Romulo Fróes, Zélia Duncan e homenagem a Dalva de Oliveira estão entre os shows da semana

6ª (13)

Centro do Rock 2018

O projeto Centro do Rock segue com shows de bandas independentes até o dia 28/7. Hoje (13), uma das duas bandas que se apresentam é a Sky Down, com influências de grunge e punk, formada por Caio Felipe (vocal e guitarra), Amanda Buttler (baixo) e André Arvore (bateria). E o grupo mineiro Lava Divers toca as músicas de seu primeiro álbum, ‘Plush’ (2017). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (13), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Cícero & Albatroz

Em ‘Albatroz’ (2017), seu quarto disco de inéditas, o cantor e compositor assume uma sonoridade de banda, ao lado dos músicos que formam o grupo Albatroz. A música ‘A Cidade’ é destaque do disco. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (13), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dia Mundial do Rock

Os Raimundos relembram grandes sucessos da carreira, como ‘A Mais Pedida’. O CPM22 destaca as músicas do disco mais recente, ‘Suor e Sacrifício’, lançado em 2017. E, há três anos na estrada, o grupo Roks abre a noite, interpretando faixas do álbum ‘Depois do Fim’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (13), 22h. R$ 120 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jairo Pereira e Mutum

O vocalista do Aláfia apresenta projeto solo, em que une música e poesia, tratando de temáticas como a liberdade. Luedji Luna é convidada da apresentação. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Marina De La Riva

No show ‘Memórias de um Jardim’, a cantora se inspira no jardim de casa e nas memórias da infância. Ela passa por sucessos de Glória Estefan, Roberto Ribeiro, entre outros nomes. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (13) e sáb. (14), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Nelson Ayres Big Band

Mesclando jazz e MPB, o grupo do pianista lança CD com temas de Ayres e outros autores. A cantora Lívia Nestrovski é convidada especial do show. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (13), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nomade Orquestra

Com influências de funk e jazz, a banda apresenta o repertório do segundo álbum, ‘EntreMundos’, lançado no ano passado. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (13), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Olympyc

Passando por reggae, rock e outros estilos, o trio formado por Marcelle (voz e guitarra), Fabiano Boldo (bateria, baixo e voz) e Samuel Fraga (teclados, bateria e voz), comemora o lançamento da versão física do disco de estreia. Tulipa Ruiz participa do show. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (13), 22h (abertura, 21h). R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

O compositor lança ‘O Disco das Horas’, em que retrata a jornada de um casal, com cada faixa correspondendo a uma hora. O show conta com participação de artistas como Juliana Perdigão, Rodrigo Campos e Thiago França. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Signmark

O rapper finlandês nasceu surdo, em 1978, e conseguiu um contrato de gravação lançando o primeiro DVD de hip hop com linguagem de sinais. Seu trabalho é marcado pela defesa dos direitos humanos e da diversidade. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (13) e sáb. (14), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Titãs

Com mais de 35 anos de carreira, os Titãs (foto) fazem show montado especialmente para a data, interpretando clássicos, como ‘Sonífera Ilha’ e ‘Epitáfio’, e canções de seu mais recente trabalho, a ópera-rock ‘Doze Flores Amarelas’. Branco Mello, que se afastou das atividades da banda para tratar um tumor na laringe, será substituído no dia pelo baixista Lee Marcucci. Tom Brasil (1.800 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (13), 22h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (14)

100 Anos de Dalva de Oliveira

No show de lançamento do álbum Dalva de Oliveira – 100 Anos Ao Vivo, Angela Maria, Ayrton Montarroyos, Alaíde Costa, Claudette Soares, Cida Moreira, Filipe Catto, Maria Alcina (foto) e Virgínia Rosa relembram sucessos da cantora. Clássicos como ‘Errei Sim’, ‘Neste Mesmo Lugar’ e ‘Bandeira Branca’ estão no repertório da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (14), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francis e Olivia Hime

O casal, junto desde os anos 1960, foi amigo de Vinicius de Moraes. No show ‘Sem Mais Adeus’, o poetinha é homenageado com releituras de suas canções em parceria com Francis, Baden Powell, Carlos Lyra e Tom Jobim. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (14), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Graziela Medori

Filha da cantora Claudya e do instrumentista Chico Medori, a cantora apresenta músicas do seu segundo álbum, ‘Toma Limonada’ (2015). Além de temas autorais, há sucessos de Marcos Valle, Raul Seixas e Mutantes. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (14), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Depois de uma turnê europeia, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) faz show com músicas dos três discos e dois EPs que gravou, com influências da música africana e do jazz. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (14), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Marina De La Riva

Signmark

Quartabê

O quinteto instrumental se dedica ao repertório do influente compositor pernambucano Moacir Santos. A cantora Ná Ozzetti participa do show de sábado (14) e Juçara Marçal estará no palco no domingo (15). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (14), 21h30; dom. (15), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tim Bernardes

Ele apresenta as músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Recomeçar’ (2017), com músicas sobre desamor e esperança arranjadas pelo próprio artista. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toquinho

Depois de bate-papo sobre futebol com o ex-jogador Pepe, marcado para as 19h, o cantor e compositor faz pocket show. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (14), 19h30. Grátis.

Domingo (15)

Barbatuques

Com 20 anos de carreira, o grupo faz show especial para celebrar a data. Mesclando percussão e música corporal, o coletivo interpreta clássicos dos primeiros discos e temas recentes. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (15), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Geo

Autointitulada uma cantora de ‘sad pop’, ela é influenciada por pop e R&B. Neste show, a artista apresenta composições incluídas no EP ‘Salva-Vidas’ (2017). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (15), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quartabê

Tim Bernardes

3ª (17)

Almir Sater e Renato Teixeira

Os velhos amigos, autores de ‘Tocando em Frente’, mostram o repertório do álbum ‘+AR’ (2018). Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 3ª (17) e 4ª (18), 20h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

‘O Lado Bom da Solidão’ é show de voz e violão da cantora e compositora. Ela interpreta músicas que a influenciaram e também seus sucessos – entre eles, ‘Catedral’ e ‘Alma’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (17), 21h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (18)

Almir Sater e Renato Teixeira

Blitz

Conhecido por hits como ‘Você Não Soube me Amar’, a banda apresenta o álbum ‘Aventuras II’ (2016), que faz referência ao icônico ‘As Aventuras da Blitz’ (1982). ‘Nu na Ilha’ e ‘Baile Quente’ são algumas das faixas do disco, com influências de pop e black music. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (18), 21h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Dream Band do Jazz

Nomes como Bocato (trombone), Reginaldo 16 Toneladas (trompete), Vinicius Chagas (sax), Marcelle Barreto (teclados), Glécio Nascimento (baixo e Igor Willcox (bateria) formam o projeto. No repertório do show, que tem participação de Izzy Gordon, há clássicos do jazz e temas autorais. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (18), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eduardo Gudin e Renato Braz

Referência do samba paulista, Gudin se apresenta ao lado de Braz, cantor consagrado pela crítica. A dupla passeia por composições próprias e alheias. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (18) e 5ª (19), 21h30. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Marcos & Belutti

A dupla, destaque do sertanejo, registra DVD para comemorar dez anos de carreira. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (18), 21h30. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (19)

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz show com músicas do novo álbum, ‘Quebra Cabeça’. A faixa ‘Primeiramente’ é o single deste trabalho. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (19), 20 e 21/7, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Gudin e Renato Braz

Francisco, El Hombre

Preparando o segundo álbum, a banda repete o encontro com Maria Gadú, que ocorreu na edição deste ano do Lollapalooza. Com influências de diversos estilos, o quinteto apresenta canções contra a desigualdade social e o preconceito. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (19), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guizado

‘Punx’, disco de estreia do trompetista e compositor, completa dez anos e o músico faz show para comemorar. O trabalho, com batidas eletrônicas e distorções, tem músicas como ‘Miragem’. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (19) e 20/7, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luan Santana

‘Ano X’ é a nova turnê do artista sertanejo. ‘Te Esperando’ é uma das músicas do repertório. Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 5ª (19), 20h (abertura; show 0h30). R$ 70/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Ritchie

Acompanhado por um quarteto, o cantor faz o show ‘Hits do Ritchie’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (19), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Selvagens à Procura de Lei

O grupo de rock cearense comemora os cinco anos de lançamento do segundo álbum, homônimo. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (19), 20h. R$ 12/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Xênia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta músicas de seu primeiro CD solo. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (19), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

40 Anos de Kaya

Monkey Jhayam, Gustavo Dread, Laylah Arruda, Regiane Cordeiro, Sistah Chilli e QG Imperial relembram os 40 anos de ‘Kaya’, clássico disco de Bob Marley. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Torcida Brasil

Na final da Copa, o evento tem show de Leo Santana (16h) e Alexandre Pires (19h), DJ e roda com o grupo Samba do Sol (14h30). Expo Barra Funda. R. Tagipuru, 1.001, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (15), 11h. R$ 100. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Música Clássica

Orquestra do Theatro São Pedro

Com participação da mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti, a orquestra toca peças de Beethoven, Mahler e Schumann. A batuta estará a cargo da regente convidada Ligia Amadio, atual diretora da Orquestra Filarmônica de Montevidéu, que esteve à frente do grupo em concertos no ano passado. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (13) e sáb. (14), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Campos do Jordão

Camerata Antiqua de Curitiba

Fundado em 1974 para pesquisa e interpretação da música do Barroco e da Renascença, o grupo faz concerto com obras de Johann Sebastian Bach. Luis Otávio Santos é o regente. Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Hoje (13), 20h30. R$ 50. Inf.: www.festivalcamposdojordao.org.br

Paulo Martelli

Também em Campos do Jordão, o violonista interpreta suítes de Bach com arranjos de sua autoria. Uma das composições escolhidas para o programa é a ‘Suíte nº 1 para Violoncelo’. Capela do Palácio do Governo. R. Adhemar de Barros, 3.001, Vila Alto da Boa Vista. Sáb. (14), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra do Festival

O grupo de bolsistas do evento se apresenta sob regência da inglesa Sian Edwards. Obras compostas por Edward Elgar, Edino Krieger e Beethoven estão no programa. Arnaldo Cohen, um dos mais renomados pianistas brasileiros, é o solista. O concerto se repete em Campos do Jordão no sábado (14), às 20h30, no Auditório Cláudio Santoro (R$ 80). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (13), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.