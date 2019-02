Saraus no Museu do Ipiranga e outros passeios para o fim de semana

Ipiranga Presente

Parceria entre o Museu Paulista da USP e o Sesc Ipiranga, o projeto Ocupação Museu do Ipiranga leva atrações culturais para o edifício histórico, fechado para reformas, que fica no Parque da Independência. Neste sábado (16) e domingo (17), das 15h às 17h, o ‘Transarau’ traz performances de dança, música e poesia, para contar histórias de pessoas trans e de grupos minoritários. As apresentações serão seguidas de bate-papo com convidados, como a escritora Amara Moira (16/2) e a deputada estadual Erika Malunguinho (17/2). Já nos dias 23 e 24/2, no mesmo horário, ocorre a roda de poemas ‘Antes de Nós’, que destaca a produção literária de mulheres negras. Museu do Ipiranga. Av. Nazaré, s/nº, Ipiranga, 2065-8001. Sáb. e dom., 15h/17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes, na bilheteria do Sesc Ipiranga: R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000). Até 24/2.

Feirinha no Mirante

O evento mensal realiza sua oitava edição reunindo brechós e expositores de bijuterias, itens de crochê, tricô e moda. Tudo ao som de música brasileira. A curadoria é da artista plástica Ida Feldman. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. Sáb. (16), 12h/19h. Grátis.

Sesc Vila Mariana

A instalação da artista plástica Tomie Ohtake, batizada de ‘Reflexos D’Água’, inaugurada em 1997, foi restaurada e está novamente exposta no seu local original: a piscina. Nos fins de semana, a piscina é aberta à recreação de usuários com credencial plena e exame médico em dia. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. 7h/21h30. (sáb., 9h/21h30; dom., 9h/18h30; fecha 2ª).

Sófálá

O torneio mensal de ‘Slam Poetry’, competição de poesia, tem a sua primeira edição neste ano. Além da batalha, haverá o lançamento do livro ‘Slam da Ponta’, organizado pelo MC Lucas Afonso e outras publicações do gênero. O som ficará por conta da Dj Sophia. Red Bull Station. Praça da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (16), 16h30. Grátis.

Virada Inclusiva: Direitos Humanos Para Quê?

Com o tema ‘Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência’, a exposição tem conteúdo acessível sobre direitos básicos como moradia, justiça, trabalho, educação, saúde e segurança. Memorial da Inclusão. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Barra Funda, 5212-3700. 10h/18h (sáb., 13h/17h; fecha dom.). Até 28/2.