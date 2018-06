Rotisseria Mesa III serve massas exclusivas com azeites brasileiros; e outras dicas de Quitutes em São Paulo

A rotisseria Mesa III celebra os azeites brasileiros com degustação de produtos e um novo prato servido a cada semana no almoço. Neste sábado (16), das 10h30 às 15h, a casa apresenta os azeites Oliq e, até 22/06, serve o agnolotti de burrata (R$ 34; foto). R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom. e fer., 9h/14h).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Urbe Café

A casa serve um bom expresso (R$ 5,50) e café feito na prensa francesa (R$ 9), preparado com grão próprio, de uma fazenda no interior de São Paulo. Para acompanhar, há quitutes como os bolos de coco e de banana (R$ 7,50, a fatia, cada). No balcão, escolha entre as quiches caprese e de abóbora com carne-seca (R$ 16, a fatia; R$ 25, com salada). R. Antônio Carlos, 404, Consolação, 3262-3943. 10h/0h (6ª e sáb., 9h/2h; 2ª, 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 6,50, cada), delicados bombons (R$ 380, o quilo) e um ótimo croissant de amêndoas (R$ 9,80). O pâtissier também prepara sorbets cremosos como sorvetes. O de manga tem o sabor forte da fruta e o de chocolate 70% é feito com matéria-prima belga (R$ 10, a bola; R$ 80, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tammy Montagna Delicious Patisserie

O ateliê da norte-americana Tammy Montagna também acolhe um charmoso café e doceria, com bolos coloridos, pirulitos de caramelo e suspiros. Um dos hits da casa, o bolo de chocolate vem recheado com brigadeiro (R$ 15, a fatia). Na vitrine, há ainda cupcakes (R$ 12), bolo de cenoura com cobertura e recheio à base de cream cheese (R$ 15), cheesecake (R$ 15) e macarons (R$ 5, cada). Para acompanhar, serve de expresso (R$ 4,50) a cappuccino com Nutella (R$ 10). Tammy também prepara salgados e pratos rápidos (R$ 32/R$ 40), como quiches com salada orgânica e sopas. R. Lisboa, 284, Pinheiros, 2936-2895. 8h/20h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Le Vin Boulangerie

A padaria à moda francesa é tão pequena que você não pode saborear as delícias do balcão lá mesmo. Leve para casa receitas tradicionais expostas nas prateleiras. Há o autêntico croissant (R$ 9), além de minibaguete (R$ 3,90) e pães de campanha (R$ 12,60, de azeitonas pretas). Al. Tietê, 179, Cerqueira César, 3063-1094. 7h/20h40 (dom. e fer., 7h/19h40). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Padaria Aracaju

O pastel de Belém (R$ 4,80) é uma das ‘perdições’ da padaria fundada por portugueses. Se possível, prove o doce ainda quente, recém-saído do forno. Aproveite também para matar as saudades das rabanadas, que são feitas diariamente (R$ 3, cada). Outro carro-chefe é o pão australiano (R$ 6), feito à base de cacau e malte, com manteiga na chapa. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h30 (sáb. e dom., 7h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiha Juventus

O nome vem do clube que fica nas imediações. Especializada em comida árabe, a casa tem tradição na Mooca. Foi aberta em 1967 e serve quibes (R$ 6,90), esfihas de carne (R$ 4,90) e também de frango com Catupiry ou calabresa (R$ 5,80, cada). Além dos salgados, há pães, doces sírios e porções como o charuto de repolho (R$ 37,90) e a abobrinha recheada (R$ 33,90). R. Visconde de Laguna, 152, Mooca, 2796-7414. 10h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

General Prime Burger

A casa é versátil e ampla. Faz sanduíches, grelhados, massas e saladas. O cardápio lista o ‘Rib’s Sandwich’ (R$ 39), sanduíche de costelinha de porco defumada, acompanhada de batata frita temperada. No almoço, de 2ª a 6ª, monta bufê de saladas à vontade, por R$ 29,90, com a opção de um grelhado adicional à escolha (R$ 15,90). R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/ 1h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Osnir Hamburger

A casa serve lanches e porções generosas. Experimente o ‘Cheese Picanha Salada’ (R$ 31,20), acompanhado de porção de batatas fritas (R$ 21,90). Boa opção para dividir, o ‘Beirute da Casa’ (R$ 62,90) leva filé mignon, ovo, queijo, bacon, alface, tomate, maionese, e vem acompanhado por fritas. O milk-shake de chocolate de 300 ml custa R$ 19,90. Av. Jabaquara, 550, Mirandópolis, 2578-2165. 11h30/2h (6ª e sáb., 11h30/4h; dom. e fer., 11h30/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Dona Nuvem

A lojinha colorida, numa galeria da Rua Augusta, vende sorvete na casquinha envolta por algodão-doce. O cliente faz a combinação. Escolhe o sabor do sorvete tipo soft (chocolate, baunilha, misto ou os especiais da semana, como o de goiaba feito 100% com a fruta), uma calda e dois toppings, como pipoca caramelada, flocos crocantes, confete e estrelas (R$ 14/R$ 18), que ganham as cores da bandeira brasileira durante a Copa. Vale pela brincadeira. R. Augusta, 1.524, lj. 12 e 15, Jd. Paulista, 3141-1856. 12h/19h30 (sáb., 12h/19h; dom., 14h/18h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 1, cada). Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. Entre as novidades estão o de cream cheese com goiabada, o de capim-santo com limão-siciliano, marzipã e banana caramelada. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Bolado’s

Desde 1984, a casa serve sucos preparados com mais de 50 tipos de fruta, como cupuaçu ou graviola (R$ 7,20, 400 ml). O ‘Detox’ é feito com abacaxi, água de coco, couve, salsão, hortelã e gengibre (R$ 10,20). Entre as opções para comer, há sanduíche de ciabatta com peito de peru, tomate seco, queijo branco e rúcula (R$ 16,50). R. Pamplona, 1.501, Jd. Paulista, 3884-9050. 8h/21h (sáb., 10h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.