Sam e Demi, prontos para um novo amor

Murilo Busolin

Apesar de ter adiado o lançamento do terceiro disco de sua carreira – por motivos, claro, de pandemia – o vencedor de prêmios como Grammy e Oscar, Sam Smith decidiu soltar seu mais novo single, I’m Ready, uma parceria com a cantora norte-americana Demi Lovato, na última sexta-feira, 17.

A música sucede a morna canção de trabalho To Die For, que também era o título original do novo álbum de Sam, e possui a mesma pegada ‘dançante e triste’, mas com menos brilho, que foi nos apresentado com o primeiro sucesso da nova era: Dancing With A Stranger, single que conta com participação da novata Normani.

I’m Ready é uma música feliz, feita para cantar sorrindo e muito se assemelha com a letra do single lançado recentemente por Demi, I Love Me. Mas a junção dos artistas poderia resultar em algo mais inovador, não destacando tanto a potência vocal de ambos. Em um ano em que a Olimpíada foi adiada, Sam e Demi protagonizam um videoclipe voltado à temática dos Jogos, com toques da personalidade de cada um.

Dá para imaginar I’m Ready em sua playlist de treinos, também ao fundo para várias reuniões entre amigos em plataformas como Zoom ou FaceTime, ao mesmo tempo em que ela se encaixa perfeitamente para as necessárias sessões de faxina durante esta quarentena. Se esta coluna tivesse um termômetro, eu daria dois cavalinhos e meio, do total de cinco, para a faixa. Sim, o cavalinho é uma clara referência ao logo do Estado.

I’m Ready está disponível em todos os canais de streaming e o vídeo está no YouTube do britânico. O novo álbum de Sam ainda não ganhou uma nova data de lançamento e muito menos um novo nome. Cá entre nós, To Die For não pegaria nada bem nesses tempos, né?

Broadway em casa. Aproveitando a vibe da coluna, a dica da vez é para os amantes de musicais – e também para os que ainda não tiveram a oportunidade de assistir uma das grandiosas apresentações em Nova York. The Show Must Go On! (bit.ly/sigaoshow)é o canal criado pela Universal para veicular as obras completas da Broadway, gratuitamente. A transmissão ocorre às sextas, a partir das 15h, mas atenção: o conteúdo fica disponível apenas por 48 horas.

CONECTE-SE

One World: Together at Home

Existe algo que Lady Gaga não consiga fazer? Em uma épica parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cantora realizou a curadoria do Together At Home, festival online cujo line up teve nomes como Alicia Keys, Billie Eilish, The Killers e Paul McCartney. O supershow foi ontem (18), mas, se você perdeu, dá para assistir no canal oficial: bit.ly/juntos-casa. Reprises também estão previstas no Multishow. O dinheiro arrecadado irá para ajudar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à covid-19. Bravo, Gaga!