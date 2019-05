Ron Carter, Caetano Veloso e Luedji Luna estão entre os shows da semana

Hoje (10)

Antonio Nóbrega

Dedicado a gêneros poéticos da cultura popular, ‘Rima’ é o novo espetáculo do músico e compositor pernambucano. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (10) e sáb. (11), 20h; dom. (12), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Pai e filhos apresentam o show ‘Ofertório’, com ‘Trem das Cores’ e outros clássicos. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (10) e sáb. (11), 22h30 (abertura, 20h30); dom. (12), 20h (abertura, 18h). R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Pinheiro

Radicado em Nova York, o violonista brasileiro, que já fez trabalhos com Plácido Domingo e Esperanza Spalding, apresenta temas do jazz e da música brasileira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (10), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clarence Bekker

Principal vocalista do projeto Playing for Change, o holandês apresenta repertório de soul e R&B. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (10), 23h30 (abertura, 21h). R$ 65/R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Drik Barbosa

Integrante do coletivo Rimas & Melodias, ela apresenta as músicas do EP ‘Espelho’ (2018), com toques de rap e R&B. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (10), 21h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Il Divo

Comemorando 15 anos de carreira, os tenores Carlos Marin, Urs Buhler, Sebastien Izambard e David Miller fazem show da turnê ‘Timeless’. Credicard Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Hoje (10) e sáb. (11) 21h30. R$ 200/R$ 680. Cc.: todos. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Em show do álbum ‘Coração’, o artista fala de temas como o amor e a luta LGBT. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (10), 23h (abertura, 21h30); sáb. (11), 23h (abertura, 21h30). R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta músicas do disco ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Sesc Campo Limpo. Tenda Comedoria. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Hoje (10), 20h. Grátis.

Mônica Salmaso

A cantora faz show dedicado a Wilson Batista. ‘Acertei no Milhar’ é uma das músicas compostas por ele. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (10) e sáb. (11), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Patrícia Bastos, Marcia Novo e Lia Sophia

No show ‘Vozes da Amazônia’, as cantoras da região norte mostram suas influências musicais. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (10), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ubaldo Versolato Quarteto

Saxofonista de Roberto Carlos, o músico tem mais de 40 anos de carreira e lança o álbum ‘Portal’. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Hoje (10), 22h. R$ 35/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Ramalho, Falamansa e Rastapé

O cantor e as bandas de forró fazem shows com os grandes sucessos da carreira. Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Hoje (10), 20h30. R$ 70/R$ 200. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Sábado (11)

Almério convida Karina Buhr

Ligados à música e ao teatro, os artistas nordestinos mesclam repertório autoral e releituras, com foco na cena de Pernambuco. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Antonio Nóbrega

Leia mais acima

Blackberry Smoke

O grupo que mescla rock e country vem ao Brasil pela primeira vez, no rastro do lançamento do álbum ‘Find a Light’ (2018). Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (11), 19h (abertura). R$ 200/R$ 380. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Leia mais acima

Il Divo

Leia mais acima

Johnny Hooker

Leia mais acima

Mônica Salmaso

Leia mais acima

Mundo Livre S/A

Após um hiato de sete anos, a banda pernambucana lançou um novo trabalho, ‘A Dança dos Não Famosos’, em 2018. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (11), 20h30; dom. (12), 17h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Os amigos apresentam músicas de suas carreiras, marcadas pela participação deles no Grupo Rumo. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (11), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Em show do álbum ‘Tu’ (2017), ela interpreta inéditas e músicas já gravadas em seus discos anteriores, com arranjos intimistas. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (11), 20h e 22h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (12)

Almério convida Karina Buhr

Leia mais acima

Antonio Nóbrega

Leia mais acima

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Leia mais acima

Daughters

Pela primeira vez no Brasil, a banda de rock faz show baseado no álbum mais recente, ‘You Won’t Get What You Want’ (2018). O grupo Odradek, de Piracicaba, faz a abertura. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Dom. (12), 18h. R$ 160 (meia-entrada levando 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Mundo Livre S/A

Leia mais acima

Ron Carter

Um dos grandes baixistas da história da música, trabalhou com nomes célebres do jazz, como Miles Davis. O músico se apresenta ao lado de Russell Malone (guitarra acústica) e Donald Vega (piano). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (12), 18h e 21h (abertura, 17h e 20h) . R$ 245/R$ 295. Cc. e Cd: todos.

Supercombo

‘Adeus, Aurora’ é o quinto disco da banda, com dez faixas autorais e inéditas. Passando por diversos estilos, o trabalho tem letras ligadas à sociedade atual. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (12), 16h. Grátis.

3ª (14)

Pedro Mariano

Ao lado do pianista e diretor musical Marcelo Elias, o cantor faz o show ‘Piano e Voz’, com músicas de Djavan, Tom Jobim, Ana Carolina, entre outros. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (14), 21h. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (15)

Cibele Codonho

Acompanhada por um quarteto, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Afinidade’ (2017). No show, ela interpreta músicas de Ivan Lins, Milton Nascimento e outros nomes. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (15), 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dawn Tyler Watson

Nascida na Inglaterra e criada no Canadá, a cantora apresenta o show ‘Intenso Blues’, em que mostra suas influências do jazz e do soul. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (15), 22h (abertura, 20h). R$ 60 (1º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

Paulo Bellinati

O violonista faz show que celebra o relançamento do álbum ‘Garoto’, gravado há 35 anos e dedicado ao músico que intitula o trabalho. Os músicos Israel de Almeida (violão de 7) e Daniel Murray (violão de 6) também estarão no palco. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (15), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiago Espírito Santo e Joshua Redman

Em apresentação da série Concertos Internacionais, da Tucca, o baixista Thiago Espírito Santo (foto) e o saxofonista Joshua Redman se encontram. Uma das músicas do repertório é ‘Wave’, de Tom Jobim. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (15), 21h. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (16)

Arto Lindsay + Rodrigo Coelho

Produtor de nomes como Caetano Veloso e Marisa Monte, Lindsay apresenta canções de seus álbuns e releituras de clássicos nacionais. Já Coelho faz tributo ao disco ‘Coisas’ (1965), do maestro Moacir Santos. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (16), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Chiara Civello

Ligada à música brasileira, a cantora e instrumentista italiana apresenta as músicas do álbum ‘Eclipse’ (2017). Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (16), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Monarco

Em show com participação de Criolo, o sambista de 85 anos lança o álbum ‘Monarco de Todos os Tempos’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (16), 21h. R$ 60/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

Com quase 30 anos de carreira, o pernambucano faz o show ‘Canta Canta, Minha Gente’, dedicado à obra de Martinho da Vila. ‘Disritmia’ e ‘Tribo dos Carajás’ estão entre as músicas do repertório. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (16), 22h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Encontro das Tribos

Planet Hemp, Pitty, Armandinho e a banda americana SOJA são alguns dos escalados para o evento, que tem dois palcos. Rincon Sapiência, a banda Planta e Raiz e Mitchell Brunings fazem participações especiais. Estádio do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb. (11), 14h. R$ 160/R$ 250. Vendas pelo site: www2.clubedoingresso.com

Festival Bananada

Evento que ocorre em Goiânia, o festival faz sua festa de lançamento da edição 2019. O show da rapper Drik Barbosa é uma das atrações. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (12), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Música Clássica

Coro da Osesp e Thomas Blunt

Blunt rege o grupo, que interpreta ‘Um Réquiem Alemão’, de Brahms. Érika Muniz (soprano), Erick Souza (barítono), Fernando Tomimura (piano) e Ricardo Ballestero (piano) participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (12), 18h. R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Com regência de José Maria Florêncio, a orquestra interpreta obras de Debussy, Ravel, entre outros. Guido Sant’Anna (violino) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (10), 20h; sáb. (11), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Zehetmair rege a 40ª de Mozart

Thomas Zehetmair rege a ‘Sinfonia nº 40 em Sol Menor’, de Mozart. Há também obras de Karl Amadeus Hartmann e Arvo Pärt. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (10), 20h30; sáb. (11), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos.Cd.: todos.

Osesp: Zehetmair e Killius

Em concerto que tem Ruth Killius (viola) como solista, a orquestra interpreta obras de Anton Bruckner e Benjamin Britten. Thomas Zehetmair rege. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (16) e 17/5, 20h30; 18/5, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (16), 10h. R$ 15.