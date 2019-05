Seis peças infantis inspiradas em clássicos do cinema e da literatura

Branca de Neve ao som dos Beatles

A clássica história infantil se une à música de um dos mais famosos grupos de rock de todos os tempos. Com direção de Sabrina Kogut e Leandro Mariz, a peça ganha ares modernos. O dia começa com a canção ‘Here Comes the Sun’. Já a a fuga da Branca de Neve é embalada por ‘Help’. Teatro Dr. Botica. Shopping Metro Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/n, Tatuapé, 2090-7400. Sáb. e Dom., 17h. R$ 50. Até 26/5.

Chapeuzinho Vermelho

Com direção de Livia Gaudencio, a adaptação retrata o clássico infantil a partir do ponto de vista de todos os personagens da obra, entre eles, o Lobo Mau, a Vovó, o Caçador e a Mãe da Chapeuzinho. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 28/7.

O Mágico de Oz

O clássico conta a história de Dorothy e Totó que, após um temporal, vão parar em Oz, onde tudo parece encantado. Com o desejo de retornar para casa, ela sai em busca de um mágico ao lado dos novos companheiros: o Espantalho,o Homem de Lata e o Leão. 55 min. Livre. Teatro Eva Wilma (700 lug.). Rua Antônio de Lucena, 146,Tatuapé. Dom., 16h. R$ 40. Até 16/6.

O Pequeno Príncipe

Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943 e traduzido em mais de 220 idiomas e dialetos. Morador do asteroide B-612, junto de uma rosa, alguns baobás e três vulcões, o Pequeno Príncipe sai de seu mundinho para se aventurar por novos mundos, pegando carona numa revoada de pássaros. Depois de visitar diversos planetas e de ser apresentado a personagens muito curiosos, ele acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

O Pequeno Príncipe Preto

O espetáculo, que mistura teatro, dança e música e é baseada no livro ‘O Pequeno Príncipe’, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, com texto de Rodrigo França, e traz a história de um príncipe que parte em uma viagem por diferentes planetas para compreender a importância da autovalorização e do respeito às diferenças. 50min. Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, 2076-9700. Estreia Sáb. (25). Sáb. e Dom., 12h. R$ 6/R$20. Até 16/6.

Os Saltibancos

Inspirada no conto dos irmãos Grimm ‘Os Músicos de Bremen’, a peça conta a história do encontro de quatro animais – um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata -, que, devido a maus-tratos,decidiram fugir de seus donos. Juntos, eles decidem formar um conjunto musical. Unidos, eles percebem que são mais fortes e podem vencer qualquer dificuldade. Livre. 60 min. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (390 lug.). Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb., 17h30. R$ 40. Até 27/7.