Restaurantes harmonizam ostras e drinques em São Paulo

Numa casa ampla e avarandada, o simpático Dalmo Bárbaro realiza seu festival de ostras e drinques, até 15/11. Para provar diferentes combinações, a dica é pedir a régua de degustação (R$ 39), que traz ‘shots’ de três drinques (‘Dry Martini’, ‘Negroni’ e ‘Rabo de Galo’) harmonizados com ostras com molhos variados, como o que leva suco de laranja, pimenta-do-reino e sal e faz bom par com o ‘Negroni’. R. Gironda, 188, Itaim Bibi, 2985-4002. 12h/0h (dom., 12h/18h; fecha 2ª).

Novidade na região do Morumbi, o La Casa Península Ibérica privilegia no cardápio as cozinhas de Portugal e Espanha, com peixes saindo da parrilla e um bar de ostras. Servidas in natura ou gratinadas, as ostras também surgem em drinques, como no ‘Espanha’ (R$ 36), que mistura rum com ostra fresca, limão-siciliano, molho inglês, sal e suco de tomate. R. Itatupã, 36, V. Andrade, 2307-3343. 12h/15h e 18h30/ 23h30 (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; fecha 2ª).

Confira outros restaurantes para visitar em São Paulo:

Novos

COZ

Conhecido pelos programas de TV, o chef Dalton Rangel comanda este restaurante informal. O cardápio privilegia as cozinhas ibérica e mediterrânea. As croquetas de jamón (R$ 33, 6 unid.), por exemplo, são boa pedida para acompanhar os drinques que saem do bar instalado na varanda. Destaque também ao trio de vieiras com creme de batata-doce (R$ 49) e à salada de bacalhau com batatas ao murro e ovo mollet (R$ 51). Na seção de principais, o ‘Canelón’ (R$ 54) vem recheado com paleta de cordeiro e gratinado com grana padano. Já o atum levemente selado é servido com creme de pimentão assado, minilegumes e crocante de pistache (R$ 79). R. Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, 2373-0600 (90 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h30; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Attallah

Simples, funciona numa garagem e tem cozinha primorosa. A esfiha (R$ 5), a abobrinha com coalhada ou molho de tomate, e o charuto de repolho (R$ 40, a bandeja, de cada) são boas pedidas. R. Dr. Franco da Rocha, 631, Perdizes, 3675-5462 (4 lug.). 10h/18h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mama Leila

Espaçoso e confortável, tem a cozinha árabe bem representada no bufê, com mais de 20 especialidades (R$ 72/R$ 82, o quilo). Entre elas, arroz marroquino com frango, quibe na coalhada e homus. Já o rodízio de pratos típicos custa de R$ 45 a R$ 50, por pessoa. Também serve pratos à la carte, como sanduíche de kafta ou falafel no pão sírio (R$ 28, cada). R. João Moura, 1167, Pinheiros, 3064-3823 (60 lug.). 12h/ 16h (sáb., 12h/17h30; dom. e fer., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Fitó

Batizado com o apelido de Cafira, chef e sócia da casa, o lugar privilegia os sabores da cozinha nordestina. Comece pelo pastel de bobó de camarão (R$ 9) ou pelos bolinhos de costela (R$ 24, 5 unid.). Da cozinha envidraçada saem pratos como o ‘Paçoca’ (R$ 39), com carne de sol, baião de dois, banana-da-terra e queijo coalho. Outra opção é a ‘Peixada’ (R$ 62), peixe do dia no caldo com camarão, pimentão, leite de coco caseiro e dendê, acompanhado de arroz, farofa e abacaxi. Arremate com o bolo de chocolate 70% cacau com calda de cupuaçu e nibs de cacau (R$ 18). A água filtrada é cortesia. R. Cardeal Arcoverde, 2773, Pinheiros, 3032-0963 (100 lug.). 12h/15h e 18h/23h30 (6ª, 12h/16h e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Graça Mineira

A fartura é uma das marcas da casa: seus pratos substanciosos satisfazem até três pessoas. Um deles é o leitão à pururuca, com feijão tropeiro, torresmo, mandioca, couve e arroz (R$ 129,90, para três). Outra opção é o contrafilé argentino (R$ 107,90, para dois). A caipirinha de limão (com vodca, cachaça ou saquê) custa R$ 18,90. De sobremesa, vale pedir a cesta de churros com uma das quatro opções de recheio: doce de leite, cocada, goiabada e chocolate. Acompanha sorvete de creme (R$ 20,90). R. Machado Bittencourt, 75, V. Mariana, 5579-9686 (250 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30/23h30; dom., 11h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Casa de Grelhados

Tudo o que passa pela brasa tem o justo tratamento: ao ponto é ao ponto. A boa variedade de cortes inclui assado de tira (R$ 68), costela bovina (R$ 268, para quatro), bombom de alcatra (R$ 62), carré de cordeiro (R$ 88), picanha inteira (R$ 268, para quatro) e fraldinha (R$ 68). De 2ª a 6ª, no almoço, serve menu executivo (R$ 79). Para acompanhar, há pupunha assada na brasa (R$ 58), aberta e temperada à mesa. R. Min. Jesuíno Cardoso, 501, V. Olímpia, 3045-6183 (90 lug.). 12h/16h e 19h/23h30 (6ª, até 23h; sáb., 11h/16h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/18h, 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

Bistrô Faria Lima

A casa mescla o ritmo de café com restaurante. Peça o ‘Bacalhau com Natas’ (R$ 46,90), com lascas de bacalhau gratinado com molho branco, o filé mignon com chimichurri e batatas fritas (R$ 51,90), ou a paella de frutos do mar (R$ 69,60). A carta de vinhos lista mais de 30 rótulos. Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, Itaim Bibi, 3045-4040 (140 lug.). 11h30/15h e 18h30/23h30 (sáb., 12h/0h; fer., 19h/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Bistrot Parigi

Localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, carrega a expertise do Grupo Fasano, que se traduz no ambiente requintado, no serviço gentil e na cozinha afinada e saborosa. O cardápio, não muito extenso, reúne clássicos de bistrô como ovo mollet com creme de lentilhas e parmesão (R$ 65); mexilhões com batatas fritas (R$ 128); e magret de pato com molho de laranja (R$ 139). O menu executivo custa R$ 92. O espaço também prepara um mil-folhas clássico, com massa fresquinha e crocante intercalada com um delicado creme de baunilha (R$ 45). Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3198-9440 (110 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Giardino

Embora funcione também no almoço, é no jantar que a casa fica mais aconchegante. As mesas, distribuídas em torno de um jardim, passam a ser iluminadas por velas e uma fonte. Serve massas com diversos acompanhamentos, a exemplo do fettuccine caseiro com polpetone, recheado com muçarela e gratinado com molho de tomate (R$ 58). Também prepara a ‘Lasagne alla Bolognese’, que traz a massa verde intercalada com carne picada, presunto, muçarela e molhos ao sugo e branco (R$ 52). Av. Lavandisca, 437, Moema, 5051-0918 (130 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Penisola

O pequeno restaurante forrado de madeira lista pratos como o polpetone com capellini na manteiga e o nhoque de mandioquinha aos quatro queijos (R$ 100, cada, para duas pessoas). Outra pedida é a lasanha verde à bolonhesa (R$ 100). Durante a semana também serve almoço executivo (R$ 50). O vinho da casa, servido na jarra (R$ 35, 750 ml), vem de Santa Catarina. R. Santo Antônio, 870, Bela Vista, 3256-2866 (52 lug.). 12h/15h e 18h/23h30 (sáb., 12h/16h e 18h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lellis Trattoria

Segue a fórmula de sucesso de muitas cantinas: ambiente informal, cardápio imenso, com muitas massas, entre as quais várias gratinadas, com molhos fartos e porções para duas pessoas. Da cozinha saem o agnolotti com recheio de nozes, ricota e espinafre com molho de creme e passas (R$ 142, para dois), e o ‘Macalu com Frutos do Mar’ (R$ 149,50, para dois). R. Bela Cintra, 1.849, Cerqueira César, 3064-2727 (220 lug.). 11h30/16h e 19h/2h (sáb. e fer., 12h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vinheria Percussi

Esta casa agradável é tocada pela chef Silvia Percussi e por seu irmão, Lamberto, responsável pela carta de vinhos. A ‘Crustone à Napolitana’ (R$ 19,70), com tomates secos, muçarela de búfala, aliche e azeitonas pretas, e o ‘Raviolini di Burrata al Pomodoro’ (R$ 93,50), massa fresca com recheio cremoso de burrata, servida com molho de tomates frescos e azeitonas pretas, são boas pedidas. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920 (75 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h30 e 19h30/0h; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Japonês

Lámen Açu

Foi da cidade de Tomé-Açu, no Pará, que a chef Nancy Fukayama tirou inspiração para algumas receitas do cardápio. Entre elas, o ‘Amazon Lámen’ (R$ 38), que leva caldo de frango com tucupi e jambu. Se não quiser ousar, o ‘Missô Lámen’ (R$ 29) é boa escolha, com caldo fumegante e tempero na medida. No almoço, também serve pratos como o ‘Katsu Domburi’ (R$ 39), um bowl de arroz coberto com lombo, ovo e cebolinha. R. Guaraú, 120, Mirandópolis, 5589-9124 (45 lug.). 11h/14h30 e 18h/21h30 (6ª e sáb., até 22h; fecha dom. e fer). Cc.: M , V, E. Cd.: M e V.

Nozomi

Quem comanda o balcão e a cozinha é o chef Marcos Arakaki. O cardápio à la carte inclui niguiris e sashimis, além de itens quentes mais clássicos e algumas entradas de perfil contemporâneo. Já o rodízio (R$ 69,80/R$ 73,80) traz salmão grelhado, shimeji, temaki, yakissoba, sushis e sashimis. R. Eleonora Cintra, 1.040, Jd. Anália Franco, 2338-3327 (72 lug.). 19h/23h30 (dom., 12h30/15h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Monte Verde

Casa tradicional, uma das mais famosas por sua massa fina. Experimente a ‘Zuchini’, de ricota e abobrinha (R$ 82), ou a ‘Funghi’, com shimeji, brócolis e shitake (R$ 82). A pizza mais pedida é a margherita (R$ 68). R. Barra do Tibagi, 406, Bom Retiro, 3331-0658 (110 lug.). 12h/15h e 18h30/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 11h30/16h a 18h30/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Soggiorno da Vila

Esta unidade simpática inova com pizzas individuais e também grandes. Na ampla seleção, há pedidas como a ‘Originale’ (R$ 47), com muçarela de búfala, brie e presunto cru, e a ‘Madalena’ (R$ 49, a individual; R$ 85, a grande) queijo Pepper Jack, pastrame fatiado, geleia de damasco e lâminas de pistache. R. Harmonia, 359, V. Madalena, 3815-9545 (65 lug.). 17h30/0h (6ª e sáb., 17h30/1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Chou

O gostoso e aconchegante restaurante subverte a ordem normal dos cardápios dando mais ênfase às entradas (para compartilhar) que aos pratos principais. Entre as receitas da chef Gabriela Barretto, estão a berinjelas queimadas, com burrata e confit de limão (R$ 26), e as ameixas frescas fermentadas, com radicchio, noz pecã, queijo de ovelha e mel (R$ 31). Da seção de principais, destaque para a costeleta de porco assada lentamente e finalizada na brasa (R$ 83). As sobremesas também merecem atenção. R. Mateus Grou, 345, Pinheiros, 3083-6998 (44 lug.). 19h/23h (6ª e sáb., 19h/0h; fecha dom. e fer.). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Praça São Lourenço

Seu pátio amplo e repleto de árvores é perfeito para almoçar com as crianças. É famoso pelo almoço executivo com bufê (R$ 68), de 2ª a 6ª, e fartos bufês de fim de semana (R$ 116/R$ 125). R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300 (350 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, 12h/15h30 e 19h/0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tuju

Em uma casa linda e ampla, cozinha à vista e até horta, o chef Ivan Ralston serve pratos autorais e criativos. Não tem cardápio à la carte. São servidos apenas dois menus-degustação, o ‘Mercado’ (R$ 250) e o ‘Estação’ (R$ 450). R. Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros, 2691-5548 (60 lug.). 19h30/23h (sáb., 13h/16h e 19h30/23h; fer., 19h30/23h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ville du Vin

Centenas de rótulos forram as paredes da loja, com opções que podem ir direto à mesa do bistrô sóbrio instalado no fundo. O cardápio é idêntico ao da matriz, em Alphaville. Elaborado pela chef Mariana Saad, reúne pratos como o medalhão ao poivre com tagliolini na manteiga (R$ 75), o ‘Bacalhau à Portuguesa’ (R$ 89), que traz a posta grelhada sobre batatas, com ovo cozido, azeite e azeitonas pretas, e o arroz de pato (R$ 69). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 490, Itaim Bibi, 4208-6061 (80 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/15h e 19h/23h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.