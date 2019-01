Seis peças infantis em cartaz na cidade de São Paulo

E agora, Saci?

Neste musical, o Saci-Pererê, o Curupira, a Iara e o Caipora são alguns dos personagens responsáveis por fazer as crianças embarcarem para uma viagem pelo folclore brasileiro. Teatro J. Safra (627 lug.). Livre. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (3), 11h30. R$10.

A Bela Adormecida

Inspirada na obra dos Irmãos Grim, a montagem, com adaptação de Tina Mendes, traz a famosa história da princesa que, logo ao nascer, é vítima de um feitiço lançado pela cruel Malévola. Na história, aos 16 anos, ela fura o dedo e cai em um sono profundo. Só um beijo verdadeiro e apaixonado de um príncipe poderá fazê-la despertar. Teatro Novo (471 lug.) Livre. R. Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana, 3542-4680. Sáb., 16h, Dom., 15h. R$60. Até 31/3.

João e Maria – O Grande Mistério

Três crianças decidem explorar um casa antiga que abriga bruxas milenares que planejam dar uma festa no local. A investigação das crianças faz com que as moradoras descubram que foi nessa casa que a história de João e Maria se passou há tempos atrás. Teatro Fernando Torres (687 lug.). R. Padre Estevão Pernet, 588 , Tatuapé, 2227-1025. Sáb. e Dom., 16h. R$ 40. Até 3/2.

Monstruário

O espetáculo, que tem direção de Eric Nowinski, conta a história dos irmãos Lili e Tuco que estão aborrecidos por ter que brincar dentro de casa em um dia de chuva. Eles acabam fazendo uma grande bagunça no quarto, motivo de uma bronca da mãe. O que ela não imagina é que o local abriga um monstrinho. Sesc Pompéia. Teatro (365 lug.). R. Clélia, 93. Lapa, 3871-7700. Sáb. 12h. R$ 5/ R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 23/2.

Peppa Pig – Brincando de ser Grande!

A famosa porquinha está na cidade em uma superprodução que narra diversas aventuras por diferentes cenários imagináveis. Do espaço intergalático ao velho oeste, de uma ilha de piratas a um castelo bastante assustador. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). Livre. R. Frei Caneca, 569, Bela Vista, 3472-2229. Sáb (2) e Dom. (3), 15h. R$ 80. Até 3/2.

Os Saltimbancos

A peça, inspirada no conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen”, narra o encontro de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que fugiram de seus donos após sofrerem maus-tratos. Com a possibilidade de serem presos novamente pelos antigos donos, eles resolvem se unir para enfrentá-los. Tudo isso acontece, claro, em meio a muita confusão. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (390 lug.). Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb. , 17h30. R$ 40. Até 27/4.