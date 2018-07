Rotisseria Petit Comité prepara festival de comida retrô

O lombo de porco recheado com abacaxi (R$ 80, o quilo; foto), o lagarto ao molho de azeitona (R$ 71, o quilo) e o manjar de coco com ameixa (R$ 62, o quilo) estão no Festival de Pratos Retrô, que o Petit Comité Rotisserie & Deli realiza de 3ª (31) a 9/8. R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (sáb., 11h/17h; dom., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª).

Confira outras dicas de quitutes na cidade:

Cafés

Flor Café

Depois de visitar as exposições da Pinacoteca, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 5), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, como o quibe de abóbora (R$ 8), e algumas opções de pratos (R$ 28/R$ 35), durante a semana. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Terima Kasih Boulangerie Café

O espaço descolado, com deck na entrada e uma bancada no salão, foi inspirado em Bali.‘Terima Kasih’, aliás, é uma expressão de gratidão muito usada na Indonésia. De lá veio também o ‘Charcoal Latte Coffee’ (R$ 20), que mistura café e carvão ativado. O café Wolff entra ainda em outras receitas e métodos, como Aeropress, Hario V60, Clever e prensa francesa (R$ 12/R$ 16). Na vitrine, há quitutes de boa procedência, como o brownie do Lá da Venda (R$ 14) e a bureka da Casa Búlgara (R$ 9). R. Dr. Cândido Espinheira, 338, lj. 3, Perdizes, 4329-1040. 10h30/18h30 (dom., 15h30/19h30; 2ª, 12h30/18h30). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Doces

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe os quitutes típicos do receituário goiano, que são a especialidade da confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 7), o pastelinho (R$ 3,50) e o limãozinho (R$ 4) recheado com doce de leite caseiro. Para provar vários deles, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 70), com café coado, doces, compotas, biscoitos de queijo e empadão goiano assado na hora. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.).

Cc.: todos e Cd.: todos.

Renata Arassiro

A loja de chocolates parece uma joalheria, com bombons delicados nas vitrines, como os de praliné folhado (R$ 6), à base de chocolate belga, e a trufa de figo com champanhe (R$ 12). A casa serve várias opções de pão de mel, por R$ 12, cada. Há versões como cumaru, crocante de amêndoa e de geleia de figo e damasco. Para acompanhar, tem café Nespresso (R$ 7). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Mundo Pão do Olivier

Foram os pães que fizeram a fama do chef francês Olivier Anquier, que retoma a tradição e as receitas de família. O próprio cliente põe no saquinho os pães para levar, como o ‘P72’ (R$ 3,50, 100g), fermentado por 72 horas, e com recheios como os de escarola, azeitona ou nozes (R$ 6, 100g). Também serve sanduíche de rosbife no pão rústico (R$ 22). R. 7 de Abril, 425, loja 1, República, 3151-4909. 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/19h). Cc.: A, M e V. Cd.: E, M e V.

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata (R$ 6,90) e de feijão (R$ 6,90) e leve outros bocados para casa, como os bons pães portugueses de fermentação natural. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 19), com abobrinha, berinjela, tomate, queijo meia cura e manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há dez variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O combo com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Encerre com o tabletón (R$ 16), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. R. Bandeira Paulista, 446, Itaim Bibi, 3079-2631. 10h/21h45 (sáb., 12h/21h45; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

All In Burger

Inaugurada em Santo André, a casa também serve seus sanduíches na capital paulista. Da churrasqueira a carvão saem hambúrgueres de 180 gramas, altos e rosados no centro, que entram na composição do ‘Good Stuff’ (R$ 30), com cheddar, cebola caramelizada e bacon artesanal, no pão australiano; e do ‘Salad’ (R$ 26), com queijo prato, alface, tomate e cebola roxa, no pão tipo brioche. Outro destaque são as carnes defumadas na casa. A degustação (R$ 80) traz brisket, pastrami, bacon e presunto. Já a doçura final está no sedoso pudim de leite (R$ 18). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 2738-3878. 12h/15h e 17h30/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Bro Burger

Os discos de carne de 145 gramas vão à chapa na cozinha aberta, no fundo do pequeno salão com parede de tijolinhos. Entre as sugestões de hambúrgueres, há o ‘Veggie’ (R$ 26), feito com massa de grão-de-bico, queijo brie e molho de hortelã e rúcula, no pão preto. Já o ‘Bro Burger’ (R$ 26) é a versão cheese salada, com alface, tomate, cebola roxa, picles, muçarela e molho especial. Al. Barros, 161, S. Cecília, 2638-0623. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/ 0h). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M E V.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito, como abacate e milho verde (R$ 6, cada), podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 79,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 14,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.