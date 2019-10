Roberto Carlos, A Cor do Som e Adriana Calcanhoto entre as opções de shows neste sábado (5/10)

Adriana Calcanhoto

A cantora estreia na cidade a turnê ‘Margem’, inspirada no álbum homônimo que fecha a trilogia de ‘Marítimo’ (1998) e ‘Maré’ (2008). No roteiro, além de novas músicas como ‘Dessa Vez’ e ‘Ogunté’, os antigos sucessos ‘Maresia’ e ‘Vambora’. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (5), 19h e 21h30. R$ 80/ R $ 150. Cc.: todos. Cd.: todos

Camarones Orquestra Guitarrística e Manoel Cordeiro

O quarteto potiguar, acompanhado do guitarrista Manoel Cordeiro, apresenta o álbum ‘Surfers’, que traz o som praiano do Norte e Nordeste. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (5), 21h30. R$ 9/ R $ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Cor do Som

O grupo, que fez show no Sesc Pinheiros na 6ª (4) ,apresenta sucessos como ‘Beleza Pura’, ‘Zanzibar’ e ‘Abri a Porta’ em comemoração aos 40 anos de carreira. O músico Moraes Moreira faz participação especial. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (5), 20h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Flavia Wenceslau

A cantora e compositora paraibana, gravada por Maria Bethânia, apresenta canções de seus três trabalhos autorais, ‘Saia de Retalhos’, ‘Quase Primavera’ e ‘Agora’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (5), 18h. R$ 6/ R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Folia de Treis

Os músicos Edu Ribeiro, Toninho Ferragutti e Fábio Peron apresentam um show que traz uma formação incomum dentro da música brasileira: bateria, acordeão e bandolim. Assim, eles tocam choro, frevo, samba, chamamé e forró. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (5), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jane Duboc e Ogair Júnior

A cantora e o pianista fazem uma homenagem ao compositor americano Burt Bacharach, não deixando de fora os clássicos como ‘I Say a Little Prayer’,’I´ll Never Fall in Love Again’ e ‘Close to You’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (5), 20h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco e Hamilton de Holanda

Eles juntam violão e bandolim para apresentar ‘Eu Vou Pro Samba’. Entre os clássicos escolhidos pela dupla, estão ‘Vatapá”, de Dorival Caymmi, ‘Rio de Janeiro (Isso ´Meu Brasil)’, de Ary Barroso, e ‘Coisa Feita’, de Bosco e Aldir Blanc. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (5), 22h. R$ 120/ R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joyce

A cantora e compositora carioca comemora os 50 anos de carreira no show em que relembra músicas de seu primeiro álbum, lançado em 1968, entre elas, ‘Superego’ e ‘Bloco do Eu Sozinho’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (5), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Mundana Refugi

O grupo, formado por brasileiros, imigrantes e refugiados, faz show de lançamento do disco ‘Caravana Refugi’ que inclui temas tradicionais do Irã, Guiné, músicas autorais, além de homenagens a Chico Buarque e Milton Nascimento. A cantora Badi Assad faz participação especial. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (5), 21h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

No show ‘Vale Quanto Pesa – Pérolas de Luiz Melodia’ o cantor interpreta obras de Melodia com versões para clássicos como ‘Juventude Transviada’, ‘Estácio Eu e Você’, ‘Pérola Negra’ e ‘Magrelinha’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (5), 21h30. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quimbará

O grupo interpreta ritmos do Caribe hispânico, como cumbia, son cubano, bolero, salsa e chá-chá-chá.A apresentação contará com a participação da atriz Mayana Neiva. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (5), 12h. R$ 26. Cc.: M e V. Cd.: M e V.



Roberto Carlos

O cantor apresenta os seus grandes sucessos de carreira, como ‘Detalhes’ e ‘Emoções’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (5), 20h30 (abertura dos portões, 18h30). R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.