Seis encontros musicais para ver em São Paulo no mês de outubro

Sexta Básica

Esta edição do evento reúne a cantora Duda Beat, o grupo Afrocidade e o DJ Omulu. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 18/10, 22h. R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Drik Barbosa

Em show com participações de Emicida, Rincon Sapiência, Rashid, Stefanie e Denise D’Paula, a cantora e compositora lança o primeiro álbum. Marissol Mwaba e François Muleka fazem a apresentação de abertura. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 19/10, 22h (abertura, 20h30). R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza, Renato Braz e Liliana Herrero

O trio de cantores faz um show em homenagem ao legado de Darcy Ribeiro, com participação do ator Edson Montenegro. O repertório é formado por temas célebres da canção latino-americana. Arismar do Espírito Santo é o diretor musical. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 20/10, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luê e Braza

Em show do projeto Frequências, a cantora e a banda apresentam seus trabalhos, com influências de reggae e pop. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 24/10, 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nando Reis

Em show da turnê ‘Esse Amor Sem Preconceito’, Nando Reis interpreta músicas compostas por Roberto Carlos e também sucessos da carreira. Em 25/10, ele recebe Samuel Rosa e, em 26/10, Arnaldo Antunes. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 25 e 26/10, 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 160. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Maestro João Carlos Martins e Maria Bethânia

No show ‘De Beethoven a Bethânia’, o maestro e a cantora se reúnem para interpretar clássicos do repertório erudito e também sucessos que marcaram a trajetória de Maria Bethânia. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 30/10, 21h30 (abertura, 19h30). R$ 280/R$ 680. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br