‘Rocketman’ e ‘Godzilla II – Rei Dos Monstros’ estão entre as estreias da semana

Anos 90

(Mid 90’s, Estados Unidos/2018, 85 min.) – Comédia. Dir. Jonah Hill. Com Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges. Aos 13 anos, Stevie tenta se livrar do comportamento abusivo por parte do irmão mais velho. Ao começar a andar de skate, ele percebe outros aspectos da vida na companhia de um novo grupo de amigos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Compra-me um Revólver

(Compra–me Um Revólver, Colômbia/2019, 84 min.) – Drama. Dir. Julio Hernández Cordón. Com Matilde Hernandez, Ángel Leonel Corral, Fabiana Hernandez. Em um ambiente hostil às mulheres, Huck é uma menina que usa uma máscara para esconder seu verdadeiro gênero. Filha de um pai viciado, ela precisa ajudá-lo, ao mesmo tempo em que enfrenta a máfia local. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Dias Vazios

(Brasil/2018, 103 min.) – Ação. Dir. Robney Bruno Almeida. Com Carla Ribas, Vinícius Queiroz, Nayara Tavares. Jean é um jovem que não suporta a cidade onde vive. Ele resolve pôr um fim à própria vida e a namorada, Fabiana, desaparece. Dois anos depois, Daniel e Alanis procuram entender a motivação do casal. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Godzilla II – Rei Dos Monstros

(Godzilla II – King Of The Monsters, Estados Unidos/2019, 132 min.) – Ação. Dir. Michael Dougherty. Com Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown. Godzilla enfrenta uma legião de monstros como Mothra, Rodan e seu inimigo final, o rei de três cabeças, Ghidorah. Tudo observado pela agência Monarch que, assustada, teme pelo futuro da humanidade. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Ma

(MA, Estados Unidos/2019, 99 min.) – Suspense. Dir. Tate Taylor. Com Octavia Spencer, Juliette Lewis, McKaley Miller. Maggie e seus amigos, todos menores de idade, tentam comprar bebidas em um supermercado quando recebem ajuda de uma mulher. Ela oferece a casa para que eles façam uma festa. Mas, com o tempo, eles percebem que ela tem um comportamento obsessivo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Rindo à Toa – Humor sem Limites

(Brasil/2018, 102 min.) – Documentário. Dir. Cláudio Manoel, Álvaro Campos, Alê Braga. Com Regina Casé, Miguel Falabella, Hélio de la Peña. Desde a abertura política no Brasil, no final dos anos 1980, uma nova vertente do humor começou a surgir. Com liberdade para usar de artifícios da comédia, os humoristas foram inspirados por comediantes que tinham a censura como fator limitante. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Rocketman

(Rocketman, Estados Unidos/2019, 121 min.) – Biografia. Dir. Dexter Fletcher. Com Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. Elton John era um menino tímido, com problemas de relacionamento com o pai, que sonhava em ser músico. Com o passar dos anos, ele alcança o sucesso e se torna um dos astros mais conhecidos da música mundial. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Zaatari – Memórias do Labirinto

(Brasil – Argentina/2018, 90) – Documentário. Dir. Paschoal Samora. Com Ricardo Vargas, Gavin White, Fatima Ahmad. Um dos maiores campos de refugiados do mundo se desenvolve no deserto de Mafrak, localizado na fronteira entre a Síria e a Jordânia. Milhares de famílias se arriscam diariamente para chegar ao local, fugidos de uma guerra civil que já matou 400 mil pessoas. 12 anos. Confira salas e horários de exibição