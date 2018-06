Rodízio de comida peruana está entre as dicas de restaurantes para aproveitar no fim de semana

Recém-aberta, a segunda unidade na capital do Lima Cocina Peruana é mais ampla e – além do menu à la carte – serve um rodízio de pratos típicos (R$ 62/R$ 89; foto), como ceviches, tiraditos, causas, ‘Tacu Tacu de Mar’ e, de sobremesa, ‘Suspiro de Limeña’. Al. Lorena, 1.784, Jd. Paulista, 3891-2182. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

Para comemorar os dois anos em São Paulo, o Fleming’s serve até 29/4 o ‘Tomahawk’, corte de carne de 1,1 kg, com um grande osso, finalizado com manteiga e salsa fresca. O prato (R$ 250, para duas pessoas), inclui dois acompanhamentos do menu. Av. Cidade Jardim, 318, Jd. Paulistano, 3037-7347. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).

Confira outros restaurantes na cidade:

Novos

Osteria Terra Madre

Filial da casa curitibana, a cozinha está a cargo do chef italiano Simone Brunelli. A refeição pode começar com polenta cremosa com queijo parmesão e rabada bovina (R$ 19). Entre os pratos, há opções como nhoque com camarões e aspargos (R$ 72) e leitão crocante com mil-folhas de batata, espaguete, linguiça e cogumelos (R$ 58). No almoço, durante a semana, o cliente escolhe o prato e, pelo mesmo valor, tem direito a entrada e sobremesa. Os vinhos podem ser escolhidos na loja da Grand Cru, na mesma casa. R. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442 (76 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h30; 3ª, 19h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Alemão

Windhuk

Nesta casa tradicional, o pato assado com repolho roxo (R$ 83) costuma ser muito bom. Peça também a truta com alcaparras (R$ 80), o eisbein (joelho de porco; R$ 86,50) e o chucrute garnie cozido (R$ 157, para três pessoas). Há ainda ‘Paprika Schnitzel’, bolinho de batata com molho de páprica, acompanhado de carne de porco, frango ou filé mignon (R$ 77/R$ 94). Al. dos Arapanés, 1.400, Moema, 5044-2040 (280 lug.). 17h/0h30 (6ª, 17h/1h30; sáb., 11h/1h30; dom., 11h/0h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Árabe

Abu Zuz

Logo na entrada, uma lanchonete serve ‘Shawarma’, sanduíche no pão sírio que pode ser recheado com carne ou frango (R$ 17,50). Outros lanches podem vir recheados com falafel (R$ 16), linguiça síria (R$ 17,50) ou kafta (R$ 17,50). Nos fundos, há pratos bem típicos como o ‘Uzi de Cordeiro’, massa folhada recheada com arroz marroquino, pedaços de cordeiro e amêndoas, acompanhado de coalhada fresca, servida de 4ª e sábado (R$ 80, para dois). R. Miller, 622, Brás, 3315-9694 (60 lug.). 7h/15h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

A Casa do Porco

Com clima de bar, a casa do chef Jefferson Rueda é um misto de restaurante e comida de rua. Tudo a serviço do porco, que é reverenciado no cardápio inteiro, em pratos como o ‘Porco San Zé’, com pedaços de porco, tutu de feijão, tartar de banana e couve (R$ 48), e o ‘Porco 6 Versões’ (R$ 72), com medalhão com bacon, pancetta, leitão, linguiça, codeguim e língua. Há também sanduíche de porco (R$ 17) e embutidos. R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578 (47 lug.). 12h/0h (dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Baião – Cozinha Nordestina

Para quem gosta do gênero, a casa traz boas referências no cardápio, na decoração e na trilha sonora. Um bar de pau a pique separa o salão da pista de dança. Para começar, prove o bom acarajé (R$ 15,50). Entre os principais, há rabada com polenta (R$ 50), moqueca de camarão e peixe (R$ 150, para dois) e baião de dois com carne de sol de alcatra, queijo coalho, mandioca, abóbora e batata-doce (R$ 79, para dois). R. Traipu, 91, Pacaembu, 4306-2078 (120 lug.). 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/3h; dom. e fer., 11h30/18h). Cc.: E, D, M e V. Cd.: E, D, M e V.

Carnes

Cortés Asador

Com salão amplo e agradável, a casa de carnes do grupo Ráscal serve bons cortes bovinos, acompanhados de vinagrete ou chimichurri, como o suculento ancho (R$ 79), o ‘Vacio Dianteiro’ (R$ 72) e a costelinha suína (R$ 66). Somam-se às sugestões o carré de cordeiro (R$ 94) e as sobrecoxas desossadas (R$ 48). Para acompanhar, farofa de ovo (R$ 22) e parillada de legumes (R$ 39). Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301 (135 lug.). 12h/15h15 e 18h30/22h15 (6ª, até 23h15; sáb., 12h/23h15; dom., 12h/22h15). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pobre Juan

O nome deste confortável restaurante argentino é uma referência ao churrasqueiro, que passa horas em pé. No menu, há bons cortes como ojo de bife (R$ 89,40, 250g; R$ 99,40, 350g) e bife ancho (R$ 94,90, 340g). Durante a semana, no almoço, serve o ‘Menu Parrillero’ (a partir de R$ 49,40), com salada, proteína, acompanhamento e sobremesa. Para finalizar, panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 36,90). R. Comendador Miguel Calfat, 525, Itaim Bibi, 2397-0099 (200 lug.). 12h/15h e 19h/22h30 (6ª, 12h/16h e 19h/23h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Espanhol

Maripili

A casa homenageia as tascas madrilenhas. No cardápio, há pratos tradicionais como o ‘Gazpacho’ (R$ 8), sopa fria de tomate com pepino, cebola e pimentão, e a tortilha alta com ovos, cebolas e batatas (R$ 9). Não deixe de provar o ‘Pan con Tomate’ (R$ 12), o ‘Rabo de Touro’ (R$ 32) ou uma porção de presunto cru (R$ 34, o Serrano; R$ 52, o Ibérico). Também vale considerar as sugestões listadas na lousa. R. Alexandre Dumas, 1.152, Chácara S. Antônio, 5181-4422 (40 lug.). 12h/22h30 (sáb., 12h/16h e 19h/22h30; dom. e fer., 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

La Casserole

É um patrimônio da cidade. Se possível, reserve uma mesa de frente para o mercado de flores. Faz alguns pratos modernizados, mas brilha nos itens da cozinha francesa clássica, como a terrine do dia (R$ 38). A perna de cordeiro assada com feijão branco (R$ 82) é ótima, assim como as receitas com pato. Serve almoço executivo de 3ª a 6ª (R$ 59 ou R$ 78, com uma taça de vinho). Largo do Arouche, 346, V. Buarque, 3331-6283 (70 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/16h e 19h/0h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Jazz

Pequeno salão com estilo dos bistrôs franceses. No cardápio, predomina o receituário clássico. Entre as entradas, peça o ‘Ovo Mollet’ com cogumelos (R$ 38). Outra boa pedida é o ‘Tartare de Atum’, servido com avocado, vinagrete de Dijon, salada verde e batatas fritas (R$ 49, o pequeno; R$ 67,50, o grande). R. dos Pinheiros, 254, Pinheiros, 2359-8141 (44 lug.). 12h/0h (6ª, 12h/1h; sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Indiano

Samosa & Company Indian Food

Pratos clássicos de várias regiões da Índia se destacam no menu do restaurante. Os motivos típicos do país também fazem parte da decoração. Comece pela porção de samosas, pastéis indianos triangulares de massa espessa e crocante (R$ 20/R$ 21). Outras boas pedidas são o tempurá vegetariano (R$ 20), as lentilhas picantes na coalhada (R$ 36), a carne de cabrito à base de cebola e iogurte (R$ 60), e o ‘Prawn Curry’ (R$ 80), camarões cozidos em leite de coco e especiarias. R. Padre Machado, 137, Bosque da Saúde, 4301-7001 (35 lug.). 12h/15h e 19h/22h (fecha 2ª). Cc.: todos Cd.: todos.

Italiano

Pasquale

Lugar simples e bom para ir em grupos. O restaurante de Pasquale Nigro é famoso pelos antepastos feitos na casa e pelas massas frescas. Sem medo de errar, peça o orechiette com bacalhau (R$ 67); o espaguete à carbonara, com pancetta ou bacon, ovo e pecorino romano (R$ 48); e o ‘Zucchini e Gamberi’, massa fatiada e preparada com abobrinha e camarão (R$ 64). R. Girassol, 66, V. Madalena, 3081-0333 (115 lug.). 12h/0h (dom., 12h/17h; 2ª, 18h/0h). Cc.: todos Cd.: todos.

Sensi

Um espaço eclético, que congrega restaurante e uma bem montada escola de cozinha. O cardápio do chef Manuel Coelho traz influências de várias regiões italianas e ótimas massas. Entre as opções, destacam-se o nhoque de mandioquinha com ragu de cogumelos (R$ 55) e o polvo na brasa, com batatas e tomates (R$ 82). No almoço de 3ª a 6ª, há menu executivo. De sobremesa: cannoli com creme de pistache (R$ 24). R. Gabriele D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099 (46 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., dom. e fer., 12h/17h e 19h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatini

Casa tradicional em que são servidas as receitas da família toscana Tatini, que chegou ao Brasil em 1954. Tem clientela fiel há anos. O cardápio inclui estrogonofe de filé mignon e cogumelos (R$ 94); ‘Steak Diana’, filé mignon no molho rôti, flambado em conhaque, com arroz no molho de carne (R$ 94); e ravióli de pato (R$ 72). R. Batataes, 558, Jd. Paulista, 3885-7601 (80 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/16h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos Cd.: todos.

Japonês

Ban

O nome da casa é uma homenagem do chef, Masanobu Haraguchi, a seu primeiro mestre. Haraguchi é o responsável por pratos como o ‘Yosenabe’, uma mistura de legumes, cogumelos, camarões, lulas e peixes cozidos em caldo dashi na panela de barro (R$ 185, para dois). Do balcão de sushis, prove o ‘Combinado B’ (R$ 185), com sushis e sashimis em quantidade suficiente para duas pessoas. R. Thomaz Gonzaga, 18, Liberdade, 3341-7749 (72 lug.). 11h30/14h30 e 18h/22h30 (sáb., 11h30/15h30 e 18h/22h30; dom. e fer., 11h30/15h30 e 18h/21h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nosu

Dona do restaurante mineiro O Compadre, a família Temperani também se arrisca na culinária japonesa. A casa chama a atenção pela fachada de bambus, que se estende ao salão elegante e com pé direito alto. Do balcão saem sushis mais graúdos, com ótimo arroz escoltado por peixes e frutos do mar de qualidade, a exemplo dos sushis de vieira (R$ 24, a dupla) e de uni, o ouriço-do-mar (R$ 25). Na ala dos quentes, há pratos como o ‘Beef Shogayaki’ (R$ 32), filé mignon em tirinhas com molho à base de missô e gengibre. O menu executivo, de 3ª a sáb., custa a partir de R$ 56. R. Maria Curupaiti, 414, Santana, 2283-5822 (80 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., até 23h30; dom., 12h/15h30 e 19h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Judaico

Celadon

Segue os preceitos da cozinha judaica ‘de leite’. Ou seja, no cardápio não há carne vermelha. Um dos trunfos é o forno a lenha. No menu, salada de alcachofra, com folha verdes, queijo branco, tomate seco, croutons, azeitonas pretas, molho balsâmico e coração de alcachofra (R$ 49,70); piadina com queijos mineiros (R$ 31,40); e peixe do dia, acompanhado de arroz sete cereais salteado com verduras e avelãs tostadas (R$ 63,60). Finalize com crepe de doce de leite (R$ 30,40). Pça. Vilaboim, 73, Higienópolis, 2738-1500 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h; sáb., 20h/0h; dom., 12h/16h e 18h30/22h; fecha 2ª ). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano

La Central

Quase tudo nesta bela casa no Edifício Copan tem uma pegada moderna. A comida, porém, tem pés fincados na tradição. Comece com a porção de guacamole com totopos (R$ 26). Siga com os tacos, como o que leva tirinhas de contrafilé e purê de feijão na tortilla da casa (R$ 20, 2 unid.). Outra pedida é o ‘Bife Aplastado’ (R$ 48), paillard com ovo frito, queijo fresco, arroz e salsa. Av. Ipiranga, 200, República, 3214-5360 (70 lug.). 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oriental

Thai Chef

Da entrada à sobremesa, você vai provar comida autêntica da Tailândia, executada pela chef Fabiana Kritsanakan. Comece pelo ‘Kung Roll’ (R$ 26), camarão envolto em massa crocante; ou pelo ‘Satay’ (R$ 23), espetinho de frango. Entre os pratos, destaque para o ‘Kang Mussamun’ (R$ 63), ótimo curry de filé mignon com leite de coco, e o ‘Tom Yum Gung’ (R$ 43), sopa com camarões, picante e perfumada. Av. da Aclimação, 297, Aclimação, 2389-4119 (48 lug.). 12h/15h30 e 18h30/22h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peixes e frutos do mar

Dalmo Bárbaro

Em um sobrado amplo e avarandado, tem cardápio idêntico ao das casas no litoral paulista. O almoço durante a semana, com entrada, prato e sobremesa, custa R$ 76 e traz receitas que figuram no menu, como o ‘Scarpa Especial’ (R$ 153, para dois), filé de pescada-cambucu com molho de manteiga e alcaparras, servido com batata sautée, e o espaguete com frutos do mar (R$ 139, para dois). R. Gironda, 188, Jd. Paulista, 2985-4002 (150 lug.). 12h/0h (dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Pizzaria

A Tal da Pizza

A criação que dá nome à casa combina muçarela e calabresa. Os preços das pizzas ficam entre R$ 46 e R$ 165. De sobremesa, a versão ‘Shakespeare’ (R$ 91) vem com goiabada e Catupiry. R. Doutor Mário Ferraz, 351, Jd. Europa, 3079-3599 (150 lug.). 19h/23h30 (dom., 18h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Glória e Maria

Para anteceder as pizzas, há antepastos como a ‘Pelota Napolitana’, bolinha de massa de pizza com muçarela, molho de tomate, parmesão e orégano (R$ 13,90). Entre as redondas, prove a de alho negro, ricota, muçarela de búfala, tomate cereja e pistache (R$ 71,70), ou a ‘Caponata Siciliana’ (R$ 69,40), com muçarela, berinjela, pimenta, cebola, uva passa e nozes. Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1.668, Butantã, 3726-7070 (56 lug.). 18h/23h15 (6ª e sáb., 18h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

Casa Santos

Em meio a fotos de Portugal, serve bacalhau grelhado na churrasqueira com azeite, alho frito, brócolis e batatas coradas (R$ 189,90, para dois). Também sugere opções da culinária brasileira, caso da picanha com arroz, farofa e fritas (R$ 79,90). R. Conselheiro Dantas, 92, Pari, 3228-5971 (122 lug.). 11h/23h (dom. e fer., 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Iulia Gastronomia & Eventos Com salão charmoso e mesas na varanda com vista para a pista de turfe, é um bom pretexto para visitar o Jockey Club. No almoço, é montado um caprichado bufê (R$ 81/R$ 135), com estações de saladas e pratos quentes – nas quais se revezam receitas de massas, risotos, carnes e guarnições. Há ainda o prato do dia e a mesa de sobremesas. Às quartas-feiras, por exemplo, há feijoada. No jantar, de 5ª a domingo, o menu à la carte traz sanduíches (R$ 24/R$ 39) e pratos (a partir de R$ 48). R. Dr. José Augusto de Queiroz, 1, Jockey Club, 3031-5141 (250 lug.). 12h/15h e 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maria Escaleira

Serve pratos da cozinha polonesa, sob o comando do chef Andrzej Wica e da mulher Vanessa Wica. O langos, um pãozinho frito de origem húngara, é servido com geleia de cebola roxa e queijo cremoso com alho (R$ 21,60). Há quatro opções de pierogi feitos com massa grossa e recheio de batata, como a que vem coberta por bacon crocante (R$ 37,40) e a que leva espinafre e queijos (R$ 37,40). R. Mourato Coelho, 53, Pinheiros, 2364-9913 (70 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.