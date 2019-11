Restaurante Neto comemora um ano com novidades no cardápio; confira outras dicas para aproveitar em São Paulo

Restaurante do hotel Four Seasons, o Neto completa um ano com cardápio renovado. Para o almoço, o chef executivo Paolo Lavezzini sugere também a massa do dia, por R$ 45, com opções como espaguete à carbonara e gnocchi ao ragu. À noite, o menu traz receitas como o peito de pato confitado no azeite, acompanhado de chicória na manteiga de castanha-do-pará e mostarda de jaca (R$ 92). R. Eng. Mesquita Sampaio, 820, V. São Francisco, 2526-0100. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h30/16h e 19h/23h30; dom., 12h30/16h).

A porção de ‘Calamari Fritti’ (R$ 54), anéis de lula empanados e servidos com molho tártaro, é uma das novidades no menu de primavera-verão do italiano La Macca. R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, 3061-9049. 12h/15h e 19h30/23h30 (5ª, até 0h30; 6ª, 12h/16h e 19h30/0h30; sáb., 12h/17h e 19h30/0h30; dom., 12h/17h e 19h/23h; fecha 2ª).

O chef Fábio Vieira também criou novas entradas para o Micaela, como o ‘Salpicón de Mariscos’ (R$ 46), salada com mexilhões, polvo, camarão, vinagre de Jerez e pimentões, sobre massa crocante de tinta de lula. R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

No elegante Loup, a novidade fica por conta das entradas para compartilhar. Um exemplo é a ‘Panelinha de Bacalhau à Provençal’ (R$ 43), que traz o bacalhau desfiado com purê de batata ao alho e óleo. R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jd. Paulistano, 3078-1089. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h30).

Confira outras dicas de restaurantes em São Paulo:

NOVOS

Muquifo

A casa da chef Renata Vanzetto é um charme. Fica abaixo do nível da rua e você tem de passar pela cozinha de azulejos cor-de-rosa até chegar à sala com ares de casa de avó. De entrada, tem manjubinhas fritas para molhar na maionese pink (R$ 22, 8 unid.). Outro destaque é o ‘Cavolfiori’ (R$ 45), que traz a couve-flor assada, servida com sálvia, noz-moscada, farelo de pão e creme de parmesão. Na ala dos principais, prove o arroz de carne de panela queimadinho (R$ 66), feito com fraldinha, escarola, paio, cebola, casca de batata frita e aioli de alho assado. No almoço, vigora o menu executivo (R$ 57), com entrada, prato e sobremesa. R. da Consolação, 2.910, Cerqueira César, 98232-7677 (54 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h30/23h30; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALEMÃO

Windhuk

Nesta casa tradicional, o pato assado com repolho roxo (R$ 87) costuma ser muito bom. Peça também a truta com alcaparras (R$ 84), o eisbein (R$ 95) e o chucrute garnie cozido (R$ 157, para três pessoas). Há ainda o ‘Páprika Schnitzel’ (R$ 81), filé de lombo suíno à milanesa ao molho de páprica, servido com bolinho de batata. Al. dos Arapanés, 1.400, Moema, 5044-2040 (280 lug.). 17h/0h30 (6ª, 17h/1h30; sáb., 11h/ 1h30; dom., 11h/0h). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

BRASILEIRO

Baião – Cozinha Nordestina

Para quem gosta do gênero, a casa traz boas referências no cardápio, na decoração e na trilha sonora. Um bar de pau a pique separa o salão da pista de dança. Para começar, prove o bom acarajé (R$ 17,50). Entre os principais, há rabada com polenta (R$ 58); moqueca de camarão e peixe (R$ 185, para dois); e baião de dois com carne de sol de alcatra, queijo coalho, mandioca, abóbora e batata-doce (R$ 85, para dois). R. Traipu, 91, Pacaembu, 4306-2078 (120 lug.). 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/3h; dom. e fer., 11h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

Vento Haragano

Os cerca de 25 cortes de carnes do rodízio (R$ 152) são levados à mesa por garçons vestidos de gaúchos. Na recepção, moças também usam vestidos típicos. Mas a picanha vem da Austrália e o contrafilé, da Argentina. Já o carneiro, servido na paleta e no carré, pode vir do Chile ou do Uruguai. Destaque para o pernil de javali. Experimente um dos mais de 500 rótulos de vinhos. Av. Rebouças, 1.001, Cerqueira César, 3083-4265 (350 lug.). 11h30/16h e 18h30/ 23h45 (sáb., 11h30/23h45; dom., 11h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

Rendez-Vous

Lugar despretensioso, com comida típica dos bistrôs parisienses. A cozinha entra em operação logo cedo, com café da manhã das 8h às 12h. Depois valem as seções de ‘snacks’ e de pratos para o almoço ou jantar. Durante a semana, o menu executivo custa a partir de R$ 39. Entre os principais, há ‘Tartare de Boeuf’ (R$ 49) e risoto de beterraba com queijo de cabra (R$ 48). Vale encerrar com o creme brulée (R$ 21). R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146 (66 lug.). 8h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ITALIANO

Etto

O ambiente mescla tijolinhos, azulejos e gravuras do pintor italiano Arcimboldo. Mas a atração é o bar de antepastos da casa, como o ‘Antepasto Misto’ (R$ 42). O foco também está na salumeria e nos queijos. Na ala das massas frescas, prove o rotoli de ricota de búfala, espinafre e pancetta (R$ 60) ou o nhoque com fonduta de pecorino e ragu de linguiça (R$ 62). De entrada, o ‘Ovo no Purgatório’ (R$ 34) traz ovos caipiras cozidos no calor do ragu de linguiça com tomate e funghi. R. Bela Cintra, 1.783, Jd. Paulista, 2649-4448 (85 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

JAPONÊS

Izakaya Kazu

Famílias numerosas e grandes grupos de adolescentes se espalham pelo salão. Os pratos saem da cozinha em ritmo de fast-food, mas são feitos com ingredientes frescos. Os teishokus, pratos feitos que custam entre R$ 34 e R$ 49, incluem o bar de saladas, uma cumbuca de arroz e outra de sopa. Peça o ‘Tonkatsu’, fatias de copa de lombo empanadas (R$ 37). O sushi misto inclui 15 niguiris e 8 enrolados

(R$ 56). R. Thomaz Gonzaga, 84, Liberdade, 3208-6179 (100 lug.). 11h/15h30 e 18h/22h30 (dom. e fer., até 21h; fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

PIZZARIA

Bráz Elettrica

A casa é despojada – com pedido feito no caixa e retirado no balcão, e bebida escolhida na geladeira. As pizzas, assadas em forno elétrico, têm massa de fermentação natural criada pelo chef e consultor Anthony Falco (ex-Roberta’s, de Nova York). Entre os sabores, estão a ótima margherita (R$ 28,90) e a ‘Shroomz’ (R$ 32), coberta com cogumelos assados, muçarela de búfala, gorgonzola, alho, cebola roxa e raspas de limão-siciliano. Mas, se quiser outra pizza, não tem jeito – tem de voltar para a fila. A casa também atende pelo delivery até as 23h. R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3061-5132 (90 lug.). 12h/1h (6ª e sáb., 12h/4h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.