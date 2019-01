Restaurantes lançam novidades em homenagem ao aniversário de São Paulo

Restaurantes comemoram o aniversário de São Paulo, 6ª (25), com cardápios especiais, pratos típicos e promoções

+ Para celebrar o aniversário da cidade, a rede 1900 Pizzeria leva ao forno a ‘San Paolo’ (R$ 86,20; foto acima). Inspirada no sanduíche de mortadela do Mercadão – um clássico paulistano –, a pizza leva muçarela, fatias de mortadela com limão-siciliano e pistache. A criação ficará no cardápio até 20/2. R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

+ No Fogo Steakhouse, a picanha (R$ 69; foto acima) será servida 6ª (25) na companhia de milho e tomates grelhados. Quem pedir o prato ganha uma caipirinha. R. Itatupã, 18 H, V. Andrade, 3542-2254. 12h/15h e 18h/23h45 (6ª e sáb., 12h/23h45; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

+ O Hospedaria terá menu especial até 31/1. A pedida inclui cuscuz paulista, salsicha artesanal com molho de tomate e purê de batata, e sagu de vinho (R$ 69). R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, 2291-5629. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/ 23h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h).

+ O Bacalhau, Vinho & Cia sugere para a comemoração um menu com ‘Camarão à Paulista’, arroz e batatas fritas, taça de vinho branco e doce português (R$ 120, para dois). R. Barra Funda, 1.067, Barra Funda, 3666-0381. 11h/23h (dom. e 2ª, 11h30/17h).

+ No C-Cultura Caseira, o almoço (R$ 160) inclui bufê de pratos paulistas, sobremesas e chope. Para animar, música ao vivo e recreação. Grand Hyatt. Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838-3203. 12h/23h30 (sáb., dom. e fer., 13h/23h30).

+ De 6ª (25) a domingo (27), o Bananeira apresenta um menu em três etapas (R$ 99), com opções como o cuscuz paulista. R. Mal. Hastimphilo, de Moura, 419, V. Suzana, 3542-4630. 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/17h).

+ A Marias & Clarices dará um chope para harmonizar com a pizza escolhida hoje (25). Entre as pedidas, está a ‘Três Marias’, com queijos mineiros (R$ 52). R. Mourato Coelho, 1.447, V. Madalena, 3819-3310. 18h/23h (6ª e sáb., 18h/0h).

+ O Tonton serve releituras de pratos famosos da cidade, como o ‘Baião de Pato e sua Coxa Creme’ (R$ 81; foto acima), até 10/2. R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168. 12h/15h e 19h30/23h (sáb. e fer., 12h30/16h e 19h30/23h30; dom., 12h30/16h30).