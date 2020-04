Saiba como preparar máscaras caseiras com itens da sua geladeira e despensa

Ana Lourenço

“As pessoas já perceberam o poder da natureza. Não dá mais para usar tanta toxina na pele”, opina a fisioterapeuta dermatofuncional Cybele Provenzano. Para ela, há uma tendência dos consumidores em utilizar menos cosméticos industrializados. “O ritual de beleza natural está muito em alta.”

A estética sempre foi uma área de sucesso. Mas, cada vez mais, a preocupação com os impactos no meio ambiente e nos animais são levados em conta pelos consumidores, tanto quanto a quantidade de ingredientes tóxicos presentes em boa parte dos cosméticos. Embora a preocupação exista, nem todo mundo pesquisa a fundo as origens dos produtos consumidos. “Não pesquiso por conta própria. Mas, se eu souber que foi testado em animais ou que é prejudicial para o meio ambiente, eu deixo de usar”, diz a estudante Caroline Dutra.

Uma das soluções encontradas foi a propagação de máscaras caseiras, feitas com produtos naturais, para os cuidados diários. Abacate para hidratar, café para esfoliar ou banana para a prevenção de acne. As “comidas para pele”, sucesso entre blogueiras e youtubers, são uma maneira de usar ingredientes facilmente encontrados em casa para cuidar do corpo e evitar o desperdício de alimentos. “Sempre que abro a geladeira e vejo que algo vai estragar, pesquiso qual máscara eu posso fazer com o alimento”, conta a designer de interiores Mônica Duarte.

No entanto, é preciso lembrar que a rapidez do processo não é a mesma que a dos produtos industrializados. “Eles contêm tecnologias nas quais os ativos químicos estão fragmentados. Quando eu coloco uma fruta na pele, por exemplo, não tem uma absorção como a de um cosmético”, explica Cybele. A evolução da indústria cosmética é muito intensa, portanto, não dá para comparar com os processos naturais. “Mas, se você se propor a fazer um tratamento e persistir, o resultado vem”, completa a nutricionista Isabel de Agostini.

Seguindo o cronograma capilar, uma agenda de tratamentos que promete recuperar a saúde dos fios, Mônica cumpre a ordem de hidratação, umectação (tratamento à base de óleos) e nutrição a cada três dias. “Indico passar a máscara mecha por mecha, em todo o cabelo, prender com uma presilha, colocar uma touca ou mesmo uma sacola plástica e enrolar com uma toalha úmida. Deixe por cerca de 30 minutos e enxágue.”

Uma vez que a absorção da pele é muito alta, o cuidado precisa ser um pouco maior. Em primeiro lugar, identifique o seu tipo de pele. Para as secas, procure máscaras de hidratação profunda; já alimentos alcalinos, como as frutas cítricas, ajudam na prevenção de acne para as peles oleosas.

Caso você tenha alergia por ingestão de qualquer um dos elementos presentes na máscara, não utilize em seu rosto. Na dúvida, coloque a mistura no antebraço ou atrás da orelha, pontos mais sensíveis do corpo, e deixe por alguns minutos.

Outros cuidados básicos envolvem sempre lavar bem a pele ou o cabelo após passar os produtos, tomando cuidado para não irritar a área dos olhos, e não tomar sol com máscara, para evitar manchas. Ao misturar os ingredientes, não utilize recipientes de inox, pois podem reagir quimicamente com os alimentos. “O ideal é usar vasilhas de vidro”, diz a dermatologista Sara Bragança.

Talvez você hesite em experimentar as misturas por seu aspecto. Mas esta repórter experimentou uma por uma para preparar esta reportagem, e valeu a pena. Ao passar o antioxidante de banana, por exemplo, pude sentir um efeito hidratante imediato. Além disso, o cheirinho da fruta garante prazer.

“Na situação em que estamos, é muito bom, porque além de usarmos o que temos em casa, não ficamos com receio de ter comprado algo desconhecido pela internet”, relata Mônica. Algumas receitas propõem reaproveitar até os objetos utilizados. Os saquinhos de chá, quando gelados e ainda úmidos, ajudam no tratamento de olheiras. “Os chás verde e de camomila acalmam a pele. Embebede um algodão e passe na pele como um tônico”, diz Cybele.

Já a borra de café pode ser ótima no combatente à celulite. “Misture uma xícara de borra de café com uma colher de sopa de azeite e coloque no micro-ondas por 10 segundos. Com a pasta ainda morna, faça movimentos circulares pelo corpo. É indicado ficar com o produto por 10, 15 minutos. Faça antes do banho”, aconselha Isabel.

Nada disso, porém, substitui a alimentação. “Quando nos alimentamos bem, proporcionamos um bem-estar de dentro para fora do corpo. A pessoa pode usar o melhor produto, mas, se ela não se alimentar bem, não vai ter uma boa saúde cutânea e capilar”, afirma a nutricionista.

PARA A PELE

Hidratante de abóbora

1 xícara de abóbora cozida

1 colher (sobremesa) de óleo de gergelim

Misture até que fique homogêneo e aplique nas regiões secas. “Além de hidratar, a máscara ajuda a suavizar as rugas”, diz a dermatologista Sara Bragança. Para uma maior absorção, coloque papel-toalha por cima e aguarde 15 minutos.

Antioxidante de banana

1 banana amassada

1 clara de ovo

Amido de milho para dar consistência

Misture os ingredientes até formar uma pasta homogênea. Passe no rosto. Coloque um papel-toalha por cima e passe mais uma camada da pasta. Isso ajuda a pele a absorver ainda mais os nutrientes. Deixe por 15 minutos e retire o papel-toalha. Dê uma massageada com as mãos antes de enxaguar. Depois, a sensação é a mesma de se passar um creme hidratante. Guarde o restante em um recipiente de vidro e faça uso novamente dentro de uma semana.

Hidratação e clareamento

3 colheres (sopa) de abacate

1 colher (sopa) de mel

1/2 xícara de arroz

Água mineral

Em um recipiente, coloque o arroz e cubra com água. Deixe descansar durante toda a noite. No dia seguinte, o recipiente deverá estar com uma água mais esbranquiçada. Coloque somente essa água do arroz em um recipiente e junte com os outros ingredientes. Misture até obter uma consistência gelatinosa. Aplique no rosto e deixe por 10 minutos. Enxágue. A máscara tem o poder de deixar a pele mais macia e hidratada, além de clarear as manchas.

Máscara iluminadora

1/2 xícara de água de coco

3 colheres (sopa) de cacau em pó

Mexa até criar uma mistura homogênea. Aplique no rosto e deixe por 15 minutos. O cacau proporciona viço e luminosidade para a pele. Já a água de coco tem grande poder hidratante e nutritivo.

Máscara antioxidante

1 banana picada

1 pote de iogurte natural

Bata os ingredientes no liquidificador ou no mixer até que tenha a consistência de um creme. A máscara é antioxidante e rica em vitaminas. Massageie bem com as mãos para ajudar na absorção. Caso esteja gelada, ainda tem o poder de desinchar o rosto. Uma ótima máscara para se fazer antes de festas.

Verde e marrom

1 colher e meia (sopa) de polpa de abacate

1 colher (café) de cacau

Misture tudo e aplique sobre a pele limpa e seca – tanto do rosto quanto do pescoço e colo. Deixe agir por 20 minutos. Remova com água e finalize com o hidratante de sua preferência. A máscara é indicada para todos os tipos de pele.

Esfoliação iluminadora

1 clara de ovo

Um punhado de açúcar

Misture os ingredientes em um recipiente e aplique sobre a pele. Com movimentos leves, esfolie o rosto. A máscara ajuda a clarear as manchas e garantir mais brilho à pele. “Recomendo fazer qualquer tipo de esfoliação uma vez a cada 15 dias”, indica Cybele.

Fortalecedora

5 colheres (sobremesa) de aveia

50 ml de água mineral

1 colher (sopa) de mel

Leve a aveia e a água ao fogo e mexa bem até formar um mingau. Adicione o mel até formar uma pasta e aplique. A aveia, por ser rica em fibras, ajuda no fortalecimento da pele. O mel complementa com a hidratação.

PARA O CABELO

Hidratante para cabelos de tamanho médio (aumentar ou diminuir a quantidade dependendo do comprimento)

1/2 abacate maduro

1 colher (sopa) de azeite extravirgem

1 colher (sopa) de mel

Água mineral

Antes de preparar a receita, leve 500 ml de água ao fogo. Em um recipiente, amasse com um garfo o abacate e misture com os outros ingredientes até que tudo fique bem homogêneo. Leve a água para o banheiro. Enquanto ela esfria, lave o cabelo apenas com xampu. Depois, com os fios ainda úmidos, passe o creme em toda extensão do cabelo, evitando o couro cabeludo. Molhe uma toalha com a água quente. Coloque uma touca, envolva com essa toalha e deixe agir por 30 minutos. Enxágue em seguida. “O abacate é uma excelente fruta e um grande

aliado na hora de hidratar e tratar dos fios por sua propriedade hidratante e antioxidante”,

explica Sara.

Shake hidratante

1 banana bem madura

3 colheres (sopa) de leite

Misture os dois ingredientes no liquidificador até obter uma consistência espessa o suficiente para grudar no cabelo. Aplique, mecha por mecha, desde o couro cabeludo até as pontas. Coloque uma touca e deixe agir por 20 minutos. Por fim, lave o cabelo normalmente, com xampu e condicionador, utilizando água morna.

Já que os dois universos – estética e alimentação – andam juntos, e você já está na cozinha, que tal aproveitar e engatar a tarde de beleza no preparo do jantar? As gemas que sobraram da máscara de claras rendem um belo espaguete à carbonara. A outra metade do abacate pode se transformar em guacamole, perfeito como aperitivo. E as bananas? Vale guardar só duas para preparar o creme de pitaia. Confira aqui a seleção de receitas do Paladar com os principais ingredientes dos tratamentos.

No rosto, no cabelo e no prato

Há quem diga que “beleza não põe mesa”, mas já está mais do que provado – e confirmado acima – que a saúde da pele, do cabelo e das unhas depende, sim, de uma alimentação variada e balanceada, rica em grãos integrais, legumes, verduras e frutas.

Se você já se aventurou em testar as máscaras naturais sugeridas aqui e sobrou algum ingrediente, eis a oportunidade – e o dever – de não desperdiçá-lo.

Selecionamos receitas com banana, abacate, abóbora, cacau em pó… Usou a clara do ovo para o antioxidante do rosto e não sabe o que fazer com a gema? Que tal um espaguete à carbonara? Confira a seguir.

Ingrediente: gema

Espaguete à carbonara

Aproveite a gema que sobrou da máscara antioxidante de banana para fazer um clássico espaguete à carbonara, com pancetta, queijo pecorino – e sem creme de leite. Confira a receita aqui.

Espaguete à carbonara. FOTO: Daniel Krieger

Ingrediente: banana

Creme de banana com pitaia

O cor intensa desse creme é por culpa da pitaia, mas a base da receita, na verdade, é a banana prata. Confira o passo a passo do preparo.

Creme de banana com pitaia. FOTO: Tiago Queiroz/Estadão

Ingrediente: abacate

Guacamole

Guacamole parece tão simples que até dispensa a receita. Mas, ao contrário do que se imagina, é fácil errar a mão: contrapor a delicadeza do abacate à intensidade de alho e cebola crus é uma arte. Veja como fazer.

Guacamole. FOTO: Stacy Zarin Goldberg

Ingrediente: abóbora

Pesto de abóbora

Você não usar uma abóbora inteira (nem metade!) para fazer o hidratante de abóbora, portanto aproveite para preparar esse pesto com ela. Confira o passo a passo.

Pesto de abóbora caseiro. FOTO: Sergio Castro

Ingrediente: cacau

Brownie cru de tâmara e cacau

Versão vegana do brownie, combina tâmaras com amêndoas e nozes e é muito fácil de fazer – nem ir precisa ao forno. Veja detalhes do passo a passo.

Brownie cru de tâmaras e cacau. FOTO: Codo Meletti/Estadão