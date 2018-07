Seis shows para ver em São Paulo nesta 5ª (26)

Baleia

Conquistando espaço na cena independente, a banda carioca apresenta show do disco ‘Atlas’ (2016), o segundo da carreira. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (26), 20h (abertura). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Banda Black Rio

Ícone do soul brasileiro, a banda lançou em 1977 o histórico álbum ‘Maria Fumaça’. Preparando o disco ‘O Som das Américas’, o grupo interpreta clássicos como ‘Mr. Funky Samba’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (26), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta, a big band apresenta temas autorais e de grandes compositores. Neste show, o grupo convida o pianista Hercules Gomes. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (26), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Legado

Ao lado do filho Gaab e do irmão Ah! Mr. Dan, Rodriguinho grava o DVD do projeto. Thiaguinho, Ferrugem, Péricles e Livinho estão entre os convidados. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (26), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

PAD

Esta é a nova banda de Marcos Kleine, guitarrista do Ultraje a Rigor. Em show com a participação de Roger Moreira e Luiz Carlini, o grupo apresenta repertório autoral e versões para clássicos do rock. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (26), 21h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rhaissa Bittar

Em show da turnê ‘Silêncio’, a cantora retrata a separação de um casal, por meio de poesias e músicas. Ela também lança o single ‘Velhas Sílabas’. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.