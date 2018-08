Roberto Carlos, Jorge Aragão e homenagem a Cazuza estão entre as atrações musicais da semana

6ª (24)

BNegão Trio

Neste projeto, BNegão se apresenta ao lado de Pedro Selector e DJ Castro. Eles vão do dub jamaicano ao jazz, abrindo espaço para improvisos. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (24), 23h. R$ 25/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Bolerinho

Formado por Luísa Toller, Maria Beraldo e Marina Beraldo Bastos, o grupo lança o primeiro disco da carreira. A Vanguarda Paulista e a música pop fazem parte das influências do trio. Há também apresentação na 5ª (30), às 21h, no Centro Cultural São Paulo (R$ 20). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (24), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Carne Doce

Atração principal da festa Pardieiro, a banda lança o terceiro álbum da carreira, ‘Tônus’, repleto de influências do rock e da música eletrônica. A cantora Geo também se apresenta. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (24), 23h (abertura). R$ 20/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cida Moreira

No show ‘Uma Canção Pelo Ar’, a artista se reencontra com os violonistas Camilo Carrara e Omar Campos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (24), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gusttavo Lima

O projeto ‘Buteco do Gusttavo Lima’ já contabiliza dois registros audiovisuais. Neste show, o cantor mostra músicas que integram esses registros, incluindo releituras de clássicos sertanejos. Espaço das Américas (3.454 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (24), 21h30 (abertura, 19h30). R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

O artista e seu grupo apresentam o repertório do álbum ‘No Mundo dos Sons’. Os temas homenageiam músicos como Miles Davis, Chick Corea, entre outros. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (24), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lan Lanh

A cantora e percussionista faz o show ‘Batuque da Lan Lanh’, com participação de sua banda, Os Elaines, e Ana Cañas. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (24), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Now vs Now

No embalo do lançamento do single ‘Motion Potion’, o trio de eletro-groove formado por Jason Lindner (teclados e sintetizadores), Panagiotis Andreou (baixo) e Justin Tyson (bateria) faz show do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (24), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ da música brasileira, que recentemente lançou o single ‘Regreso’, em espanhol, faz show com ‘Emoções’, ‘Como Vai Você’ e outros grandes sucessos da carreira. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (24) e sáb. (25), 21h30. R$ 160/R$ 560. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rolando Boldrin

Ao lado do jornalista Willian Corrêa, um dos autores do livro ‘A História de Rolando Boldrin: Sr. Brasil’, o cantor e apresentador faz um resumo de sua vida com canções que marcaram sua trajetória artística. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (24), 21h. R$ 60/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Time Is a Blind Guide

Criado pelo baterista norueguês Thomas Strønen, o quinteto influenciado por jazz e música oriental faz show do projeto Sesc Jazz. ‘Lucus’ (2018) é seu lançamento mais recente. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanessa Moreno e Fi Maróstica

A cantora e o baixista apresentam músicas do projeto ‘Cores Vivas’, com composições de Gilberto Gil. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (24), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (25)

Anelis Assumpção e Tulipa Ruiz

Elas estarão juntas no palco. O show destaca músicas de ‘Taurina’, novo álbum de Anelis. Comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. ‘Chá de Jasmim’ e ‘Receita Rápida’ fazem parte do repertório. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (25), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruno & Marrone

A dupla faz show do projeto ‘Ensaio’, com ‘Dormi Na Praça’ e ‘Boate Azul’ tocadas em versões intimistas. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (25), 23h (abertura, 21h). R$ 180/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom Salvador Sexteto

Um dos grandes nomes do samba jazz e também do soul nacional, o pianista brasileiro está radicado nos Estados Unidos desde 1973. Ele faz show do projeto Sesc Jazz com seu grupo. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Duofel

Formada há 40 anos, o duo de violões formado por Luiz Bueno e Fernando Melo interpreta temas que marcaram a carreira dos instrumentistas. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (25), 21h30; dom. (26), 18h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Homenagem a Cazuza

Karol Conka, Karina Buhr, Leo Jaime, Mahmundi, Otto (foto), Supla, Guizado, Paulo Ricardo e Sergio Guizé participam de uma homenagem a Cazuza, que faria 60 anos em 2018. A apresentação faz parte do projeto Trip Transformadores. Pq.Villa-Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (25), 15h30. Grátis.

Jards Macalé

Acompanhado por um trio de músicos, o compositor de ‘Vapor Barato’ e ‘Mal Secreto’ interpreta músicas que fizeram parte de seus primeiros álbuns, gravados nos anos 1970. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (25), 23h. R$ 30/R$ 60. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Jorge Aragão

Com mais de 40 anos de carreira, o sambista relembra sucessos como ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (25), 18h. Grátis.

Lagum e Hotelo

Misturando referências do pop e da música brasileira, as duas bandas dividem a noite para apresentar shows dançantes. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (25), 23h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luedji Luna

Ela convida o cantor e compositor Zé Manoel para show em que interpreta músicas de seu primeiro álbum, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Mesclando pop e sons tipicamente brasileiros, a artista baiana apresenta canções como ‘Banho de Folhas’ e ‘Notícias de Salvador’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (25), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcia Castro

Calcado em batidas eletrônicas, ‘Treta’ (2017) é o quarto disco da cantora. A música ‘Noites Anormais’ ganhou videoclipe com a participação de Cléo Pires. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Roberto Carlos

Sexta Básica

A festa faz uma edição especial, marcando seus quatro anos na capital paulista, pela primeira vez em um sábado. Thiago Costa, o DJ Thiagão, é um dos criadores do projeto e discoteca ao lado dos convidados DJ Kefing e DJ Kim Cotrim. O evento também conta com shows de artistas da cena contemporânea da música brasileira. Depois de uma pausa para cuidar do segundo filho, a cantora Céu (foto) está de volta aos palcos. Já a banda Samuca e a Selva, influenciada por jazz, funk e ritmos latinos, mostra canções dançantes do álbum ‘Madurar’ (2016). Curumin e Filipe Catto participam desta apresentação. The Week (2.500 lug.). R. Guaicurus, 324, Lapa. Sáb. (25), 15h. R$ 90 (1º lote)/R$ 130 (3º lote). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Siba

O pernambucano faz show do álbum ‘De Baile Solto’ (2015). ‘Marcha Macia’ e ‘Quem e Ninguém’ são músicas que equilibram discurso político e crítica social. O show integra o projeto Encontro com o Cordel: Homenagem a Leandro Gomes de Barros. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, E, M e V.

Silibrina

Ritmos da cultura popular e do jazz fazem parte do som da banda, que apresenta músicas do primeiro álbum da carreira, ‘O Raio’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (25), 20h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Influenciado pelo rock psicodélico, o trio toca o repertório do CD ‘Melhor do que Parece’ (2016), acompanhado por naipe de metais. Faixas como ‘Culpa’ estão no repertório. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.).R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (25), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

A cantora, compositora e instrumentista apresenta show com músicas de ‘Outro Lugar’ (2017), seu disco mais recente. Além de canções de sua própria autoria, ela interpreta composições de Arnaldo Black (‘Outro Lugar’) e Geraldo Espíndola (‘Itaverá’). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (25), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

The Scientist e Nação Zumbi

Uma referência do dub, o engenheiro de som e produtor Hopeton Overton Brown, mais conhecido como The Scientist, apresenta-se ao lado do grupo pernambucano Nação Zumbi. Canções consagradas da banda são mostradas pelo filtro da sonoridade forjada pelo jamaicano. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wagner Tiso e Quarteto de Cello

Pianista e arranjador admirado mundialmente, o músico é acompanhado por quatro violoncelistas em show com repertório de compositores clássicos e grandes autores da MPB. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (25), 21h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (26)

Dom Salvador Sexteto

Duofel

Father John Misty

Pela primeira vez no País, Father John Misty faz apresentação promovida pela plataforma Queremos!, que, neste fim de semana, realiza um festival no Rio de Janeiro. Ele toca as músicas de ‘God’s Favorite Customer’ (2018). Memorial da América Latina. Auditório Simón Bolívar (1.800 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4644. Dom. (26), 20h (abertura, 18h). R$ 220/R$ 500. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Jupiter & Okwess

Misturando ritmos do congo, rock e funk, o cantor e seu grupo fazem apresentação do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (26), 16h. Grátis.

Luisa Maita

No álbum ‘Fio da Memória’ (2016), o segundo de sua carreira, a cantora e compositora explora nuances eletrônicas. Faixas do álbum de estreia, ‘Lero-Lero’ (2010), também são interpretadas no show. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (26), 16h. Grátis.

Siba

Versão Musical Brasileira Herbert Richers Jr.

Filho do lendário dono do estúdio de dublagem, o ator e cantor interpreta clássicos do jazz e da canção internacional acompanhado por cinco músicos. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (26), 19h (abertura, 17h30). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (27)

Los 5

Grupo formado por nomes como Lucio Maia, da Nação Zumbi, e Mauricio Fleury, do Bixiga 70, o Los 5 convida a cantora Marina De La Riva para interpretar canções de acento latino. Músicas de Nirvana, Tito Puente e outros nomes também fazem parte do repertório. A apresentação integra o projeto Encontros Sonoros. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (27), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (28)

Cut Copy

Quatro anos depois de sua última passagem pelo Brasil, os australianos do Cut Copy estão de volta com a turnê do álbum ‘Haiku From Zero’, lançado em 2017. A apresentação também é promovida pela plataforma Queremos! e a discotecagem da noite ficará por conta dos DJs da festa Gop Tun. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306- 4220. 3ª (28), 20h (abertura). R$ 200/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Izzy Gordon

‘Pra Vida Inteira’ é o álbum que a cantora apresenta neste show. Ela interpreta temas com influências do samba jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (28), 21h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (29)

Chucho Valdés e Gonzalo Rubalcaba

De gerações distintas, os pianistas cubanos apresentam o concerto ‘Trance’, mesclando jazz e ritmos caribenhos. André Mehmari abre a noite. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (29), 21h. R$ 50/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Os Filhos dos Caras

Filhos de Wilson Simonal, Wilson Simoninha e Max de Castro se juntam a Léo Maia, herdeiro de Tim Maia. Clássicos que marcaram época, como ‘País Tropical’, e também composições próprias fazem parte da apresentação. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (29), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho

O acordeonista, que tem no currículo trabalhos com Elba Ramalho e Gilberto Gil, interpreta músicas compostas por Dominguinhos, um de seus mestres. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (29), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V.

5ª (30)

Banda Mantiqueira

Ao lado da cantora Fabiana Cozza e da Banda Aldeia, a big band interpreta temas de compositores como João Bosco. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (30), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Claudette Soares

Um dos principais nomes da bossa nova em São Paulo, a cantora estreia o show ‘Uma Noite Para Maysa’, com clássicos da artista. Ayrton Montarroyos participa da apresentação. Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 5ª (30), 21h. R$ 80. Vendas pelo site: www.compre

Filipe Catto

Na turnê ‘O Nascimento de Vênus’, o cantor apresenta o repertório do álbum ‘Catto’ (2017). Ele interpreta composições de Marina Lima, Romulo Fróes e outros autores. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (30), 20h. R$ 25/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Fred Frith Trio

O guitarrista britânico e seus músicos exploram o jazz rock. Neste show do projeto Sesc Jazz, ele recebe a trompetista portuguesa Susana Santos Silva. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (30) e 31/8, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Vercillo

Ao lado de Vinicius Vercillo (guitarras, violões e vocais), Léo Mucuri (percussão e vocais) e Andre Neiva (baixo e vocais), o artista apresenta composições próprias em formato intimista. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. 5ª (30), 21h. R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressosonline.com.br

Sandy

A cantora apresenta o show ‘Nós, Voz, Eles’, com canções que farão parte de um novo trabalho, incluindo a inédita ‘Areia’. Ela também relembra hits do tempo em que formava dupla com o irmão Junior. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (30), 21h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Adonirando

O ex-jogador de futebol e comentarista Walter Casagrande Jr. dá continuidade ao projeto que homenageia Adoniran Barbosa. Cassio Scapin, Luiza Possi e Tiago Abravanel participam do espetáculo. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (28), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dorival Negro Caymmi

Alessandra Leão, Jussara Silveira, Lazzo Matumbi, Tiganá Santana e Virgínia Rodrigues participam do show que joga luz sobre a temática da negritude na obra de Dorival Caymmi. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Egberto 70

Com direção da saxofonista Gaia Wilmer, o projeto homenageia os 70 anos do multi-instrumentista Egberto Gismonti. O grupo de Gaia e o violoncelista Jaques Morelenbaum são a base das apresentações. Hoje (24), Yamandu Costa e Gabriel Grossi estarão no palco. Ricardo Herz e André Mehmari tocam no sábado (25). Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 6ª (24) e sáb. (25), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mário Total

A programação comemora os 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, com programação de shows. No sábado (25), o grupo Elo da Corrente revê obra que compôs usando como base o material coletado por Mário. Já Iara Rennó apresenta o show ‘Macunas’, com participações de Ava Rocha e Alzira E. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (25), 19h; dom. (26), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Sai da Rede

O festival reúne artistas da nova geração que usam a internet para divulgar trabalhos. Na

5ª (30), há shows das cantoras Luiza Lian (13h) e Luedji Luna (20h). A programação continua no dia 31/8, com Ana Muller (13h) e Almério (20h) e se encerra em 1º/9, com Giovani Cidreira (13h) e a banda Plutão Já Foi Planeta (20h). Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.) R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (30), 31/8 e 1º/9, 13h e 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Meio-Dia

O projeto da Bachiana Filarmônica SESI-SP tem como tema desta edição ‘A História da Marcha’, com obras de Beethoven, Bach e outros compositores. João Carlos Martins rege. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (26), 12h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gala Bernstein

A Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico e o Coral Paulistano, além do tenor Fernando Portari, do contratenor Bruno de Sá e da soprano Meghan Picerno, celebram os 100 anos de Leonard Bernstein, interpretando obras do compositor. Trechos do espetáculo serão executados em apresentação da série Concertos Informais, no domingo (26). Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (24) e sáb. (25), 20h. R$ 20/R$ 80. Dom. (26), 16h30. R$ 12/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Kátia Kabanová

Com direção musical de Ira Levin, e direção cênica e concepção de figurinos de André Heller-Lopes, a obra de Leos Janácek é um dos títulos de ópera do Theatro São Pedro para este ano. A trama conta a história de Katerine (a soprano Gabriella Pace), uma mulher dividida entre o dever social e o amor. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (24), 20h; dom. (26), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ocam convida Orquestra Mundana Refugi

Sob regência de Gil Jardim, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP faz show com o grupo formado por imigrantes. Temas de Chico Buarque e outros compositores são executados. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (24), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo

Sob regência de Roberto Tibiriçá, a orquestra apresenta obras de Mozart. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Osesp: Liebreich rege 9ª Sinfonia de Beethoven

Alexander Liebreich rege a 9ª Sinfonia de Beethoven em concerto da série Osesp 60, seguido de conversa entre solistas, maestro e público. Carla Cottini (soprano), Denise de Freitas (mezzo soprano), Christian Elsner (tenor), Franz-Josef Selig (baixo), o Coral Jovem do Estado, o Coro Acadêmico da Osesp e o Coro da Osesp participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (24), 20h30; sáb. (25), 16h30; dom. (26), 19h. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp 60: Thomson e Stuerman

Neil Thomson rege a orquestra, em concerto da série Osesp 60 com participação do pianista Jean-Louis Steuerman. Obras de Mozart e Beethoven estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (30) e 31/8, 20h30; 1º/9, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (30), 10h. R$ 12.

Pinchas Zukerman

Ao lado de Amanda Forsyth (violoncelo) e Angela Cheng (piano), o violinista israelense apresenta obras de Beethoven, Anton Arensky e Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (27), 20h. R$ 75/R$ 310.