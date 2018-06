Seis atrações paulistanas para quem não gosta de carnaval

Cinema

Para quem não quiser aproveitar a folia do carnaval nas ruas, o Espaço Itaú de Cinema Augusta promove a pré-estreia de seis filmes, de quinta (8) a terça (13), sempre às 17h. Entre os títulos que serão exibidos estão ‘Trama Fantasma’, ‘Mudbound – Lágrimas Sobre o Mississippi” e ‘A Grande Jogada’. Espaço Itaú Cinema Augusta. Rua Augusta, 1. 475. Inf.: www.itaucinemas.com.br .

Crianças

Da companhia BuZum!, o espetáculo ‘Darwin BR’ é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história, com um ônibus de madeira como cenário. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, V. Romana, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 4/3.

Exposição

O famoso artista nova-iorquino Jean-Michel Basquiat ganha retrospectiva com mais de 80 obras no Centro Cultural Banco do Brasil. São pinturas, desenhos e gravuras vindas do acervo da família Mugrabi, dona de uma das maiores coleções de Basquiat. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 7/4.

Passeio

A exposição ‘INCLUA-ME Arte e Cultura Para Todos’ reúne reproduções de obras do acervo do Sesc, com doze trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros feitos para pessoas com deficiência visual. São peças produzidas com materiais como lixa, tecidos, couro e plástico e apresentadas com recursos de audiodescrição. Memorial da Inclusão. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Barra Funda, 5212-3727. 10h/18h (sáb., 13h/17h; fecha 2ª). Grátis.

Show

No show ‘Encontro das Gerações do Folk & Rock Rural’, os artistas Guarabyra, Tavito, Ricardo Vignini e Tuia Lencioni se reúnem para apresentar canções autorais marcantes, como ‘Casa no Campo’. O cantor e compositor Zé Geraldo faz participação especial. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (9) e sáb. (10), 21h. R$ 9/R$ 30.

Teatro

Na comédia ‘Baixa Terapia’, escrita pelo argentino Matías Del Federico e dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta. A psicóloga não aparece, mas deixa instruções de como eles devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Bruno Fagundes, Mara Carvalho e outros. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 100. Até 22/4.