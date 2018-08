Restaurantes Vito e Via Emília Piadineria apresentam novidades

À frente da cozinha do Vito, a chef Daniela Malavasi apresenta novas sugestões no cardápio. Um exemplo é o ‘Cioppino’ (R$ 79), cozido típico italiano à base de frutos do mar e linguiça curada. Na ala das massas, estreia o ravióli de camarão e queijo taleggio ao bisque trufado (R$ 83; foto). R. Isabel de Castela, 529, V. Madalena, 3032-1469. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

Especializado em piadina – pão italiano de massa fininha que pode ganhar diferentes recheios –, o Via Emília Piadineria estendeu o horário de funcionamento para servir a receita também no período da tarde. Uma das versões, a ‘Formigine’ (R$ 29) vem recheada com muçarela de búfala, tomate seco e pesto de manjericão. Companhia ideal para o café expresso (R$ 5,50), a de maçã com canela e sorvete de creme (foto) sai por R$ 15,90. R. dos Pinheiros, 537, Pinheiros, 3062-2437. 12h/23h (6ª, 12h/0h; sáb., 13h/0h; fecha dom.).