Seis shows para ver nesta semana por até R$ 40

2ª (19)

LEIA TAMBÉM > Um roteiro para os amantes de fotografia em São Paulo

Luiz Chagas

Guitarrista da banda Isca de Polícia, ele dá sequência à temporada do projeto Vizinhos, dividido em quatro shows. No terceiro, intitulado ‘Chagas visita Músicos’, Tulipa Ruiz e o tecladista Chicão participam. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (19), 20h. Pague quanto quiser (pelo site www.sympla.com.br, R$ 20).

3ª (20)

Ava Rocha

A cantora apresenta músicas do terceiro disco, ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ é uma das faixas. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (20), 23h. R$ 20 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Livia Nery

‘Estranha Melodia’ é o álbum de estreia da artista, produzido por ela e Curumin. Explorando timbres e sonoridades diversas, o disco traz faixas como ‘Beco do Sossego’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (20), 21h. Grátis.

Silibrina

Ritmos da cultura popular fazem parte do som da banda, que apresenta as músicas do álbum ‘Estandarte’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (20), 21h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (22)

Fióti

Dividindo-se entre violão, guitarra e percussão, ele interpreta músicas do EP ‘Gente Bonita’, em show com participação de Marissol Mwaba, Nina Oliveira e Indy Naise. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (22), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

Com inspiração na sonoridade da MPB, o artista capixaba apresenta as músicas do álbum ‘Brasileiro’ (2018). Uma das faixas, ‘Fica Tudo Bem’, foi gravada com Anitta. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (22) e 23/8, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.