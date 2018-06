Retrospectiva do Festival É Tudo Verdade leva filmes premiados ao Itaú Cultural

O É Tudo Verdade começa apenas na quinta-feira (12). Mas, nesta terça-feira (10), o público já pode entrar no clima do mais importante festival do cinema documentário brasileiro.

O Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776) exibe, a partir das 19h, o curta-metragem ‘Capistrano no Quilo’, de Firmino Holanda, e, na sequência, o longa-metragem ‘Elevado 3.5’, de João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo. As projeções fazem parte da Retrospectiva do Festival É Tudo Verdade, que tem curadoria de Amir Labaki e exibe produções premiadas em edições passadas do evento.

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência.