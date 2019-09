Restaurantes La Peruana e Pobre Juan comemoram aniversário com novidades

Para comemorar os quatro anos do La Peruana, a chef Marisabel Woodman incluiu uma série de pratos no cardápio. Um deles é o ‘Sanguchito Chifeiro’ (R$ 35; foto), sanduichinho no pão bun com camarão ou porchetta, molho oriental, picles de rabanete e pepino. Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/23h).

Neste sábado (14), o Pobre Juan festeja seus 15 anos com estações de comidas no estacionamento. No cardápio, empanadas (R$ 10, cada), hambúrguer (R$ 20), choripán (R$ 16; foto), grelhados (R$ 25), sobremesas com doce de leite (R$ 12, cada), vinhos e cervejas especiais. Também haverá música ao vivo e espaço para as crianças. R. Com. Miguel Calfat, 525, V. Olímpia, 2397-0099. Sáb. (14), 13h/22h.