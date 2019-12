Roberta Sá, Céu e Otto se apresentam entre 2ª (9) e 5ª (12)

LEIA TAMBÉM > Spotify divulga músicas mais tocadas de 2019 na plataforma

2ª (9)

Leandro Lehart

O músico, ligado ao samba e pagode, visita, em formato voz e violão, a obra do grupo Fundo de Quintal. O show conta com a participação de Cleber Augusto, que integrou o grupo por 21 anos e é autor de músicas como ‘Lucidez’, ‘Livre Pra Sonhar’ e ‘A Amizade’. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (9), 19h30. R$ 9/R$ 30.

Trio O Fino da Roça

Formado por Adriel Job, Araê Cainã e Pedro Henrique, o trio instrumental conta a história da música caipira, passando pela fase que preservava a maneira de falar e de vestir no campo, o tocador de viola e a fase mais atual, no qual o romantismo tomou conta do gênero. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

3ª(10)

Camilla Faustino

O show marca o lançamento do DVD ‘Bossa Sempre Bossa’, em que a cantora goiana interpreta sucessos da bossa nova, como ‘Wave’, ‘Corcovado’ e ‘Samba de Uma Nota Só’, ao lado do Trio Guará. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação, 3179-0050. 3ª (10), 22h30. R$ 75.

Felinto e Luigi Archetti

O músico e ativista negro se une ao artista visual e músico italiano radicado na Suiça, cujo trabalho faz uma interface entre arte e música, em um show dentro do projeto Exploratório – em que mostram experimentações com a música na fronteira da linguagem. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. 3ª (10), 20h30. R$9/R$ 30.

Hamilton de Holanda

A última roda de choro do ano do projeto Choro, Chorinho e Chorões traz o músico e compositor para uma apresentação. Hamilton lançou neste ano o álbum ‘Harmonize’, o 38º da sua discografia. Memorial da América Latina. Ao lado do Prédio da Administração. Portões 8, 9 e 13 . Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 3ª (10), 18h. Grátis.

Qinho

No show ‘Qinho Canta Marina’ o cantor apresenta show em homenagem à compositora carioca interpretando canções como ‘À Francesa’, ‘Me Chama’ e ‘Acontecimentos’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 3ª (10), 20h. R$ 60.

Roberta Sá

A cantora mostra canções que Gilberto Gil compôs especialmente para o álbum ‘Giro’. No repertório estão ‘Afogamento’, ‘Cantando as Horas’, ‘Xote da Modernidade’ e ‘Fogo de Palha’, além de sucessos da carreira de Roberta, como “Ah, Se Eu Vou” e “Girando na Renda”. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (10), 21h. R$ 80.

4ª(11)

Eliana Pittman

A cantora faz apresentação para lançar seu novo álbum, ‘Ontem, Hoje e Sempre’, no qual interpreta clássicos da música brasileira como ‘O Morro Não Tem Vez’, ‘Drão’ e ‘Preciso Me Encontrar’. Japan Tower (150 lug.). R. Canuto do Val, 78, Santa Cecília, 3224-0586. 4ª (11), 19h. Grátis.

Emiliano Castro

Acompanhado de banda, o músico traz canções inéditas como bulerías, soleares, tangos, chacareras, milongas, sones, tarantas e choro para apresenta o seu novo álbum, ‘7Caminos’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (11), 21h30. R$ 12/R$ 40.

5ª(12)

Boogarins convida Céu

A banda goiana de rock psicodélico, que acaba de lançar ‘Sombrou Dúvida’, seu quarto álbum de estúdio, chama ao palco a cantora, que também tem um trabalho recente, batizado de ‘APKÁ!’, seu quinto álbum de sua carreira. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (12), 22h. R$ 60/R$ 120.

Carne Doce

O quarteto, formado por Salma Jô, Macloys Aquino, Aderson Maia e João Victor Santana, apresenta composições dos três álbuns lançados, ‘Tônus’, ‘Princesa’ e ‘Carne Doce’, além de inéditas. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 5ª (12), 20h. R$ 9/R$ 30.

Otto

Dentro do projeto Quinta + Cedo, o cantor e compositor pernambucano faz um show especial no qual revisita mais de duas décadas de carreira, mostrando suas influências do rock, manguebeat, samba e música eletrônica. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (12), 21h. R$ 35/R$ 40.



Wen

Com influências do Clube da Esquina e da banda americana Fleet Foxes, o músico lança seu terceiro álbum, ‘Gestações’. Com canções inspiradas no ciclo da natureza, o trabalho traz parcerias com Marcelo Jeneci, Chico Salem e Amanda Basani. Itaú Cultural. Térreo (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

Paulo Bellinati

O violonista revisita o álbum ‘Garoto’, de 1986, na companhia de Israel de Almeida e Daniel Murray, que trazem violões de seis e sete cordas, respectivamente. O set list conta com ‘Gente Humilde’, ‘Lamentos do Morro’ e ‘Sinal dos Tempos’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (12), 20h30. R$ 45.

ESPECIAL

Uma Noite com Roque Santeiro

O jornalista e crítico musical do Estadão Julio Maria entrevista Laura Mattos, autora do livro ‘Herói Mutilado – Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura’. Após o papo, a cantora Patrícia Bastos, acompanhada do violonista Norberto Vinha, interpreta a icônica trilha sonora da novela. Bona(85 lug.0. R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400.2ª (9), 20h30. R$ 40.

Confira a programação completa da semana