Seis shows internacionais para ver em março

Stanley Jordan

Na ativa desde o início dos anos 1980, o guitarrista americano vem regularmente ao Brasil desde aquela década. Conhecido pela técnica em que utiliza as duas mãos no braço do instrumento, o instrumentista mostra temas autorais e também releituras de clássicos do jazz e do rock. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 16/3, 20h e 22h30. R$ 210/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Jacksons

Jackie, Jermaine, Marlon e Tito Jackson são irmãos de Michael Jackson. No show, eles relembram sucessos do The Jackson 5. ‘I Want You Back’ é um deles. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 16/3, 22h. R$ 350/R$ 620. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fantastic Negrito

Misturando rock, blues e R&B, o americano vencedor do Grammy pelo álbum ‘Please Don’t Be Dead’ (2018) faz show em São Paulo pela primeira vez. A apresentação faz parte da comemoração pelos dez anos do site Tenho Mais Discos Que Amigos!. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 19/3, 21h. R$ 160. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jon Secada

Autor do hit ‘Do You Believe in Us’. o cubano radicado nos Estados Unidos faz show do álbum ‘To Beny Moré With Love’. O trabalho homenageia Beny Moré, compatriota de Secada. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21/3, 22h. R$ 130/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paul McCartney

‘Freshen Up’, turnê do artista que estreou em 2018, chega ao Brasil. ‘Lady Madonna’ e ‘Let It Be’ estão no show. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 26 e 27/3, 20h30. R$ 400/R$ 890 (26/3, esgotado). Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Kamasi Washington

Expoente do jazz contemporâneo, o saxofonista americano destaca o repertório do álbum ‘Heaven and Earth’ (2018), no qual contou com as colaborações de Thundercat e Terrace Martin. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 27/3, 21h. R$ 120/R$ 280.Cc.: todos. Cd.: todos.