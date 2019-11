Roberta Campos, Agnaldo Rayol e Maria Alcina entre os shows que ocorrem de 2ª (2) a 5ª (5)

2ª (2)



Roberta Campos

A cantora, dona de sucessos como ‘Minha Felicidade’ e ‘Abrigo’, faz show com participação especial de Simoninha, Rodrigo Teaser e Pedro Salomão. Os cachês serão revertidos para compra de cestas natalinas para doação. Bar Brahma. Av. São João, 677, República, 2039-1250. 2ª (2), 21h. R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (3)

Agnaldo Rayol

No show ‘Alegria de Natal’, o cantor será acompanhado de uma orquestra e coral de 110 vozes, para entoar canções natalinas e clássicos de sua carreira, marcada por sucessos como ‘A Praia’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (3), 21h. R$ 90/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.

Samba Sonics

Com um ritmo que combina elementos de samba, balanço e swing, o grupo mostra influências de nomes como Os Originais do Samba, Trio Mocotó e Grupo Pau Brasil. Sesc 24 de maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (3), 18h. Grátis. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (4)

A Espetacular Charanga do França

O conhecido bloco de rua do Carnaval de São Paulo, liderado por Thiago França, faz apresentação com releituras das tradicionais charangas brasileiras, com ritmos como cumbia, maxixe, samba e ragga. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (4), 22h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho

O músico faz um homenagem a um dos grandes nomes da sanfona, o cantor e compositor Dominguinhos, com quem tocou em diversas cidades brasileiras. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (4) e 5ª (5), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (5)



Maria Alcina

A cantora, conhecida por sua irreverência e alegria no palco, apresenta seus grandes sucessos de carreira como ‘Fio Maravilha’, ‘Bacurinha’, ‘Pranda o Tadeu’ e ‘Kid Cavaquinho’. Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 5ª (5), 16h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mestrinho

