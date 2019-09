Seis shows para ver nesta semana em São Paulo por até R$ 40

2ª (2)

Kiko Loureiro

Ex-integrante da banda Angra, o guitarrista faz show em que privilegia temas que marcaram sua trajetória. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (2), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (3)

Mestrinho

Em show que integra a Semana Coalática, série de eventos que antecede o Coala Festival, o cantor e sanfoneiro que já tocou com Gilberto Gil e Elba Ramalho apresenta xotes e baiões. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (3), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

‘Step Psicodélico’ (2016) é o terceiro disco solo do artista, que agora sai em vinil. No show, ele celebra todos os álbuns da carreira. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (3), 21h. Grátis.

4ª (4)

Ithamara Koorax

Reconhecida internacionalmente, a cantora brasileira comemora 30 anos de carreira com o lançamento do álbum ‘All Around The World’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (4), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Vitor Alcântara Quinteto

Ao lado de quatro músicos, o saxofonista interpreta temas tradicionais do jazz. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 4ª (4), 21h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (5)

Plebe Rude

Encerrando a turnê do álbum ‘Primórdios’ (2018), a banda também interpreta canções do próximo projeto, o álbum duplo ‘Evolução’. O trabalho narrará a trajetória do homem no planeta Terra. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.