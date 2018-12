Restaurantes já servem o típico peru de Natal

O Ritz também vai preparar seu clássico peru de Natal (R$ 75; foto). A receita, feita desde 1981, traz a carne fatiada com chutney de cranberry e farofa de castanhas portuguesas. O prato será servido no almoço de 3ª (11), no Itaim Bibi (R. Jerônimo da Veiga, 141, 3079-2725) e no Shopping Iguatemi

(Av. Brig. Faria Lima, 2.232, 2769-6752), e na 4ª (12), nos Jardins (Al. Franca, 1.088, 3062-5830).

Já em clima de Natal, o italiano Zena Caffè servirá, até o almoço do dia 24/12, um prato típico assinado pelo chef Carlos Bertolazzi: o tradicional ‘Peru di Natale’ (R$ 62; foto), composto de 220 gramas de peito de peru recheado com molho de uvas e acompanhado de purê de castanhas. R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h).

O restaurante Vito realiza, neste sábado (8), a 9ª edição da Festa do Santo Porco. Entre 12h e 18h, a casa vai preparar o ‘Don Vito’ (R$ 30; foto), sanduíche recheado com lascas de barriga de porco, rúcula, aioli e farofa crocante de pururuca, montado na ciabatta. Para completar, drinques (R$ 25, cada) e música ao vivo. R. Isabel de Castela, 529, V. Madalena, 3032-1469. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h).