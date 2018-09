Seis lugares para provar diferentes versões de omelete

Localizado no topo do MAC USP e com uma vista privilegiada da cidade, o Bar Obelisco sugere o arroz com frango envolto em omelete (R$ 37; foto) – uma das receitas do chef Marcelo Corrêa Bastos. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 5082-3067. 18h/2h (fecha dom. e 2ª).

No izakaya Taka Daru, uma das novidades é o ‘Goya Tyampuru’ (R$ 30; foto), que traz a omelete francesa sobre pepino japonês de sabor mais amargo, tofu com maionese artesanal e katsuobushi (conserva de peixe). R. Costa Carvalho, 234, Pinheiros, 3034-0937. 11h30/15h30 e 18h/0h (sáb. e dom., 12h/0h).

O simpático restaurante Duas Terezas prepara três versões de omelete, todas com duas colheres de tapioca na mistura com ovos para ficar mais leve e fofinha. A ‘Italiana’ (R$ 32; foto) vem recheada com queijo, tomate e pesto. Há ainda a de carne-seca com queijo e Catupiry (R$ 35), e a que leva shimeji refogado com requeijão e muçarela (R$ 35). Todas são servidas com uma saladinha. Al. Lorena, 514, Jd. Paulista, 3884-5193. 12h/15h30 e 19h/23h (2ª a 4ª, 12h/15h30; fecha dom.).

Casa da confeiteira Denise Gelberg, o Espaço D serve suas omeletes acompanhadas de salada (R$ 30; foto) e com diferentes opções de recheio: espinafre com ricota; três queijos; presunto e queijo; e peito de peru com queijo minas. R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 733, Itaim Bibi, 3034-5408. 9h/20h (sáb., 11h/17h; fecha dom.).

Moderninho e badalado, o Ritz prepara omelete com emmenthal, que vai à mesa com fritas ou ‘Fresh Salad’ (R$ 40; foto). Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830. 12h/15h e 19h30/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/0h).

Tradicional rotisseria da cidade, a Bologna também serve sua versão da receita. A ‘Omelete Bauru’ (R$ 28; foto) leva ovos, queijo, presunto e orégano, acompanhado de tomate, alface, palmito e pão fatiado. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24 horas (fecha 2ª, 0h/6h).