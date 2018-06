Restaurantes Micaela e Ici Brasserie têm novidades no cardápio

O rosbife de magret (R$ 48; foto), com mel de abelha nativa, tucupi e brotos de girassol, é uma das novas entradas do Micaela. Outra sugestão do chef Fábio Vieira é a ‘Paellada’ (R$ 78), com lula e linguiça de galinha feita na casa. R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/16h30; 2ª, 12h/15h30).

O menu Bon Marché, do Ici Brasserie, ganha novos pratos a partir 4ª (20), a exemplo do linguine com mexilhões (foto). A pedida, servida numa cestinha, inclui também salada e sobremesa, por R$ 45. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3930. 11h45/15h30 e 18h30/23h (sáb., 12h/23h; dom. e fer., 12h/22h).