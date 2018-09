Rodrigo Campos, Quartabê e Mart’nália estão entre os shows da semana

6ª (14)

Corciolli

Influenciado pela new age, o compositor e tecladista apresenta composições dos álbuns ‘Unio Mystica’ e ‘Unio Celestia’, em show com participação do cantor Andre Matos (ex-Angra e Shaman). Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (14), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Demônios da Garoa

Comemorando 75 anos de existência, o grupo já passou por diversas formações. Neste show, ele apresentam clássicos como ‘Trem das Onze’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (14), 21h30. R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dona Onete

Atração da festa Je Treme Mon Amour, a ‘diva do carimbó chamegado’ encerra a turnê do álbum ‘Banzeiro’ (2016). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (14), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Falamansa

A banda de forró faz show que celebra o lançamento do DVD de 20 anos de carreira. Circuladô de Fulô, Rastapé, Bicho de Pé e Janaina também se apresentam. Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 6ª (14), 20h (abertura). R$ 50/R$ 80. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Ira!

Com Nasi (vocal) e Edgard Scandurra (guitarra e vocais) à frente, a banda toca na íntegra o repertório do álbum ‘Psicoacústica’ (1988). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (14) e sáb. (15), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ken Boothe

Um dos ícones do reggae jamaicano, o cantor é conhecido por músicas como ‘Everything I Own’. Cada um dos shows que ele faz em São Paulo terá repertório distinto. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 6ª (14) e sáb. (15), 23h. R$ 60/R$ 100. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Pau Brasil e Ensemble SP

O grupo instrumental e o quarteto de cordas interpretam temas de Heitor Villa-Lobos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (14) e sáb. (15), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Roberto Mendes

Com canções incluídas em discos de Maria Bethânia e Fagner, o compositor faz o show ‘O Samba Antes do Samba’, em que mergulha nas tradições de Santo Amaro da Purificação, sua cidade natal. O grupo Bongar, de Recife, participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (14), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sublime With Rome

Após a morte de Bradley Nowell, com quem formava a banda Sublime, o baixista Eric Wilson se juntou a Rome Ramirez (guitarra e vocal). Ao lado do baterista Carlos Verdugo, eles mostram sua mistura de rock e ska. Rael abre a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (14), 21h (abertura). R$ 260/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vitor Araújo

‘Levaguiã Terê’ (2016) é o segundo disco do jovem músico compositor pernambucano. O álbum transita entre o experimentalismo e o erudito, tendo como base as temáticas do candomblé. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (14), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (15)

André Abujamra

‘Omindá – A União das Almas do Mundo pelas Águas’ é o novo projeto audiovisual do artista, com composições sobre a água. Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (15), 19h. Grátis.

Boogarins

Misturando psicodelia e sons eletrônicos, a banda de Goiânia vem se destacando no cenário internacional. O quarteto faz apresentação que celebra os sete anos do projeto Estéreo MIS. Museu da Imagem e do Som (MIS). Área externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (15), 16h. Grátis.

Cannibal Corpse e Napalm Death

As bandas internacionais de metal extremo dividem a noite, interpretando músicas que marcaram suas carreiras. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (15), 18h. R$ 180/R$ 500. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Circa Survive

Formada em 2004, a banda americana apresenta as músicas do álbum ‘The Amulet’ (2017). Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (15), 18h. R$ 240 (2º lote). Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Edgar

Com produção de Pupillo, o rapper lança o álbum ‘Ultrassom’. Neste ano, ele se destacou ao participar de ‘Exu nas Escolas’, faixa do novo álbum de Elza Soares. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ira!

Joyce Moreno

Gravada por Elis Regina e Maria Bethânia, a cantora e compositora acaba de lançar o álbum ’50’, em que regravou na íntegra o repertório de seu primeiro disco. O baterista Tutty Moreno participa do show. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (15), 21h30. R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ken Boothe

Matanza

Em maio, a banda de hardcore anunciou que iria encerrar as atividades. No show, o quarteto repassa sucessos de 22 anos de carreira. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (15), 21h. R$ 60/R$ 160. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Negro Leo

O cantor e compositor apresenta faixas do disco ‘Action Lekking’, com canções que misturam soul, blues, rap e R&B. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (15), 20h. Grátis.

Olympyc

Passando por reggae e rock, o trio formado por Marcelle (voz e guitarra), Fabiano Boldo (bateria, baixo e voz) e Samuel Fraga (teclados, bateria e voz) interpreta músicas do álbum de estreia. Sesc Avenida Paulista. Arte II (30 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Pau Brasil e Ensemble SP

Pedro Mariano

Ao lado de um quarteto, o cantor estreia o show ‘DNA’, com músicas de Ana Carolina, Guilherme Arantes e outros autores. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (15), 21h. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quartabê

Depois de mergulhar no universo de Moacir Santos, o grupo lança ‘Lição #2: Dorival’, dedicado a Dorival Caymmi. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (15), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Miranda

Com o projeto ‘Os Tempos Mudaram’, a cantora e compositora comemora 30 anos de carreira, relembrando ‘A Majestade, o Sabiá’, ‘Vá com Deus’ e outros sucessos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (15), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ da música brasileira, que recentemente lançou o single ‘Regreso’, em espanhol, continua temporada de shows. A apresentação do dia 23/9 é exclusiva para mulheres. Espaço das Américas (3.507/ 3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (15) e 5ª (20), 21h30 (abertura, 19h30); dom. (16), 20h (abertura, 18h); 23/9, 17h (abertura, 15h30). R$ 160/R$ 780. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Ele lança o álbum ‘9 Sambas’, o quarto de sua carreira solo, em que retorna ao seu estilo de origem. ‘Joguei o Jogo’ é uma das faixas gravadas. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

Com dez anos de carreira, o coletivo apresenta as músicas de seu quarto álbum, ‘Verso’. Composições de Alzira E, André Abujamra e Tatá Aeroplano foram escolhidas para integrar o trabalho. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

William Paiva

No show ‘Brasa’, o cantor e pianista interpreta clássicos de Chico Buarque, Milton Nascimento e outros grandes nomes. Gilliard participa da apresentação. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (15), 21h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (16)

Amelinha

Amiga de Belchior por mais de 40 anos, a cantora apresenta músicas registradas em ‘De Primeira Grandeza’, álbum dedicado ao compositor. ‘A Palo Seco’ e ‘Alucinação’ estão entre as releituras. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (16), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baco Exu do Blues

Uma das revelações do ano passado, o rapper apresenta as músicas de seu álbum de estreia, ‘Esú’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (16), 18h. R$ 25 (esgotado). Cc: todos. Cd.: todos.

Blitz

Liderada por Evandro Mesquita, a banda faz show com hits como ‘Você Não Soube me Amar’. Shopping Eldorado. Estacionamento externo. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. Dom. (16), 13h30. Grátis.

Caixa Cubo Trio

O trio instrumental, que mistura música brasileira e jazz, apresenta o repertório que fez parte de recente turnê pela Europa. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Dom. (16), 20h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cordel do Fogo Encantado

Depois de oito anos, a banda voltou aos palcos depois do lançamento do quarto disco, ‘Viagem ao Coração do Sol’ (2018). Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (16), 15h30. Grátis.

Filipe Catto

Na turnê ‘O Nascimento de Vênus’, o cantor apresenta o repertório do álbum ‘Catto’ (2017). Ele interpreta composições de Marina Lima, Romulo Fróes e outros autores. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, Vila Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Dom. (16), 18h. Grátis.

Manu Maltez

‘O Rabequeiro Maneta e a Fúria da Natureza’ é o novo projeto do artista. Ele conta a história de um rabequeiro e sua relação com uma transexual. Assucena Assucena, do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, participa do show. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (16), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Peri Pane e arrudA

Comemorando dez anos de trabalho conjunto, a dupla apresenta o terceiro volume do álbum ‘Canções Velhas para Embrulhar Peixes’. A compositora Lucina participa da apresentação. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (16), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Roberto Carlos

3ª (18)

Sandra de Sá

Em show intimista, a cantora convida Simone Floresta e Nanda Fellyx. ‘Bye Bye Tristeza’ e ‘Olhos Coloridos’ não ficam de fora da apresentação. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (18), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (19)

Guinga Convida Zélia Duncan

Parceiro de Chico Buarque e Aldir Blanc, o compositor chama Zélia para o show de lançamento do álbum ‘Passos e Assovio’, o 19º de sua carreira. Nailor Proveta (clarinete) e Jean Charnaux (violão) também estarão no palco com os artistas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (19), 21h; 5ª (20), 18h e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Martha Galdos

A cantora peruana mostra suas influências de world music, em show com canções próprias e releituras de clássicos. Brazileria (55 lug.). R. Clélia, 285, Pompeia, 2628-4211. 4ª (19), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (20)

Art Popular

O grupo de pagode faz show do álbum ‘Breakdown Partido Alto’ (2017), que, neste ano, ganhou uma versão ao vivo. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (20), 21h; 21 e 22/9, 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Blubell e Ana Deriggi

Alternando-se no palco entre números solos e coletivos, as cantoras relembram grandes sucessos de Rita Lee. ‘Ovelha Negra’ está no repertório. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (20), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gaúcho da Fronteira

Ídolo da canção tradicional do sul, o artista grava DVD com participações de Chitãozinho e Xororó, e Leonardo, entre outros convidados. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5ª (20), 22h. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guinga Convida Zélia Duncan

Mart’nália

No show ‘+ Misturado’, baseado no disco de mesmo nome, a filha de Martinho da Vila canta seus hits e celebra nomes que a influenciaram, como Caetano Veloso e Djavan. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (20), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Matuto Moderno

Misturando rock com música caipira, a banda comemora 20 anos de carreira em show com a participação de André Abujamra. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (20), 21, 22 e 23/9, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Maurício Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, ‘Outono no Sudeste’ é o seu sétimo álbum solo. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘Mulheres de Bengalas’ e ‘A Mais (Rubião Blues)’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (20), 20h. R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mombojó

Da geração pós-Manguebeat de Pernambuco, o grupo apresenta o projeto ‘MMBJ 12’. A ideia é compor músicas para novo álbum entre a estrada e o estúdio. ‘Ontem Quis’ já foi lançada como single. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (20), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

Com dois EPs e um compacto, o grupo instrumental lança o primeiro álbum, ‘Fundação’. Rock e música experimental são parte das influências do quarteto. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (20), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Ela segue com a turnê do CD e DVD ‘Caixinha de Música’. Além dos sucessos, a cantora apresenta três inéditas: ‘Gente Feliz’, ‘Orgulho e Nada Mais’ e a faixa que intitula o projeto. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (20), 21 e 22/9, 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

60 Anos de Vida, 40 Anos de Samba

Ainda em recuperação após um AVC que o deixou 15 meses internado, Arlindo Cruz é homenageado na turnê 60 Anos de Vida, 40 Anos de Samba. Leci Brandão, Sombrinha, Xande de Pilares, Belo e o filho de Arlindo, Arlindinho, estão entre os artistas que participam desta celebração. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (14), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Cidade

Em dois dias, 20 bandas independentes tocam em dois palcos. No sábado (15), há nomes como Jonnata Doll & Os Garotos Solventes e Cankro. Rakta e Vermes do Limbo estão entre os escalados para o domingo (16). Plu-Bar. R. Araújo, 155, República. Sáb. (15) e dom. (16), 16h. R$ 30/R$ 50. Inf.: bit.ly/festcidade

Jacob do Bandolim – Outras Composições

O bandolinista Fernando Dalcin interpreta inéditas e clássicos de Jacob do Bandolim. Danilo Brito e Milton Mori, também bandolinistas, participam do show. Instituto Moreira Salles (IMS). Praça. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 5ª (20), 20h. Grátis.

Samsung Best of Blues

Guitarristas dão o tom do projeto. Conhecido pelo trabalho com as bandas Rage Against the Machine e Audioslave, Tom Morello (foto) é um dos nomes que estará no palco – além de John 5, Isa Nielsen e o quarteto instrumental Camarones Orquestra Guitarrística. Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (16), 18h. Grátis.

Sampa Jazz Fest

O evento chega à sua 3ª edição, incluindo shows e palestras. Na 5ª (20), as atrações são a Nelson Ayres Big Band (foto) e Dani Gurgel Quinteto. Meretrio e Carol Panesi se apresentam no dia 21/9. O evento migra para a Casa das Caldeiras em 22/9, com Hermeto Pascoal, Bixiga 70, entre outros. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação. 5ª (20) e 21/9, 20h. R$ 30. Vendas pelo site: www.veloxtickets.com

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Meio-dia

Nesta edição do projeto, João Carlos Martins rege obras de Mozart, Bach e outros compositores. Djavan Caetano (violino), Jean William (tenor), João Pedro Germanos (piano) e Renata Yokota (violino) são os solistas. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (16), 12h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Così Fan Tutte

A ópera de Mozart é apresentada pela Camerata da Orquestra Experimental de Repertório e dos cantores do Opera Studio, além do Coro Adulto da Escola de Música. Keila Bueno assina a direção cênica da montagem, que retrata a história de dois rapazes instigados a descobrir se suas noivas iriam continuar fiéis caso eles partissem para a guerra. Praça das Artes. Espaço de Convivência . Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (15), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra do Theatro São Pedro

O maestro Roberto Tibiriçá rege a orquestra, em concerto com participação da soprano Eliane Coelho. Trechos de óperas compostas por Verdi e Wagner fazem parte do programa. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (15), 20h; dom. (16), 17h. R$ 30.

Osesp: Fischer e Pahud

Sob regência de Thierry Fischer, a orquestra apresenta obras de Jules Massenet, Philippe Manoury e Hector Berlioz em concerto com a participação do flautista Emmanuel Pahud. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (14), 20h30; sáb. (15), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp Masp

Nesta edição da série, o Coro Acadêmico da Osesp interpreta composições de nomes como Villa-Lobos e Francisco Mignone. Elas dialogam com a obra ‘Composição 12’ (1962), criação do artista plástico Rubem Valentim. A associação será comentada pelo compositor e professor Leonardo Martinelli. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 2ª (17), 20h. R$ 55. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Osesp: Volmer e Vondrácek

O maestro Arvo Volmer rege a orquestra, em concerto com a participação do pianista Lukas Vondrácek. Obras compostas por Beethoven e Carl Nielsen estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (20) e 21/9, 20h30; 22/9, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (20), 10h. R$ 12.