Restaurantes recebem chefs convidados para jantares especiais

+ O Così festeja dez anos com jantar elaborado por Renato Carioni e o chef convidado Luiz Filipe Souza (Evvai), na 3ª (26), às 20h30. O tartare de vieira com ovas de truta (foto à esq.) abre o menu em seis tempos (R$ 250), que terá também costela de colher ao vinho tinto com purê de cenoura defumado. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

+ O chef Fabrício Lemos e a patissière Lisiane Arouca, sócios dos restaurantes Origem e Ori, em Salvador, são os convidados da vez no Cantaloup. A dupla assina o jantar de 2ª (25) e 3ª (26), em sete etapas (R$ 250), com creme brulée de doce de leite, frutas vermelhas e sorvete de manjericão (foto acima), de sobremesa. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/0h; dom., 12h/17h).

+ Como parte do projeto ‘Cabo a Rabo’, o Barú Marisquería convida a chef Mara Salles (Tordesilhas) para preparar o jantar de 3ª (26), com drinques de Nina Bastos (Jiquitaia). Da seleção da chef, tucupi com torresmos de pirarucu (R$ 28); e peixe em folha de bananeira e purê de banana-da-terra (R$ 72). R. Augusta, 2.542, Cerqueira César, 3062-0898. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/16h30 e 20h/23h; dom., 13h/16h30; fecha 2ª).

+ Na 3ª (26), a cozinha do La Frontera estará sob o comando do chef Rodrigo Aguiar, do restaurante Rios. O jantar (R$ 137), com cinco itens, terá conserva de beterraba na brasa com mousse de queijo e peixe do dia curado; e cupim defumado com purê de cenoura e zimbro, emulsão de coentro, couve fresca e cenoura grelhada. R. Cel. José Eusébio, 105, Consolação, 3159-1197. 12h/15h e 20h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h).