. Ela destaca as músicas do álbum ‘Não me Provoca’ (2017), produzido por Pedro Luis. A faixa ‘Ela’ foi gravada com participação especial de Ney Matogrosso. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (3), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Max e Iggor Cavalera

Fundadores e ex-integrantes do Sepultura, os irmãos Max e Iggor Cavalera apresentam o show ‘89/91 Era’. Eles se reúnem para interpretar músicas de dois álbuns clássicos da banda, ‘Beneath the Remains’ (1989) e ‘Arise’ (1991). Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (3), 20h. R$ 140/R$ 250. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Patrulha do Espaço

Ícone do rock brasileiro dos anos 1970, a banda faz turnê de despedida. O show tem participação de Rubens Gioia, Joaquim Kehl, Xando Zupo, Rogério Fernandes, Xande Saraiva e Paulo Tho. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (3), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ponto Br

Coco, maracatu e carimbó formam o som do coletivo, que lança o álbum ‘Trancelim’ em show com as participações especiais de Nelson da Rabeca e Dona Benedita. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sons da Rua

Emicida (foto), Mano Brown, Rincon Sapiência, Djonga e Alt Niss se apresentam no festival, que tem Thaíde como mestre de cerimônia. Arena Corinthians (15.000 lug.). Estacionamento Leste. Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim. Sáb. (3), 12h. R$ 50/R$ 80 (R$ 25/R$ 40, com 1 Kg de alimento). Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Domingo (4)

Balaclava Festival

O selo e produtora Balaclava Records apresenta mais uma edição do Balaclava Festival, com artistas estrangeiros e nacionais divididos em dois palcos. Quem encerra o evento é a banda Warpaint (foto), às 21h40. Transitando entre o rock e os sons experimentais, o quarteto formado só por mulheres interpreta músicas dos quatro discos da carreira. Já o grupo Deerhunter (19h40), pela primeira vez no Brasil após 17 anos de trajetória, une o minimalismo ao rock de garagem.

O festival também promove o retorno do grupo Mercury Rev (18h10) ao País, depois de 13 anos de ausência, com um show que celebra os 20 anos do álbum ‘Deserter’s Songs’. Baterista do Tame Impala, Julien Barbagallo apresenta o projeto Barbagallo (17h), flertando com o pop melancólico e a psicodelia. Moons (16h30), Marrakesh (17h40), Jaloo (19h) e Metá Metá (20h30) são as atrações nacionais. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (4), 16h (abertura dos portões). R$ 280. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Egberto Gismonti

Leia mais acima

Flaira Ferro

Discípula do multiartista Antônio Nóbrega, a pernambucana apresenta o show ‘Cordões Umbilicais’, tendo como inspiração as matrizes da cultura popular. Vertin Moura, Ceumar, Anna Tréa e a bailarina Camila Bosso participam. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Dom. (4), 19h30.

R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Lima

No show ‘Mil Estrelas’, a cantora interpreta músicas conhecidas de Jorge Ben Jor e Seu Jorge, além da inédita que dá nome à apresentação, composta por Ivo Mozart e Zeider Pires. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (4), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (6)

BNegão

MC do Planet Hemp, ele apresenta sua mistura de rap, reggae e funk. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (6), 23h. R$ 15 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

David Ryan Harris

Guitarrista e parceiro de John Mayer, o músico americano apresenta músicas do álbum solo que lançou no ano passado, ‘Songs For Other People’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (6), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60 (1º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

Luiza Possi

Ao lado do pianista Ivan Teixeira, a cantora interpreta sucessos da carreira e hits de outros artistas, entre eles, Rita Lee. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (6), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tcheka Convida Lenine

Nascido em Cabo Verde, o anfitrião chama o colega brasileiro para este show especial, em que ambos privilegiam seus violões percussivos. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (6) e 4ª (7), 20h (abertura). R$ 160. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (7)

Eduardo Araújo

Integrante da Jovem Guarda, o artista faz show em que mistura rock com clássicos da música caipira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 4ª (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tcheka Convida Lenine

Leia mais acima

5ª (8)

Ava Rocha

A cantora interpreta músicas do disco ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ foi escolhido como single do trabalho. Alessandra Leão participa da apresentação. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (8), 20h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Bavini e Sérgio Reis

Clássicos da música sertaneja estão presentes no show ‘Pai e Filho’. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 5ª (8), 21h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kell Smith

Dona do hit ‘Era Uma Vez’, a cantora apresenta músicas do álbum de estreia, ‘Girassol’. O trabalho é repleto de influências da MPB e do pop. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (8), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Summer Break Festival

Ao lado do High Flying Birds, Noel Gallagher é atração do Summer Break Festival. O principal compositor do Oasis destaca músicas do terceiro disco gravado com sua atual banda, ‘Who Built the Moon?’ (2017), elogiado pela crítica. Fãs ardorosos do artista não precisam se preocupar: ele também deve relembrar os velhos tempos colocando no repertório alguns clássicos da banda que formava com o irmão Liam. ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back in Anger’ e ‘Little by Little’ são frequentes nas apresentações que Noel vem fazendo.

Outra atração do evento é a banda americana de indie rock Foster The People. Misturando punk, funk e eletrônico, o quarteto liderado por Mark Foster (voz, guitarra e teclados) foi indicado ao Grammy e já lançou três discos. O mais recente, ‘Sacred Hearts Club’, vendeu mais de um milhão de cópias na América do Norte, puxada pelo lançamento da música ‘Sit Next to Me’ como single. Arena Anhembi (25.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 5ª (8), 19h20. R$ 320/R$ 600. Vendas pelo

site: www.ticketsforfun.com.br

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos 7 Cordas, a cantora participa do projeto Samba Imenso interpretando músicas de Zé Kétti. Ele é o compositor de ‘A Voz do Morro’, ‘Acender as Velas’ ‘Diz que Fui por Aí’, entre outros clássicos. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8) e 9/11, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Silvas

Nomes influentes do rock nacional, Toni Platão (voz), Liminha (guitarra), Dé Palmeira (baixo) e João Barone (bateria) formam o grupo. Eles celebram clássicos da surf music e também tocam temas de antigas séries de TV, entre eles o de ‘Missão: Impossível’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Brasil Abraça Espanha

Nesta apresentação, o cantor e compositor Toquinho se junta à cantora Silvia Pérez Cruz e ao contrabaixista Javier Colina. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (7), 21h30. R$ 70 (R$ 45, com 1 kg de alimento não perecível). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jacob do Bandolim 100 Anos – Sentimento & Balanço

Os bandolinistas Fábio Peron e Joel Nascimento se juntam ao Henrique Cazes Trio no show de lançamento do disco, que celebra o centenário de Jacob do Bandolim. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (8), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Noites Bacaneza

Nesta terceira edição, o projeto homenageia o produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que morreu em março deste ano. As bandas Pin Ups, Mickey Junkies e MQN são as atrações do evento. Z (350 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (8), 23h (abertura, 22h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

POA Jazz Festival

Na primeira edição fora de Porto Alegre, o festival de jazz traz a São Paulo o saxofonista italiano de origem indiana Rudresh Mahanthappa e o trio feminino argentino Bourbon Sweethears. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (7), 21h. R$ 75/R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Música Clássica

Andreas Scholl

Em apresentação da série Tucca Concertos Internacionais, o contratenor italiano interpreta cantatas italianas de Vivaldi, Caldara e outros compositores. Os instrumentistas Shalev Ad-El (piano), o italiano Marco Frezzato (violoncelo e Alon Sariel (bandolim) o acompanham. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (7), 21h. R$ 100/R$ 320. Vendas pelo site: bit.ly/ingressosandreassholl

Coro Luther King

Em ‘Canto das Três Raças – Europa, América, África’, o grupo mostra temas musicais tradicionais desses continentes e sua influência na identidade cultural brasileira. A direção artística é do maestro Martinho Lutero Galati. Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 17h. Grátis.

Coral Paulistano

‘Requiem, op. 48’, de Gabriel Fauré, é a obra que o coral apresenta, sob regência de Naomi Munakata. A apresentação contará com o organista David Terry, a soprano Aymée Wentz e os barítonos Jonas Mendes e Vicente Sampaio. Mosteiro de São Bento. Lgo. São Bento. Hoje (2), 15h. Grátis.

Orquestra Acadêmica de São Paulo

Luciano Camargo rege a orquestra em concerto que homenageia Astor Piazzolla. Lautaro Greco (bandoneón) é o solista. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Hoje (2) e sáb. (3), 21h. R$ 60/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra de Câmara de Viena

Sob regência de Stefan Vladar, a orquestra criada em 1946 é atração da Cultura Artística. O programa tem obras de Stravinski, Mozart e outros compositores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (6), 21h. R$ 75/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stutzmann, Baldini e Schaefer

A orquestra é regida por Nathalie Stutzmann em concerto com participação de Emmanuele Baldini (violino) e Horácio Schaefer (viola). Obras de Mozart e Brahms estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (8) e 9/11, 20h30; 10/11, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (8), 10h. R$ 12.

Osesp: Stutzmann e Tamestit

Sob regência de Nathalie Stutzmann, a orquestra faz concerto com Antoine Tamestit (viola). Obras de Beethoven, Rossini e Johann Nepomuk Hummel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (2), 20h30; sáb. (3), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.