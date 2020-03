Sanduba+pets: felicidade em dobro

Guia Pet Friendly

Cris Berger

Faz tempo que sandubas se tornaram um assunto sério. Não é uma maravilha? Melhor do que isso é o fato de poder sair para comer um bem elaborado na companhia dos nossos pets queridos. O melhor de todos os mundos, eu diria. Confira abaixo nossa seleção de hamburguerias pet friendly em São Paulo.

Cia 66 e o bar dos cachorros

A Cia 66 (Rua Aratãs, 801 ) fica em uma esquina do bairro de Moema. No cardápio, oferece três hambúrgueres vegetarianos (R$ 27) e um vegano (R$ 28) que vão conquistar o seu paladar. As mesinhas da calçada são para acomodar os clientes e seus companheiros peludos. Perto da porta principal fica o “bar dos cachorros” com pote de água e totem sinalizando (foto). Se estiver caindo uma chuvinha fraca, não tem problema, pois há um toldo.

Bullguer: moderninho charmoso

Há vários Bullguers pela cidade. A localizada em Perdizes (Rua Traipú, 156) tem uma varanda grande, cheia de espaços charmosos. Mesas altas e baixas, cadeiras e banquetas, para sentar em grupo ou a dois. Os pets têm livre acesso ao deque, mas como o pedido deve ser feito no caixa, na parte interna, vá acompanhado para seu melhor amigo não ficar sozinho. Prove o vegetariano da casa, o Green One (R$ 25), de lamber os dedos!

Castro: para todas as tribos

Pelos lados da Vila Mariana fica o Castro (Rua Joaquim Távora, 1.517). Nunca vou esquecer da crocância do pão, do estacionamento para bicicletas e de ter observado como diferentes tribos, de pets lovers à turma LGBTQ+, elegeram a casa como um QG. Bacana, né? A cachorrada fica na parte externa, localizada na frente, que é imensa. Só não dá para ir com chuva. Fora isso, aproveite sem limitações. Peça pelo burguer que leva o nome da casa, o Castro (R$ 29,90).

Ponto Chic: clássicos não morrem

Com quase 100 anos, o Ponto Chic já faz parte dos cartões-postais gastronômicos da capital. O mais impressionante é saber que o Bauru ao Ponto Chic (R$ 26,90), de 1937, segue firme e forte no cardápio, do mesmo jeitinho que foi criado. O endereço na região do Paraíso (Praça Oswaldo Cruz, 26) tem uma varanda com toldo que é constantemente frequentada por pets com seus humanos. Sim, eles gostam de nos receber.