Seis filmes estreiam esta semana nas salas paulistanas; acesse a programação

Chicuarotes

(México/2019, 95 min.) – Comédia. Dir. Gael García Bernal. Com Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal. Insatisfeitos com a difícil situação financeira, dois jovens se envolvem com o mundo do crime e elaboram um sequestro arriscado. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Corgi: Top Dog

(Bélgica/2019, 87 min.) – Animação. Dir. Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Rex é um cãozinho de estimação sob os cuidados da monarquia britânica. Ele precisa realizar uma viagem para voltar até a rainha, mas se apaixona no meio do caminho e vive uma longa jornada de autoconhecimento. Livre. Confira salas e horários de exibição

O Corpo é Nosso!

(Brasil/2019, 85 min.) – Documentário. Dir. Theresa Jessouroun. O filme explora a questão da liberdade do corpo feminino a partir da música, dança e sexualidade e a desconstrução da visão de masculinidade a partir do movimento feminista, apontando atitudes ainda machistas, racistas e preconceituosas. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

It – Capítulo 2

(It Chapter Two, EUA/2019, 169 min.) – Terror. Dir. Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy. Após 27 anos desde os eventos de ‘It – A Coisa’, o grupo de adolescentes sobreviventes se reúne para enfrentar o palhaço Pennywise pela última vez. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Tabacaria

(Der Trafikant, Áustria-Alemanha/2018, 114 min.) – Drama. Dir. Nikolaus Leytner. Com Simon Morzé, Bruno Ganz. Um jovem chamado Franz começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund Freud é cliente frequente. Quando o jovem se apaixona por uma moça, Anezka, começa a pedir conselhos amorosos para Freud. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Vision

(Japão-França/2019, 125 min.) – Drama. Dir. Naomi Kawase. Com Juliette Binoche. A jornalista francesa Jeanne vai ao Japão em busca da Vision, uma erva medicinal rara que promete curar toda a angústia da humanidade. 14 anos. Confira salas e horários de exibição