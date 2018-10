Ryan Gosling é Neil Armstrong em ‘O Primeiro Homem’, filme sobre primeiro astronauta a pisar na Lua

Entre documentários e ficções, é grande a lista de produções sobre a viagem lunar. De bons exemplos, como ‘Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo’ (1995), a verdadeiros fracassos, como ‘Apollo 18: A Missão Proibida’ (2011), nenhum desses títulos chegou a contar devidamente a história do primeiro homem a pisar na Lua: Neil Armstrong.

Damien Chazelle, que venceu em 2017 o Oscar de melhor direção por ‘La La Land’, assumiu a tarefa em O Primeiro Homem. Com Ryan Gosling no papel do astronauta, o filme explora sua relação com a família durante a corrida lunar até o momento em que o americano é selecionado para liderar a missão Apollo 11, ao lado de Buzz Aldrin.

O temperamento modesto e introspectivo de Armstrong tornava quase impossível aos jornalistas ‘arrancar’ alguma declaração mais íntima sua. O autor James R. Hansen foi uma exceção ao publicar a biografia ‘O Primeiro Homem: A Vida de Neil Armstrong’, que serviu de inspiração para o roteiro.

Como resultado, o filme assume um tom mais pessoal – apesar de não dispensar os detalhes históricos – até a chegada à superfície lunar. Com longa duração, de 2h20, esse momento final compensa qualquer cansaço. Destaque também para a emocionante trilha sonora de Justin Hurwitz e pela sequência de cenas em primeira pessoa – talvez a oportunidade mais imersiva de saber como seria pisar na Lua e sentir algo próximo do que Armstrong sentiu ao dar o primeiro passo.

Confira o trailer: