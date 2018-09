Roteiro de dança da semana tem espetáculos de três companhias consagradas

Palcos de São Paulo recebem espetáculos de três companhias de dança consagradas – que encenam coreografias antigas e inéditas

+ Composição de Igor Stravinski coreografada por Vaslav Nijinsky, ‘A Sagração da Primavera’ ganha uma releitura do Balé da Cidade, que celebra os seus 50 anos de atividade. Ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal, regida por Roberto Minczuk, a companhia apresenta produção comandada pelo diretor artístico Ismael Ivo, que incluiu reflexões atuais sobre questões ambientais. 60 min. 14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (15), 3ª (18), 4ª (19), 21 e 22/9, 20h; dom. (16), 18h. R$ 12/R$ 80.

+ A São Paulo Companhia de Dança, dirigida por Inês Bogéa, apresenta três coreografias na Temporada Alfa 2018. Além de ‘Melhor Único Dia’ (foto), de 2017, e ‘14’20”’, de 2002, o grupo estreia ‘Odisseia’ – assinada por Joelle Bouvier e inspirada na questão dos imigrantes. 60 min. 12 anos. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (15), 20h; dom. (16), 18h. R$ 75/R$ 100.

+ Também na Temporada Alfa, a Cia. de Dança Deborah Colker encena nova versão de ‘Nó’, de 2005. O trabalho, que inicia com 120 cordas representando laços afetivos, traz mudanças no cenário e novos temas musicais por Berna Ceppas. 95 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 5ª (20). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 75/R$ 180. Até 30/9.

CONFIRA OUTROS ESPETÁCULOS

Amor em 4 Atos – Tranças de Teresa

Inspirada na obra do artista Tunga, a Cia. da Vila explora o tema do amor e suas contradições. A coreografia é de Liliane de Grammont. Centro de Referência da Dança (70 lug.). Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, metrô Anhangabaú, 3214-3249. 6ª (14) e sáb. (15), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Anátema 02

As concepções de ‘estar, permanecer e partir’ são exploradas pelo grupo Cena 11, que dão continuidade, com este espetáculo, à sua pesquisa sobre a relações entre espaço e movimento. 80 min. 16 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (80 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Estreia 5ª (20). 5ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 30/9.

Concreto

A Cia. Flamenca Ale Kalaf apresenta espetáculo inspirado no livro ‘Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense’, de George Perec, sobre as experiências de um contemplador e narrador urbano. 60 min. Livre. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (20), 21 e 22/9, 21h; 23/9, 20h. Grátis.

Zulmira Elizabeth

O espetáculo é inspirado nas memórias que Renan Marcondes, idealizador da performance, buscou resgatar de sua mãe, morta em 2017. Para isso, traz referências de Zulmira Elizabeth, personagem de Fernanda Montenegro no filme ‘A Falecida’, lançado no mesmo ano do nascimento dela. Com Raul Rachou. 50 min. Livre. MIS. Auditório (170 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (15), 19h; dom. (16), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).