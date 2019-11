Rotisserias incrementam menu de primavera-verão com novas opções de massas e assados

+ De casa nova, o Mesa III também incrementa sua seleção de massas e assados. Uma das criações recentes da chef Ana Soares é o ravióli de beterraba com queijo chèvre (R$ 42,50, 500g; foto). Já a lasanha de vegetais vem com tomate e berinjela assados (R$ 85, 500g). Outra dica do menu é a ‘Torta-trouxa’ (R$ 95), com couve-flor, cebola tostada e tomate confitado. R. Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré, 3868-5501. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom. e fer., 9h/14h).

+ A Pissani Massas Gourmet comemora 12 anos com uma nova linha de massas batizada Acquerello (foto) – inspirada no trabalho de aquarelistas. Coloridas, elas estão divididas em seis categorias: queijos; vegetais; carnes; peixes e frutos do mar; frutas; e doces. Entre as sugestões, ‘Burrata Reserva’, ravióli com burrata, uva passa branca e amêndoas (R$ 69,50, 500g). Al. Franca, 1.413, Jd. Paulista, 3081-6847. 9h/ 20h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/14h).

Confira outras dicas de Quitutes para aproveitar em São Paulo:

Cafés

Perseu Coffee House

Instalado no hall do edifício Santos Augusta, tem salão amplo e elegante, que recebe exposições temporárias. Já a carta de bebidas leva a assinatura do barista Ton Rodrigues. Feito com o café da marca Perseu, o expresso (R$ 7,50) entra na composição do ‘Latte della Nonna’ (R$ 13), com leite integral (ou de amêndoa), doce de leite e canela em pó polvilhada. Na seção de ‘Gelados’, a dica é o ‘Espresso Tônica’ (R$ 15), com laranja e gelo. Para comer, há sanduíches como o ‘Zeta’ (R$ 39), com emental e presunto cru na ciabatta, e o bolo da casa com chocolate, café e licor (R$ 13,50). Al. Santos, 2.159, Cerqueira César, 4420-3136. 8h/20h (sáb., dom. e fer., 9h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vista Café

Mais um bom motivo para se visitar o MAC USP. Localizado no mezanino do edifício, tem salão arejado e terraço ao ar livre. O cardápio reúne desde pratos, que figuram no almoço (R$ 35/R$ 55), até sanduíches, como o queijo quente com banana no pão de brioche (R$ 18). Destaque também para o ‘Kebab Vegano’ (R$ 19), feito com abobrinha, castanha de caju e pimentão assado no pão pita. Para beber, o cappuccino de doce de leite (R$ 15) vem na taça, com raspas de limão e doce de leite. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2658-3188. 9h30/18h (dom., 9h30/21h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Inside

Dos mesmos donos da Tea Connection, segue a tendência de autosserviço, com um balcão abastecido com sucos, iogurte com granola, doces e uma estação quente, com sanduíches e pratos prontos e embalados, a exemplo do wrap de frango e queijo (R$ 29). Destaque para os chás gelados batidos com frutas frescas, como o delicioso ‘Lima Thai’ (R$ 14), com chá almond toffee, maracujá, limão e xarope de amêndoas e avelãs; e o ‘Berry Honey’ (R$ 14), à base de chá de blueberries, frutas vermelhas, limão e mel. R. Oscar Freire, 646, Jd. Paulista, 3477-7091. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Anusha Chocolates

Uma tentação, prepara brigadeiros de diferentes sabores, bolos, tortas e bombons com chocolate belga (R$ 5, cada; R$ 400, o quilo). Experimente os brigadeiros de pistache, Ovomaltine e amargo. A unidade sai por R$ 6. Outra boa pedida é o ‘Bolo Divino’, receita sem farinha, que leva suspiro e ganache de chocolate (R$ 137, o quilo). Além dos doces, a casa prepara sanduíches, como o de picadinho de filé com queijo (R$ 26), e salgadinhos como a empada de palmito (R$ 10). R. Comendador Miguel Calfat, 420, Itaim Bibi, 3045-6054. 11h/19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gallette Chocolates

A chocolateria artesanal conta com linha de produtos próprios feitos com cacau selecionado. Há barras de chocolate de origem (R$ 19,90, 100 g), caixa de bombons sortidos (R$ 52, 12 unid.) e caixa de bombons recheados com ganache de queijo nas versões roquefort, brie com damasco e Camembert com limão-siciliano (R$ 73). Também vale provar os bombons de jabuticaba (R$ 73, 14 unid.). R. Augusto Tolle, 245, Santana, 2233-2726. 10h/19h (sáb., 10h/ 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Das Brot

Com matriz em Campinas, a padaria alemã ganhou uma unidade em Perdizes. O balcão exibe os doces e pães que chegam congelados da Alemanha e são assados na casa, como o ‘Campeão’ (R$ 3,90, unid.), com sementes de papoula, gergelim e girassol, e o pão preto integral (R$ 39,90, o quilo). O cardápio traz ainda pratos rápidos, sanduíches, chope artesanal e cafés. R. Ministro Ferreira Alves, 572, Perdizes, 4235-7849. 8h/20h. Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Pão de Queijo Haddock Lobo

Desde 1968 assando pães de queijo na capital paulista, o lugar chega a vender centenas de unidades por dia. A receita leva queijo meia cura e polvilho doce. A pãozinho pesa 50 gramas, em média, e custa R$ 7,50. Faz tanto sucesso que também é revendido em outros endereços da cidade. R. Haddock Lobo, 1.408, Jd. Paulista, 3088-3087. 8h/20h20 (dom. e fer., 9h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Guarita Burger

Dos sócios do bar Guarita, é um lugar pequeno, que funciona no esquema de autosserviço. Os sabores fogem do convencional: tem hambúrguer com alho negro, cebola roxa e cheddar (R$ 26 ou R$ 40, com refrigerante e fritas). Mas a estrela é o hambúrguer de frango com kimchi (R$ 27). As ‘Fritas com Cajun Spice’ (R$ 12) são uma boa companhia. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 3262-1677. 11h27/0h07 (6ª e sáb., 11h27/1h07). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hot Pork

A lanchonete ocupa uma colorida casa de esquina onde reina o ‘Hot Pork’ (R$ 16), criação do chef Jefferson Rueda com salsicha de porco caipira, picles de cebola roxa e pepino, catchup de tomate com maçã, mostarda com tucupi e maionese com limão, em um macio pão de leite. Há ainda uma opção vegetariana: o ‘Not Pork’ (R$ 16), com salsicha de tofu e cogumelos. R. Bento Freitas, 454, República, 3129-8735. 12h/23h (5ª a sáb., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,80) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas, coco ralado, entre outras (R$ 1, cada). Há também cerca de 50 sabores de sorvete de massa (R$ 92, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. Também fazem sucesso os de cream cheese com goiabada e o de banana caramelada. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb., 12h/20h; dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.