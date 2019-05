‘Samba do Baixo’ e outras opções de baladas e bares em São Paulo

NOVOS

Bar do Cofre – SubAstor

O drinque ‘The Hidden’ (R$ 37) é o primeiro da carta. A receita leva uísque, chá rooibos, vermute tinto e bitter, uma combinação doce e refrescante. À base de gim, o ‘Bijoux Caju’ (R$ 37) é servido em um simpático copo em formato de caju e leva vermute branco, xarope falernum, limão taiti e mocororó. Treze comidinhas compõem o menu, como o saboroso croquete de pupunha, queijo da Serra da Canastra e limão-siciliano (R$ 31, 8 unid.). A dica é chegar cedo para disputar um lugar no balcão. R. João Brícola, 24, Centro. 17h/1h (fecha dom. a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos



BOTECOS

Portella Bar

Nesta casa com tempero nordestino, os folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 39,90, 8 unid.) são boa pedida para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ (R$ 21,90), à base de coco e vodca, dá conta do recado. Aos sábados, a casa serve feijoada (R$ 39, para dois). R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Boa Praça

Vale experimentar uma das tantas versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 27,90). Para acompanhar, porção de miniempanadas (R$ 32,90, 9 unid.). Já os deliciosos dadinhos de tapioca (R$ 33,90, 12 unid.) são recheados com queijo coalho e servidos com pimenta biquinho. Av. Brig. Faria Lima, 3183, Itaim Bibi, 3232-1497 982. 17h/0h (6ª, 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 14h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.



CHOPERIAS



Original

O chope Brahma (R$ 9,20, claro; R$ 10,20, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn. Da cozinha, saem quitutes deliciosos para acompanharem a bebida, como a empadinha de camarão (R$ 11) e o bolinho ‘Pirajá’ (R$ 32, 6 unid.), feito com massa de abóbora e recheio de carne seca, ou a porção de coxinhas de frango (R$ 31 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (5ª e 6ª, 17h/2h; sáb. e fer., 12h/2h; dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER



Megusta

Do balcão saem coquetéis clássicos. Também há alguns à base de pisco, como o ‘Tonic’

(R$ 32), com gim Gordon e tônica caseira gaseificada na hora, e outros autorais, caso do ‘Conde Prosciutto’ (R$ 29), com gim Arapuru e Campari em fusão de presunto Parma envelhecido em barril de carvalho. Para comer, há petiscos, ceviches, pratos e sanduíches, como o caprichado ‘Big Pig’ (R$ 35), de pernil, com cebola caramelizada, agrião, creme de mostarda Dijon e queijo na baguete. R. Bela Cintra, 1.551, Consolação, 3081-8358. 19h/0h30 (6ª, 19h/1h; sáb., 13h/17h e 19h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.



VARIADOS



Camará

O bar conta com shows ao vivo de pagode, samba, sertanejo e axé. Entre os drinques, há o ‘Beijo na Boca’ (R$ 23,90), com suco de abacaxi, morango, leite condensado e vinho tinto. Para comer, aproveite as iscas de peixe (R$ 39,90). No sábado, serve feijoada (13h/21h) e tem balada (22h/4h). R. Luís Murat, 308, V. Madalena, 2501-1796. 21h/4h (sáb., 13h/4h; fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 15/R$30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

ESPECIAL

A Final Imperdível

A partida da final da UEFA Champions League, entre Liverpool e Tottenham, vai movimentar os amantes do futebol. No sábado (1º), um evento organizado pela Heineken promete a maior TV de alta definição do mundo – com duas faces de 4 por 26 metros. No intervalo, haverá show com a Orquestra Jabaquara, grupo musical comandado pelo maestro e produtor Xuxa Levy, acompanhado de efeitos visuais. Após a partida, o duo Tropkillaz, projeto de música eletrônica, assume a festa. 18 anos. Ginásio do Pacaembu (1.800 lug.). R. Capivari, s/nº, portão 23, Pacaembu. Sáb. (1º), 14h/22h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sympla.com.br



Sky Hall Terrace Bar

O bar, que funciona em um terraço na esquina entre as avenidas Pres. Juscelino Kubitschek e Brig. Faria Lima, fará uma ‘sunset party’ gratuita, com banda e DJs, para celebrar seus dois anos de existência. O chef Martin Casilli fará petiscos exclusivos para a data, como o ‘Milanesa de Flat Iron’ (R$ 45), com molhos de gorgonzola e tomate fresco. Entre os drinques especiais, haverá o ‘Anhanga’ (R$29), com gim, chás, mexerica e limão. Sky Hall Terrace Bar. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.327, Itaim Bibi, 2828-9740. Dom. (2), 14h/23h.

BALADA

Balada de bamba

O Samba do Baixo, iniciativa do Acadêmicos do Baixo Augusta, ocupa a sede do grupo todas as quintas-feiras de junho, com curadoria do Samba do Urso e do Sindicato do Samba. Serão sempre dois shows, às 22h e às 2h, que homenageiam ícones do ritmo. Casa do Baixo Augusta. R. Rego Freitas, 553, Centro, 3129-7449. 5ª, 22h/5h. R$ 10/R $ 20.

Baile Profano

Itinerante e comandada pelo DJ Andi Profano, a festa comemora dois anos com uma programação especial. A noite promove uma mistura de música eletrônica com funk carioca, passando por ritmos afros, árabes e latinos. Haverá também um ‘ensaio profano’ com looks do estilista Zedu Carvalho. Orfeu. Av. Ipiranga, 318, República, 3129-9531. Sáb. (1º), 23h30. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/baileprof

Forever & Ever

Uma batalha entre as bandas Linkin Park e System of a Down é o tema da festa que promete tocar os principais sucessos dos grupos, mais aqueles que não mereceram a devida atenção da mídia – que os organizadores chamam de ‘injustiçados’. Beco 203. R. Augusta , 609, Consolação, 3969-0203. Hoje (31), 23h/ 5h30. R$ 25/R$ 90. Inf.: bit.ly/festaforever

Mamacita

Indicada para quem gosta de dançar ao som de hits de pop, funk e reggaeton. Na pista, é possível ouvir músicas de J Balvin, Maluma, Karol Conká, Beyoncé e Lady Gaga. Mono. R. Augusta , 480, Consolação, 94006-5040. Sáb. (1º), 23h/5h. R$ 45/R$ 70. Inf.: bit.ly/mamamono