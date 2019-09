Roteiro de teatro: peça inspirada em série de Elena Ferrante chega a São Paulo

Adaptação da aclamada tetralogia napolitana, espetáculo integra a programação de evento dedicado ao teatro italiano contemporâneo

Entre 4ª (2) e 6/10, o Sesc Pompeia recebe a Scena – Semana da Cena Italiana Contemporânea. A programação conta com três trabalhos que aproximam o teatro de áreas como literatura, dança e circo, e que giram em torno da temática dos afetos e das amizades.

A companhia Fanny&Alexander abre a programação com ‘Storia di un’Amicizia’ (foto), única adaptação teatral autorizada pela escritora da aclamada tetralogia de Elena Ferrante. Dirigida por Luigi de Angelis, a montagem é dividida em duas partes. A primeira delas, ‘Le Due Bambole’ (60 min.; 12 anos), é apresentada na 4ª (2), às 21h. Já a segunda, que reúne os títulos ‘Il Nuovo Cognome’ e ‘La Bambina Perduta’ (90 min.; 12 anos), tem sessão na 5ª (3), às 21h.

Tido como uma das revelações do teatro e da dança na Itália, o bailarino, dramaturgo e diretor Marco d’Agostin apresenta o monólogo ‘First Love’ (45 min.; 14 anos), no dia 4/10, às 21h. Na peça, ele parte de memórias autobiográficas, com as quais relembra seu passado como jovem esquiador, para refletir sobre seu percurso do esporte para a arte.

Explorando a linguagem circense de forma poética, o espetáculo ‘Untitled – I Will Be There When You Die’ (50 min.; 12 anos), criação de Alessandro Sciarroni, encerra o evento com sessões nos dias 5/10, às 21h, e 6/10, às 18h.

ONDE: Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANTO: R$ 15/R$ 50.

CONFIRA OUTRAS PEÇAS QUE CHEGAM AOS PALCOS DA CIDADE

Há Dias que Não Morro

A Academia de Palhaços, agora chamada ultraVioleta_s, estreia a segunda parte de sua Trilogia da Morte (foto acima), iniciada com ‘Adeus, Palhaços Mortos’. Escrita por Paloma Franca Amorim, a peça aborda ‘aprisionamentos’ atuais. 50 min. 12 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (3). 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 27/10.

Atrium Carceri

O ator Mário Goes interpreta solo com dramaturgia de João Guerreyro e direção de Eduardo Osório. Ele dá vida a um padre em conflito entre dogmas religiosos e um amor nefasto. 55 min. 14 anos. Giostri Livraria Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia 4ª (2). 4ª, 21h. R$ 50. Até 30/10.

Brian ou Brenda?

Com dramaturgia de Franz Keppler e direção de Yara de Novaes e Carlos Gradim, a peça aborda o tema da identidade de gênero, recriando com fatos reais e ficcionais o polêmico caso de David Reimer, submetido a um experimento psicológico nos anos 1960. 100 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (27). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/11.

Homem Fal(h)o

Escrita e interpretada por Gabriel Pernambuco, a peça aborda a desconstrução de comportamentos machistas, a partir de texto inspirado em uma experiência do autor, que viajou a trabalho para uma das maiores zonas de prostituição da Ásia e percebeu a violência dirigida às mulheres do local. A direção é de Marcio Macena. 60 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 4ª (2). 4ª, 21h. R$ 60. Até 11/12.

Vozes

Na peça da Cia. Coexistir de Teatro, personagens da mitologia grega compartilham histórias e reflexões que se relacionam com temas contemporâneos. Assim, por exemplo, Fedra revela o desejo de amar e ser amada, enquanto Cassandra fala da dificuldade de ser escutada. 100 min. 14 anos. Casa das Artes Coexistir (20 lug.). R. Alcino Braga, 178, Paraíso, 99742-1553. Estreia sáb. (28). Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 50. Até 27/10.