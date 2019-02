Seis shows de música brasileira para ver nesta 5ª (21)

5ª (21)

O grupo formado por Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni leva ao palco seu terceiro disco, ‘Síntese’, composto por 13 canções inéditas. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (21), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ava Rocha

A cantora apresenta músicas do terceiro disco, ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ é uma das faixas. Tulipa Ruiz e seu irmão Gustavo Ruiz participam da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (21), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Carlos Lyra, João Donato, Marcos Valle e Roberto Menescal

Eles gravaram, em 2008, o disco ‘Os Bossa Nova’, que foi reeditado no ano passado com duas novas faixas. Os amigos estão juntos no palco para interpretar músicas do álbum, clássicos de suas carreiras, além de contar histórias sobre a amizade que une o quarteto. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (21), 20h; 22 e 23/2, 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Celso Sim

Um dos diretores artísticos do elogiado ‘A Mulher do Fim do Mundo’, lançado por Elza Soares em 2015, o cantor e compositor revisita o sambista baiano Batatinha no álbum ‘O Amor Entrou Como Um Raio’. Fabiana Cozza participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Mansa Fúria’ (2018). Canções como ‘Fogueira’ e ‘Rota de Colisão’ estão no repertório. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Rael

Ao lado de dois músicos, o rapper apresenta show em que canta músicas de Vinicius de Moraes. Entre elas estão parcerias com Toquinho (‘Tarde em Itapoã’) e Baden Powell (‘Canto de Ossanha’). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos.