Seis restaurantes para provar pratos com frutos do mar

Começa 6ª (11) a 5ª edição do Festival do Mar, na Osteria del Pettirosso. O menu reúne dez receitas, servidas no jantar de 3ª a sábado e no almoço do fim de semana, até 10/2. A opção por entrada e dois pratos do menu sai por R$ 130. Mas também é possível pedir à la carte. Entre as sugestões do chef Marco Renzetti estão o peixe assado com ervilhas refogadas no lardo (R$ 59) e o ‘Risotto ai Frutti di Mare’ (R$ 59; foto). Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª).

Com ambiente renovado, a Casa Europa comemora cinco também com novo comando na cozinha. Quem assume é a chef Marcela Tiradentes, que já apresenta pratos ideais para a estação, como as lulinhas na chapa com salsa verde (R$ 52; foto); o tartar de atum e avocado (R$ 55); a ‘Panzanella’ (R$ 56), salada com pão italiano, camarões, mix de tomates e laranja; e o risoto do mar (R$ 89). Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. America, 3063-5577. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/17h e 19h/22h).

A Edição de Verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp vai até 3/3, com diferentes pratos servidos de 4ª a domingo. As receitas variam a cada semana, com destaque para os preparos com camarão, como o camarão cremoso servido no coco verde (foto). Quarta-feira, por exemplo, também é dia de caranguejada. Já as ostras figuram no menu de quinta. A refeição sai por R$ 79,90, à vontade (exceto bebida e sobremesa). Espaço Gastronômico Ceagesp. Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, portão 4, V. Leopoldina, 3645-0481. 18h/0h (sáb., 12h/17h e 18h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª e 3ª).

Para brindar a estação, o Ritz sugere novas bebidas e pratos. Entre as sugestões está a lula grelhada com arroz à provençal (R$ 68; foto), que traz as lulas salteadas no alho com azeitonas pretas, tomates e aspargos. Para beber, a dica é o refrescante drinque ‘Portônica’ (R$ 30), preparado com vinho do Porto branco, água tônica, limão-siciliano e hortelã. Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830. 12h/15h e 19h30/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/0h).

No Praça São Lourenço, a temporada de frutos do mar vai até 30/3, com um menu de quatro etapas (R$ 190, para duas pessoas), servido apenas no jantar, que inclui o panzotti de escarola com tomate fresco e queijo, para começar, mais entrada, prato principal e sobremesa. Na seleção, há opções como lulas salteadas com maionese cítrica, rúcula e azeite de ervas; e cavaquinha grelhada na manteiga de manjerona, alface romana, espaguete de pupunha e limão galego. Para compartilhar, destaque à moqueca de peixe branco com farofa de dendê e arroz (foto). R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, 12h/15h30 e 19h/0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h).

O ‘Camarão de Angra’ (R$ 70; foto), temperado com alho e servido com creme de manga, é a sugestão do restaurante Casa do Chef Eduardo de Castro, que tem à frente da cozinha o chef português que batiza o lugar. R. Marechal Hastinfilo de Moura, 233, Morumbi, 2528-0175. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).