Rosh Hashaná: casas preparam doces, chocolates e pratos para celebrar o ano-novo judaico

O ano-novo judaico, ou Rosh Hashaná, será celebrado a partir do pôr do sol de domingo (29) até o anoitecer de 3ª (1º). Faz parte da tradição comer e presentear com chocolates, bolos e sobremesas, que levam maçã e mel, símbolos do desejo de um ano doce e próspero. No roteiro, dicas de docerias e rotisserias da cidade com quitutes e pratos especiais para a chegada do ano 5780, no calendário judaico.

O ‘Quebra-quebra’ de cupuaçu (R$ 36, 150g; foto) está entre os lançamentos com selo kosher da Dengo Chocolates. A linha especial – e com produção limitada – estará à venda de domingo (29) a 3ª (1º). Outra sugestão da casa é a ‘Caixa de Bombons Clássicos’ (R$ 119), que traz 140 gramas de quebra-quebra de cupuaçu, 140 gramas de quebra-quebra de manga zero adição de açúcar, e 140 gramas de drágeas de castanha de caju. Shopping Pátio Higienópolis. R. Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, 3823-2743. 10h/22h (dom., 12h/20h).

A Chocolat du Jour também conta com vários produtos feitos para a comemoração, incluindo itens com selo kosher, como a ‘Lata Chai ao Leite’ (R$ 125), com medalhas de chocolate ao leite. Já a ‘Caixa Símbolos’ (R$ 185; foto) vem recheada com os bombons ‘Krispis, Melícia e au Lait’. R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom. e fer., 12h/18h).

Maçã e mel fazem parte da simbologia por um ano mais doce e próspero. Na Casa Bonometti, os ingredientes estão num bolo macio coberto com lascas de amêndoas, nas versões estrela (R$ 18, 185g; foto) e redondo (R$ 50, 650g). R. Bahia, 480, Higienópolis, 2774-1888. 9h/20h (dom., 9h/17h).

Nas lojas da Confeitaria Dama, também estão à venda pães de mel (R$ 9, cada), bolos de chocolate com avelã (R$ 200, 750g) e chocolates, a exemplo da ‘Caixa com Símbolos Judaicos’ (R$ 40, 12 unid.; foto), com medalhas de chocolate belga com símbolos judaicos feitos de chocolate branco. R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 10h30/19h (dom. e fer., 10h30/18h).

O mercado Casa Santa Luzia está com um cardápio extenso de sobremesas e pratos para a celebração. Entre as dicas da confeitaria estão, por exemplo, o mil-folhas de maçã com frutas secas e mel (R$ 20,10, 140g; foto), o saboroso ‘Bolo Onek Leikech’(R$ 28,80, 300g), à base de mel, iogurte e um toque de café e canela, e a chalá doce com tâmara e laranja (R$ 89, o quilo). Na ala da rotisseria, há pratos como ‘Gefilte Fish’ (R$ 126, o quilo), arengue ao molho mostarda (R$ 61, o quilo) stinco de cordeiro ao molho de vinho tinto (R$ 194, o quilo). A casa abrirá especialmente neste domingo (29), das 8h às 17h, com produtos disponíveis para retirada nos balcões. Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Dom. (29), 8h/17h.

Sob o comando da chef Ana Soares, a Mesa III Rotisseria também sugere um prato especial para a data: o varenike de batata doce com cebola caramelizada (R$ 35, 500g; foto). Para acompanhar a massa, a chef indica o molho de manteiga e sálvia (R$ 36, 200g). R. Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré, 3868-5501. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h).